Střelkyně Lásková dostala vynadáno. Čtvrtfinále? Budeme připraveni, velí kouč

Čtyři zápasy, dvanáct bodů. České hokejistky prolétly základní skupinou světového šampionátu v Calgary bez zaváhání a do čtvrtfinále postoupily z prvního místa. „Moc jsem si to užíval. Z holek jsem hned od začátku cítil koncentraci. Co se týče taktiky a dění na ledě, měly zápas pod kontrolou," neskrýval spokojenost trenér Tomáš Pacina po výhře 2:0 nad Německem.