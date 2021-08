Kárání zabralo. Jak se české hokejistky zlepšily a splnily první dílčí cíl

„Udělali jsme dva kroky zpátky,“ káral Pacina svůj tým po zápase s Maďarskem.



„Problémem jsou dlouhodobé návyky holek. Nevíme, co znamená vyhrávat, a jaké detaily jsou potřeba při každém střídání. Když se v Česku domluvíme, že se něco musí stát, říkáme na to ano, ano. Ale pak se to nestane,“ pokračoval.



Z nepovedeného zápasu se prý poučili všichni: jak hráčky, tak i realizační tým. Všichni věděli, že by stejný výkon na Japonky zdaleka nestačil.

K vidění byl vyrovnaný hokej, Češky takřka nedělaly chyby a v klíčových momentech byly lepší. I proto se jim podařilo čtyřikrát skórovat a naopak žádnou branku neobdržet.

„Japonsko jsme porazili přesvědčivě,“ chválil Pacina. „Líbil se mi náš výkon a přístup, vyhrávali jsme osobní souboje, a to jsou věci, které rozhodují zápasy.“

„Držely jsme se svých věcí, soustředily se samy na sebe a díky tomu jsme dávaly góly a Japonky porazily,“ řekla Noemi Neubauerová, která sama jednu branku vstřelila.



Výhrou si Češky zajistily postup do čtvrtfinále a čeká je závěrečný zápas ve skupině.

A úkol je jasný. Porazit v posledním utkání Němky (hraje se o půlnoci ze středy na čtvrtek) a vyhnout se soupeřům ze zámoří.

Kanada a Spojené státy stále patří mezi elitu, a přestože se například Finky na dvě velmoci dotahují, rozhodně se jedná o přijatelnějšího soupeře pro čtvrtfinále.

Pokud české hokejistky vyhrají i poslední duel základní skupiny, skončí - logicky - první.



„Stejný výkon jako proti Japonkám budeme potřebovat i v utkání s Německem,“ řekl Pacina. „Hokej mají založený na fantastické organizaci hlavně defenzivy a bojovnosti, na nevzdávání žádných soubojů a naprosté důslednosti.“

Případná výhra by Češkám přiřadila třetí tým skupiny A. Protože Finky nedokázaly porazit ani USA, ani Kanadu, jsou to právě ony, kterým nyní patří třetí pozice. Čekají je ale ještě zápasy s Ruskami a Švýcarkami.



S Finkami se Češky střetly na posledním mistrovství světa ve čtvrtfinále. V utkání vedly, avšak Finky i díky dvěma přesilovkovým trefám skóre obrátily a nakonec vyhrály 3:1.