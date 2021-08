„Je to jediné mistrovství, jediná kategorie, kde jsme špičkový turnaj v olympijském roce neměly,“ uvedla členka rady IIHF Zsuzsanna Kolbenheyerová pro Canadian Press.



Světový šampionát v roce 2022 by se měl konat v srpnu a znamenalo by to, že ženy by v rozmezí roku hrály tři vrcholné turnaje. Letošní MS bylo totiž kvůli pandemii koronaviru přesunuto také na srpen, olympijské hry v Pekingu se uskuteční v únoru. V dalších letech by se ale MS mělo stejně jako v minulosti konat na jaře.