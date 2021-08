Striktní pravidla na MS. Hokejistky nosí sledovací náramky, diváci čekají

„Šok. Jako by někdo umřel,“ líčil trenér českého týmu Tomáš Pacina zklamání a zoufalství svých dívek a žen loni v dubnu, kdy Mezinárodní hokejová federace musela zrušit světový šampionát den před odletem českého týmu do Kanady.

„Nejsou profesionálky v pravém slova smyslu, nevydělávají velké peníze, přesto podřizují hokeji své životy. Chystaly se nastoupit za svou zemi na mistrovství světa. A pak jim tu příležitost 24 hodin před odletem vzali.“

Letos se turnaj odehraje. Ale za jasných podmínek.

Karanténa, pravidelné testování.



K přísné ochraně hráček a trenérů patří také dění v hledišti. V něm minimálně ve skupinové fázi turnaje budou hráčky marně někoho hledat.

„I když bychom fanoušky ve WinSport Areně v Calgary rádi přivítali, naší prioritou je zdraví a bezpečnost všech zúčastněných, umožnit nejlepším hokejistkám světa soutěžit a zajistit, abychom mohli 31. srpna předávat medaile,“ říká Scott Smith, prezident a provozní ředitel Kanadské hokejové federace.

Kanadská ostuda na MS 2019 Bronz a silný neúspěch? Pro někoho ne, pro hokejistky Kanady zcela jasně ano. Na světovém šampionátu ve Finsku podlehly domácím hokejistkám v semifinále a poprvé za 29 let existence turnaje nehrály o zlato.

Avšak není všem dnům konec.

Ve vyřazovací části se pro fanoušky skrývá určitá naděje. Organizátoři turnaje se snaží se zdravotními orgány domluvit na podmínkách, které by halu otevřely veřejnosti.



Jak ale sama kanadská federace zveřejnila na stránkách mezinárodní hokejové federace, nejdůležitější je zdraví místních obyvatel a všech deseti soutěžících zemí.

Těmi jsou Spojené státy, Finsko, Kanada, Rusko a Švýcarsko ve skupině A, Česká republika, Japonsko, Německo, Maďarsko a Dánsko ve skupině B.

Na třetí pokus

Mistrovství světa žen v ledním hokeji 2021 se mělo uskutečnit od 7. do 17 dubna. Předešlý rok se konat nemohlo kvůli probíhající pandemii, letos chtěli organizátoři komplikacím předejít. Dbali hlavně na bezpečnost účastníků turnaje, ale i místních obyvatel a případně fanoušků.



Turnaj měl hostit Halifax a Truro a přestože se v provincii Nové Skotsko v tu dobu vyskytovaly pouze čtyři pozitivní případy na sto tisíc obyvatel, místní vláda se rozhodla šampionát o jeden měsíc odložit.

Americké hokejistky slaví triumf na domácím mistrovství světa v Plymouthu.

Dva týdny před plánovaným začátkem ale vláda Nového Skotska vydala zprávu, že mistrovství žen ruší. Informace nešokovala pouze samotné hráčky, ale také prezidenta Mezinárodní hokejové federace Reného Fasela.



„Jsme pevně přesvědčeni, že jsme na základě zkušeností z pořádání mistrovství světa juniorů v Edmontonu zavedli odpovídající bezpečnostní opatření na ochranu hráček, funkcionářů, diváků a všech obyvatel Halifaxu a Trura,“ prohlásil tehdy.

Avšak hned věděl, že se mistrovství v tomto roce uskuteční.



Na začátek června hokejistky nezapomenou. Mohly si totiž přečíst šťastnou zprávu, že od 20. do 31. srpna proběhne světový šampionát v Calgary.

Uskuteční se jen díky dodržování opatření a testování není jediné, které organizátoři zavedli.

Sledovací zařízení jako ve vězení

Hokejistky musejí během turnaje nosit sledovací zařízení. V případě nákazy totiž kanadským úřadům usnadní hledání lidí, se kterými nemocný přišel do styku.



„Nebereme to jako šikanu, protože to pomáhá k větší bezpečnosti všech účastníků,“ řekla agentuře SID kapitánka německého týmu Julia Zornová. „Navíc jsme na něco podobného zvyklé. Kvůli dopingovým kontrolám se o nás dost ví, co se týče toho, kde jsme a kdy,“ dodala.

Hokejistky můžou sledovací zařízení odložit jen na ledě, jinak ho musejí mít neustále u sebe. „Většina si ho připne k hodinkám, protože potom o něm prakticky nevíte,“ uvedla německá brankářka Jennifer Harssová.

Součást každého turnaje - karanténa

Před odletem do Calgary musely všechny týmy podstoupit sedmidenní karanténu ve svých domovinách. Během ní absolvovali členové týmů tři PCR testy, žádný nevyšel pozitivní - ani v české výpravě.

„Přesun proběhl velmi pohotově. Organizační výbor měl skvělý nápad, že jsme zůstali jednu noc v Plzni a nestrávili jsme šest hodin v autobuse cestou do Mnichova a dalších osm v letadle do Calgary,“ chválil rozhodnutí organizátorů Pacina.

Česky se sešly v Liberci, kde ladily na přípravném kempu poslední detaily hry.

Po příletu do Kanady následovala další izolace, každý člen týmu strávil sám v pokoji pět dní. I nadále budou hráčky a ostatní funkcionáři pravidelně testováni.

Zpět na bruslích

Karanténa na pokojích v Calgary trvala pět dní, předtím strávily Češky ještě dva dny na cestách. Dohromady tedy nestály na bruslích týden. V něm se každá připravovala individuálně, rutinou se staly také týmové tréninky přes videohovory.



„Byli jsme pozitivně překvapení, jak holky karanténu zvládly a jak dobře trénovaly. Na trénink šly dobře připravené jak fyzicky, tak duševně. Na to, že jsme netrénovali sedm dní, měl trénink vynikající kvalitu,“ liboval si Pacina návrat na led.

„Soustředily jsme se na dobrou střelbu a nahrávky. Byly jsme opatrné, vydaly jsme ze sebe tak 70 procent,“ popisovala první trénink útočnice českého týmu Kateřina Mrázová. „Hlavní bylo si zvyknout na mantinely a led, který je tu poměrně rychlý.“

Další den už na ženy čekala opět suchá příprava a dva kratší tréninky na ledě. Vrcholem přípravy se stal přípravný zápas proti Švýcarkám. V něm Češky takřka půlku utkání vedly, avšak kvůli nepovedené druhé třetině, kde obdržely tři branky, nakonec prohrály 2:4.

První ostrý zápas čeká české hokejistky v pátek od osmi hodin večer proti Dánsku.