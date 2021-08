Americké hokejistky po osmi letech prohrály na MS. Vyučila je Kanada

Úřadující pětinásobné mistryně světa prohrály na MS poprvé od dubna roku 2013, kdy je jejich zámořské rivalky také ve skupině porazily 3:2 po samostatných nájezdech.

Čtvrtfinále MS Sobota 28. srpna:

18:00 Rusko - Švýcarsko

21:30 USA - Japonsko Neděle 29. srpna:

01:00 Kanada - Německo

04:30 Česko - Finsko

„Dneska jsme nehrály svou hru, a to po celý zápas. Prostě se nám nedařilo. Nezasloužily jsme si to a musíme se z toho poučit. Ony odehrály fenomenální zápas a my ne,“ uznala americká kapitánka Kendall Coyneová Schofieldová.

Kanaďanky tak vyhrály bez ztráty bodu výkonnostně silnější skupinu A a ve čtvrtfinále se střetnou s Německem. Američanky budou hrát s Japonskem, třetí Finky s českým výběrem a čtvrtou dvojici tvoří Rusko se Švýcarskem.

USA USA : Kanada Kanada 1:5 (0:2, 0:3, 1:0) Góly:

42:44 Steckleinová (Compherová, Scamurraová) Góly:

07:13 Daoustová (Spoonerová, Larocqueová)

13:50 Fastová (Clarková, Daoustová)

24:18 Rattrayová (Jennerová)

27:16 Rattrayová (Jennerová)

30:36 Nurseová Sestavy:

Cavalliniová (28. Hensleyová) – Barnesová, Kellerová, Bozeková, Harmonová, Dunneová, Steckleinová (A), Harveyová – Knightová (A), Deckerová, Schofieldová (C) – Kesselová, Panneková, Carpenterová – Murphyová, Roqueová, Cameranesiová – Zumwinkleová, Compherová, Scamurraová – Curlová. Sestavy:

Desbiensová (Maschmeyerová) – Fastová, Larocqueová (A), Ambroseová, Thompsonová, Bellová, Sheltonová, Bourbonnaisová – Jennerová (C), Bachová, Rattrayová – Spoonerová, Fillierová, Daoustová – Clarková, Turnbullová (C), Johnstonová – Saulnierová, Nurseová, Maltaisová – O ́Neillová. Rozhodčí: Cookeová (USA), Senuková (CAN) – Blairová (CAN), Spresserová (USA)

Finsko Finsko : Švýcarsko Švýcarsko 6:0 (4:0, 1:0, 1:0) Góly:

04:38 Tapaniová (Nieminenová, Karvinenová)

08:54 Nieminenová (Tulusová)

10:26 Nieminenová (Karvinenová)

14:49 Nieminenová (Karvinenová, Hiirikoskiová)

36:39 Tapaniová (Hiirikoskiová, Tulusová)

41:26 Vainikkaová (Holopainenová) Góly:

Sestavy:

Raisanenová (Silvonenová) – Hiirikoskiová (C), Savolainenová, Laitinenová, Lindstedtová, Viitasuová, Karjalainenová – Nieminenová (A), Karvinenová (A), Tapaniová – Holopainenová, Vainikkaová, Tulusová – Liikalaová, Nylundová, Niskanenová – Vanhanenová, Vesaová, Sundelinová – Hakalaová. Sestavy:

Brändliová (Maurerová) – Christenová, Leemannová, Hauserová, Vallariová, Sigristová, Wetliová, Forsterová, Hofstetterová – Stalderová (C), Ryhnerová, Martiová – Raselliová (A), Enzlerová, Stänzová – Lutzová, Ruediová, Zimmermannová, – Quennecová (A), Ingoldová, Freyová. Rozhodčí: Furbergová, Lieffersová – Kainbergerová, Strongová

Tabulka skupiny A Tým Z V VP PP P S B 1. Kanada 4 4 0 0 0 20:5 12 2. USA 4 3 0 0 1 13:5 9 3. Finsko 4 2 0 0 2 13:8 6 4. Rusko 4 1 0 0 3 4:16 3 5. Švýcarsko 4 0 0 0 4 1:17 0

Japonsko : Německo Německo 2:1 (0:1, 2:0, 0:0) Góly:

22:13 Kubová (M. Fudžimotová)

29:47 Jamašitaová (Hosojamadaová) Góly:

14:52 Spielbergerová (Zornová) Sestavy:

N. Fudžimotová (Konišiová) – Suzukiová, Hosojamadaová, Ao. Šigaová, A. Toková, Š. Jamašitaová, Kawašimaová, Sasanová – Ukitaová, Jonejamaová, Osawaová – H. Jamašitaová, H. Toková, Ak. Šigaová – Miuraová, Takaová, Otakiová – Kubová, M. Fudžimotová, Šišiučiová – Kojamaová. Sestavy:

Harssová (Alblová) – Rothemundová, Botthofová, Orendorzová, Reichová, T. Eisenschmidová, Jobstová-Smithová, Dusterhoftová – Weidenfelderová, Klugeová, Christofová – Spielbergerová, Karpfová, Zornová – Wagnerová, Delarbreová, N. Eisenschmidová – Häckelsmillerová, Viogtová, Schieferová. Rozhodčí: Nurmiová (FIN), Wiegandová (SUI) – Heikkinenová (FIN), Mochovová (RUS)