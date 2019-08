Dejte nám víc peněz! Švédské hokejistky se bouří a hrozí bojkotem

Bylo to tehdy docela velké téma, do kterého se zapojili mužští hráči elitních zámořských soutěží NHL, NBA, NFL a MLB a dokonce i senátoři. Ti všichni tlačili na US Hockey (americký svaz), aby úspěšným hokejistkám zajistil důstojnější život.

O co šlo? Americké hráčky nesouhlasily, že měly se svazem smlouvy jen během olympijských sezon, v nichž byly placeny půl roku měsíční mzdou 1100 dolarů, a požadovaly čtyřleté kontrakty, jež by pokryly náklady i ve zbývajícím období.

Díky tlakům, který byl umocněný načasováním (hráčky hrozily, že nenastoupí na mistrovství světa), americký svaz nakonec ustoupil. A ač nebyly podmínky dohody zveřejněny, tak si podle médií hokejistky polepšily výrazně - i v neolympijském roce si údajně vydělají přes 70 tisíc dolarů.

„Bojovaly jsme za správnou věc, je to naše velké vítězství. Věříme, že to ženský hokej posune,“ radovala se tehdy kapitánka Meghan Dugganová.

Tento příběh evidentně inspiroval i Švédky, které si nyní stěžují na nedostatečný zájem tamního svazu a nízkou finanční kompenzaci. Nezůstaly jen u slov a rovnou se odmítly zapojit do tréninkového kempu národního týmu. Navrch pohrozily, že pokud se nedočkají uspokojivé reakce, tak budou bojkotovat i blížící se mezinárodní turnaj ve Finsku, kde se mají střetnout mimo jiné i s českým výběrem.

„Žádáme lepší podmínky a vyšší finanční kompenzace během působení v reprezentaci,“ píše v prohlášení útočnice Erika Grahmová, jež na Twitteru vystupuje za všech 43 stávkujících hráček. Těm se už dostalo podpory od Sdružení profesionálních hráček ženského hokeje.

Je však otázkou, zda to bude stačit, aby švédský svaz ustoupil. Jeho zástupci zatím v oficiálním prohlášení vyjadřují nad krokem hokejistek překvapení.