Hlinka Cup bez Kanady, ale s Rusy. Čechům pomůže i slavný Gretzky

Kanada na turnaji obvykle dominuje. Zámořští dorostenci jej ovládli dvaadvacetkrát, ale tentokrát si o pohár pojmenovaný po dvou legendárních hráčích hokejové historie nezahrají.



Stop jim vystavila tvrdá domácí pravidla, která jim neumožnila vycestovat. „Kanaďané bohužel zrušili své reprezentační programy na léto 2021,“ vysvětluje generální sekretář Českého hokeje Martin Urban. Nahradí je Němci, které svaz oslovil s nabídkou.



Hlinka Gretzky Cup 2021 2. - 7. srpna Skupina A (Břeclav)

Česko

Finsko

Rusko

Švýcarsko Skupina B (Piešťany)

Švédsko

USA

Slovensko

Německo Český tým na turnaji 2.8. - 19:00

Česko - Švýcarsko 3.8. - 19:00

Česko - Finsko 4.8. - 19:00

Česko - Rusko



Severní Ameriku však budou zastupovat silné Spojené státy. Roli favoritů přebírají také Rusové, kteří si tu navzdory sankcím za rozsáhlý doping v tamním sportu užijí i národní hymnu, obléknout mohou také dresy s národním znakem. Český svaz tvrdí, že z jejich případu nechce dělat politikum.

Nehrozí ani potíže s jejich vízy - kvůli napjatým diplomatickým vztahům po kauze Vrbětice - jako v případě ruského mužstva, které se účastnilo nedávného Pražského baseballového týdne.



„Účast Rusů máme zajištěnou a děkuji kolegům, že podmínky jejich startu vyjednali. Dík patří i autoritám našeho státu, které nám vyšly vstříc,“ řekl Urban.

Rusové by mohli přivézt i svůj největší talent Matveje Mičkova, jenž zářil na uplynulém mistrovství světa. „Za největší favority považuji Rusy a Finy. V Břeclavi jsou ale specifické podmínky a atmosféra. Může to být naše výhoda, náš šestý hráč. I v minulosti to český tým několikrát dokázal,“ řekl kouč české reprezentace do 18 let Jakub Petr.



Češi? Nováčci, borci z MS i koučův syn

Čeští mladíci do Hlinka Gretzky Cupu vstoupí se čtveřicí hráčů z posledního světového šampionátu, ve výběru trenéra Petra figurují také hokejisté krajánci ze zámoří i evropských soutěžích včetně jeho syna Dominika působícího ve Finsku. Konečnou nominaci tvořil z třicítky hráčů, kterou měl k dispozici na kempu v Rokycanech. Nakonec se rozhodl vsadit i na klubové vazby.



„Loňský rok byl strašně zvláštní. Spousta hráčů odehrála jen několik ostrých zápasů. Proto jsme vytvořili široký kádr hokejistů za zahraničí i tuzemska,“ popisoval Petr. Z širšího hráčského portfolia chce těžit směrem k vánočnímu Turnaji pěti zemí i pozdějšímu MS.

Český mládežnický reprezentační hokej celou uplynulou sezonu stagnoval, reprezentace osmnáctiletých trénovala několik měsíců v bublině na vrchol, kterým bylo MS v americkém Texasu. Teď se plnohodnotně vrací na scénu za zpřísněných podmínek, absolvuje však svůj obvyklý cyklus zápasů i turnajů.



Fanoušci na stadionu S návratem turnaje se do ochozů vrátí i fanoušci, kterých by podle nového nařízení od 1. srpna mohlo být v hale až 3 tisíce.

Každý však musí doložit jeden z těchto dokladů o bezinfekčnosti:

dokument o očkování, od jehož druhé dávky uplynulo nejméně 14 dní

doklad o prodělaném covidu v posledních 180 dnech

PCR test ne starší než 7 dní

Antigenní test spadající do lhůty 72 hodin od provedení Vstupenky:

Celodenní - 120 Kč

Permanentka - 420 Kč



Účast na Hlinka Gretzky Cupu by jednotlivým mužstvům mohla sebrat už jen nákaza koronavirem.



„Všechna mužstva absolvují testování PCR metodou před začátkem akce, další i v jejím průběhu. Pokud by byl jakýkoliv hráč nakažen, poputuje do izolace a celé mužstvo bude otestováno znovu,“ doplnil svazový mluvčí Zdeněk Zikmund s tím, že na všechny celky se vztahují opatření jejich dané země.



České mužstvo se minulý týden připravovalo na turnaj trojutkáním ve Švýcarsku, kde ani jednou nezaváhalo. Nejprve zvítězilo 6:5 po prodloužení, ale následně už si s přehledem vyhrálo 3:0 a 6:2.

Reprezentanti se sešli v Břeclavi v úterý. Poslední přípravu sehrají 31. července od 18:30 s výběrem Spojených států amerických.



V základní skupině Hlinska Gretzky Cupu se postupně utkají se Švýcarskem, Finskem a Ruskem. Souboje o umístění se hrají 6. srpna, o den později si to nejlepší rozdají o medaile.

Božský Wayne pomůže

Reprezentační klání nejlepších mladých hokejistů bude mít letos kromě souboje na ledě i společenský přesah. Český hokej se rozhodl využít příležitosti a první reprezentační akcí sezony chce pomoci jihomoravským obcím postiženým nedávným řáděním tornáda.



Dohodl se na spolupráci s kanadským svazem i slavnými Edmonton Oilers a získal podepsaný dres legendárního Waynea Gretzkého, který poputuje do speciální aukce. Její výtěžek se dostane přímo k lidem, kteří bojují s odstraňováním následků ničivé přírodní katastrofy.



„Chtěl bych poděkovat i hráčům áčkové reprezentace. Ačkoliv skončili na sedmí na MS v Lotyšsku a jejich odměny nejsou nijak vysoké, v plné výši je věnovali na pomoc zasaženým obcím. Český svaz přidal další peníze. Milion korun už doputoval tam, kam měl,“ oznámil generální sekretář Urban.