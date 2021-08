Kanada na tradiční turnaj nepřijede, Gretzky poslal dres do dražby

Vyvolávací cena dresu s pověstným číslem 99 byla stanovena na pět tisíc korun. Dražit se začíná dnes na serveru sportovniaukce.cz. Gretzky ho na sobě neměl v zápase, ale pochází ze zvláštní edice Heroes of Hockey.

České zápasy na turnaji Pondělí: Česko – Švýcarsko (19.00)

Úterý: Česko – Finsko (19.00)

Středa: Česko – Rusko (19.00) Další program: V pátek se hrají semifinále (od 19 hodin) a zápasy o konečné 5. a 7. místo. V sobotu je na programu finále a o bronz (oba od 17 hodin). Zápasy s českou účastí se hrají vždy v Břeclavi.

„Musíme ocenit, jak se k našemu návrhu postavily Hockey Canada, Edmonton Oilers a především sám Wayne Gretzky. Když jsme jim poslali informace o tornádu v bezprostředním okolí Břeclavi s odkazem na několik videí dokumentujících rozsah škod, ozvali se de facto okamžitě,“ sdělil Zdeněk Zikmund, mluvčí Českého hokeje.



Turnaj, hraný jako Hlinka Gretzky Cup, se do Břeclavi vrací po dvou letech. Naposledy český výběr nepostoupil ze čtyřčlenné skupiny.

„Co se cílů týká, tak popravdě řečeno nedokážu odhadnout sílu nás ani soupeřů. Řada z nich má v kádru hráče z posledního mistrovství světa hráčů do 18 let, což my ve čtyřech případech také. Rád jsem optimista, ale uvidíme. V minulosti jsme tady zažili parádní časy. Teď jsme rádi, že mohou diváci do ochozů,“ uvedl na tiskové konferenci kouč osmnáctky Jakub Petr. V sobotní generálce jeho výběr podlehl Američanům po boji 3:5.

V druhé skupině v Piešťanech se představí domácí Slovensko a dále USA, Švédsko a Německo.

Celkově se turnaj ponese ve stínu nedávné přírodní katastrofy na Břeclavsku a Hodonínsku. Region podpořili i hráči seniorské reprezentace a vzdali se odměn za mistrovství světa. Vedení svazu částku navýšilo na milion korun a už předalo.

Z talentovaných hráčů, kteří si na turnaji zahrají, by největší potenciál měl mít Matvej Mičkov z Ruska. Experti o něm v jeho 16 letech mluví jako o budoucí jasné jedničce draftu do NHL, Rusko v něm už teď vidí nástupce Alexandera Ovečkina. Češi se mu postaví ve středu na závěr základní skupiny.