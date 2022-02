Pešánův konec nemusí nic změnit, tvrdí experti. Inspiraci hledají u Slováků

O své názory se s redakcí iDNES.cz podělili bývalý kouč české i slovenské reprezentace Vladimír Vůjtek, bývalý trenér Plzně, Magnitogorsku nebo Jekatěrinbugu Marek Sýkora a televizní expert David Pospíšil. Odpovídali na následující tři otázky:

1. Rozhodl se výkonný výbor správně, nebo měl Filip Pešán vést národní tým i na květnovém mistrovství světa?

2. Měl skončit i generální manažer Petr Nedvěd?

3. Co dál? Líbil by se vám na lavičce reprezentace spíš český trenér, nebo cizinec?

Vladimír Vůjtek

1. Nepovažuji to za správné, ale spíše nevyhnutelné rozhodnutí. Svaz měl s Filipem Pešánem dodržet smlouvu a nechat ho trénovat národní tým i na mistrovství světa. Vím, že spousta lidí má jiný názor, ale myslím si, že měl dvouleté období dokončit.

2. Co jsem tak pochytil, Petr Nedvěd vybíral hráče pro Peking. Skládal nominaci, Filip Pešán měl na starosti trénování. Z toho mi vychází, že odpovědnost by měli nést oba.

3. Slováci sáhli po cizinci už několikrát a vyplatilo se. Proti angažování někoho ze zahraničí nic nemám. Kdo ví, třeba je Kari Jalonen opravdu vhodným kandidátem. Ale neříkám, že u nás máme špatné trenéry. Třeba Miloslava Hořavu nebo Václava Varaďu si u reprezentace umím představit, jen jim musíme dát šanci. Nabízí se ale otázka, jestli výměna trenéra něco změní. Český hokej má celou řadu dalších problémů.

Marek Sýkora

1. Asi ano, i když je to lehce problematické v tom, že se stal trenérem ve špatnou dobu. Krize českého hokeje se týká reprezentačních trenérů velmi málo. Je to zaměstnání, kde se čeká, že s tím trenér něco udělá. Ačkoliv náznak na olympiádě byl, dopadlo to tak, jak se čekalo. Filip místy působil tak, že si na funkci teprve zvyká, to podpořil i svým jednáním. Patřil jsem mezi jeho obhájce, jeho práce v klubu se mi líbila, ale neúspěchy nedokázal pořádně pojmenovat a jeho výroky byly takové nehokejové. Za mě tedy správný krok.

2. Petr Nedvěd byl ve funkci proto, že se myslelo, že na olympiádu přijedou hráči z NHL. To dávalo smysl, Petr byl známý hráč, navíc i vystupování měl dobré, hráče by přesvědčil. Situace se změnila, Petr zůstal a teď je zase šance, že z Kanady a Ameriky přijedou na mistrovství světa nějací hráči. Proto to výkonný výbor nechtěl úplně rozbourat a dává Petrovi šanci, aby se ve funkci pořádně zorientoval. Já tomu docela rozumím, v tomto ohledu se jednalo o dobrý krok.

3. Údajně se mluví o Jalonenovi, je to skvělý trenér, ale radši bych dal šanci českému trenérovi, třeba Miloslavu Hořavovi, nebo někomu z mladších. Nabízí se Ladislav Čihák, Václav Varaďa, ale líbí se mi například i Radim Rulík. Pokud by turnaj dopadl opět zle a já mohl rozhodovat, šel bych cestou jako Slováci. Starší trenér z Kanady. Někdo zkušený, klidný, co by řešil situace s nadhledem a měl i respekt novinářů. Na Seveřana nemyslím.

David Pospíšil

1. Mám z toho rozporuplné pocity. Aktuální situace není o trenérech, ale spíš o stavu českého hokeje. Tvrdím to dlouhodobě. Kdo jde k národnímu týmu, nese si s sebou oprátku. Pro každého je to padesát na padesát. Rozhodně bych neházel všechnu vinu na Filipa Pešána. Něco se dalo udělat jinak. Podle mě mohl v nominaci pro Peking udělat dvě až čtyři změny, ale to je věc názoru. Ale aby se současnou reprezentací pravidelně bojoval o medaile? To by musel být kouzelník, v současnosti jde o sci-fi.

2. Sice jsme u nás zavedli zámořský model, ale o mužstvo se pořád stará trenér. Petr Nedvěd má za sebou skvělou hráčskou kariéru, ke spoustě věcí si může říct svoje. Ale nemyslím si, že by fungování národního týmu viselo jen na něm. Je součástí poradního systému, v němž několik lidí řekne svůj názor, dají to dohromady a učiní rozhodnutí. Ale na střídačce nestojí.

3. Nemám na to jasný názor. Angažování cizince je u nás nevyzkoušené. Může to vyjít, ale také nemusí. Ale stojím si zatím, že u nás nemáme špatné trenéry. Spíš než dlouze přemýšlet nad reprezentací bychom měli hlavně restartovat český hokej. Je potřeba změnit strukturu, odvázat svaz od extraligy a kompletně reorganizovat soutěže. Jde nám o hokej jako o celek, o jeho budoucnost. A jestli bude u národního týmu Čech nebo cizinec, je v podstatě jedno.