Hlasování o Pešánovi. Nedostal šanci ukázat, co umí, vadí členovi hokejové vlády

Méně jednoznačný je postup při řešení přetrvávající bídy. Zůstane generální manažer Petr Nedvěd? A co hlavní kouč Filip Pešán, který je zároveň svazovým šéftrenérem?

„Jsem přesvědčený, že se dozvíme dvě věci. Jestli bude pokračovat stávající realizační tým a jakým směrem případně půjdeme. Zda reprezentaci povede tuzemský, či zahraniční trenér. A pokud to bude jen trochu možné, dozvíme se i jméno případného nástupce,“ říká pro MF DNES člen výkonného výboru Daniel Sadil.

Právě on a deset dalších mužů hlasováním rozhodne.

Jestliže to ale bezprostředně po průšvihu v Číně vypadalo na obrovské zemětřesení, teď se zdá, že není vyloučené, že Pešán a Nedvěd budou pokračovat. Zároveň dál platí, že český národní tým má blízko jako nikdy dřív k tomu, aby jej vedl zahraniční kouč.

S návrhem řešení by zřejmě měli přijít tři současní viceprezidenti Bříza, Pavlík a Zábranský. „Tomáš Král (prezident svazu) je vyzval, aby postavili tým lidí zodpovídající za funkci prezidenta po jeho červnovém odstoupení. Věřím, že přinesou i zodpovědný návrh nástupce Filipa Pešána, pro kterého budeme moct zodpovědně hlasovat,“ líčí Sadil.

To mimochodem naznačuje také to, že po Králově chystaném odstoupení zůstane jeho post neobsazený až do řádných voleb v roce 2024.

Zpět k reprezentaci. Moc času na řešení situace šéfové nemají. Už v březnu se začnou scházet první „vypadlíci“ z klubových soutěží před mistrovstvím světa.

Scénář č. 1: Pešán a Nedvěd zůstanou

Pešánovi a spol. platí smlouva i pro letošní mistrovství světa. Někdo třeba namítne, že by bylo čestné ji dodržet. On i Nedvěd mohou výkonný výbor argumenty přesvědčit, že jsou na správné cestě, nasbírali zkušenosti, doteď měli jen smůlu, hráče znají a mají plán.

Hlavní trenér české hokejové reprezentace Filip Pešán (vlevo) se vrátil společně s generálním manažerem Petrem Nedvědem z Pekingu.

„Myslím, že Filip nám kvůli dvěma covidovým rokům nemohl předvést, co v něm je,“ tvrdí například Sadil.

Případní kandidáti také o jejich místa nemusí hned stát, protože do květnového šampionátu ve Finsku zbývají necelé tři měsíce.

Scénář 2: Český trenér

Je pochopitelné očekávat ráznou reakci na špatné výsledky.

„Můj názor je, že změna asi bude nevyhnutelná,“ řekl prezident Král pro Seznam Zprávy před pár dny. Na kritické otázky MF DNES přitom den předtím odmítl odpovědět.

„Je to názor. Hlasovat nás bude jedenáct. Můžu otevřeně říct, že mi vadí, že Filip nedostal šanci ukázat, co umí,“ říká Sadil.

Dobrých českých trenérů najdete dostatek. Horší to je s jejich ochotou riskovat svou pověst v téměř sebevražedné misi. Asi nejvíce na svazu uvažují o Miloslavu Hořavovi, který spekulace komentovat nechce. Jak by ale řízení nároďáku šlo dohromady s klubovými povinnostmi ve Spartě?

Scénář 3: Zahraniční kouč

Měl by se český hokej více otevřít světu a přestat si hrát na to, že by ho cizinec zkazil? Basketbalovou reprezentaci dlouhé roky úspěšně vede Izraelec Ginzburg. Florbalisté mají nedávnou zkušenost s Finem Kettunenem.

Finský stratég Kari Jalonen na střídačce národního týmu

MF DNES už informovala, že jedním z kandidátů je Fin Kari Jalonen známý z působení ve Lvu Praha v KHL. Jeho tehdejší asistent Václav Sýkora pro něj má jen slova chvály: „Charakterní člověk, zvládl by to.“

A podívejte na Slováky, které k olympijskému bronzu dotlačil Kanaďan Ramsay.