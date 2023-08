Voráčkovi trénování sluší, řekl Pastrňák. Chválil Čecha i litvínovskou klobásu

Vedl vás Jakub Voráček, který kvůli zdravotním potížím stále nehraje. Jaký byl ve své trenérské premiéře?

Výborný! Myslím si, že by mohl mít budoucnost i v tomhle. Koučoval to skvěle a vyloženě mu to slušelo!

A jak to slušelo bývalému fotbalovému gólmanovi Petru Čechovi ve vaší brance?

Taky super. Ve třetí třetině jsme trošku zaspali a nechali jsme v tom chudáka vykoupat. Klobouk dolů před ním, před jeho fotbalovou kariérou, která byla neskutečná. Není žádná sranda se takhle obout do hokeje a ještě do gólmanské výstroje. Byl jsem s ním na ledě a smekám, jak se to naučil.

Proběhla pro zápas nějaká sázka?

Žádná, ale měl jsem litvínovskou klobásu. Byla výborná!

Co fanoušci?

Na autogramiádě mě překvapila jedna fanynka. Přinesla na podpis naší společnou fotku ze čtvrté třídy z Havířova. Byla to moje spolužačka, já si ji ale bohužel nepamatoval. Pro autogramy přišla spousta lidí, bohužel času bylo málo. Snažili jsme se udělat radost co nejvíce lidem, co šlo.

Pocta se skládala zesnulé legendě Petru Klímovi, i proto jste začal v útoku s jeho dvojčaty.

Snažili jsme se to protočit se všemi a jsem rád, že jsem si mohl zahrát i s nimi. A poznat je osobně, ne na ně jen koukat v extralize.

Jaký je váš další program?

Už se to krátí, za chvíli poletím do Švédska (odkud má Pastrňák partnerku), tam bude příprava na sezonu pokračovat. A v polovičce září se přesunu do Ameriky.

Bude sezona bez bostonských velikánů Patrice Bergerona a Davida Krejčího jiná?

Samozřejmě. Skončily bostonské legendy, byly tam strašně dlouho. Změna bude veliká. Uvidíme, jak se s tím vypořádáme. Loni jsme zjistili, že se může stát cokoli na obě strany. Náš cíl bude udělat play off a uvidíme.

Zimní stadion Ivana Hlinky v Litvínově a hokejová celebrita David Pastrňák při Zápase legend.

S Krejčím jste se o jeho konci v NHL bavil?

Musím říct, že přes léto jsme si ještě nepsali, nechal jsem ho trošku být. A samozřejmě mám nějaké povinnosti doma. Jsme dobří kamarádi, v průběhu sezony jsme se o tom bavili. Je to škoda. Jako kamarád mi bude chybět, jako spoluhráč nám taky.

Překvapilo vás jeho rozhodnutí?

Trošku jsem ho čekal. Přeci jen má dvě děti a rodina vždycky musí být na prvním místě. To má na tom velký podíl.

V červnu se vám narodila dcerka Freya Ivy. Jaký jste táta?

Malá je zázrak, roli tatínka si užívám moc. Je to nádherné. Na stadionu přítelkyně s dcerkou nebyly. Jak zjistily, že exhibice bude v televizi, rozhodly se koukat na ní doma.