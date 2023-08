Hvězdám rozdal pivo a pak je Voráček koučoval. Kariéru ani šampionát neodpískal

Na Hlinkově zimním stadionu se na střídačku postavil jen v civilu, Tým Legend koučoval se Slavomírem Lenerem. Před zápasem spolu diskutovali nad soupiskou a složením jednotlivých řad. A funkce se podle hokejového génia Davida Pastrňáka zhostil skvěle. „Trénování mu slušelo!“ zářil útočník Bostonu.

Hvězdná jména si na svoji stranu naklonil už v šatně. „Před zápasem jsem řekl sestavu a rozdal klukům piva,“ rozesmál se hokejový sympaťák, který trenérskou zkušenost v letní exhibici bral za svůj debut. „Byla to moje premiéra. Už v únorovém Zápase legend Česko - Slovensko jsem v O2 areně stál na střídačce, ale až teď jsem byl podle mě hlavní kouč,“ uvažoval mistr světa z roku 2010.

Během zápasu míchal sestavou, dal k sobě i dvě osmdesát osmičky, tedy Pastrňáka a Martina Nečase z Caroliny. „Exhibice jsou od toho, že kluky necháte vyblbnout. Jen když se prohrávalo, sestavu jsme protočili. Jinak jsem je nechal být, oni vědí, co si můžou dovolit, jsou profesionálové,“ líčil rodák z Kladna, ale jednu lapálii řešil: „Pletl jsem si dvojčata Klímova.“

Že po ledě kroužil i jeden z nejlepších hráčů planety Pastrňák, v tom prý Voráček prsty neměl. „Nebylo to vůbec v mé režii. Myslím, že když je doma, hraje exhibice rád. I díky němu bylo vyprodáno,“ líbily se Voráčkovi tribuny napěchované šesti tisíci diváky.

Trenér hokejového Týmu Legend Jakub Voráček při exhibičním Zápase legend v Litvínově radí Martinu Nečasovi.

Kdy budou tleskat jemu zase jako hráči, to je ve hvězdách. Nehraje od loňského listopadu kvůli následkům otřesu mozku, který utrpěl v zápase svého Columbusu proti Coloradu po zásahu vysokou holí do obličeje.

„Pořád mám pauzu, stále trvá,“ tvrdil útočník, kterého Columbus už jako maroda vyměnil do Arizony. „Rozhodnutí jsem neudělal ještě žádné a nevím, jak dlouho to bude trvat. Nechávám tomu čas, uvidíme, co bude dál.“

Třetí nejproduktivnější Čech v historii NHL po Jaromíru Jágrovi a Patriku Eliášovi získal v 1 058 zápasech základní části 806 bodů (223+583). Dalších 49 startů a v nich 28 bodů (9+19) přidal v bitvách o Stanleyův pohár.

Rozšíří své statistiky? A myslí na start na mistrovství světa, které příští rok hostí Praha a Ostrava? „To je lákadlo pro úplně každého hráče z Česka. Samozřejmě v NHL chcete uhrát play off, dosáhnout na Stanley Cup. Ale co pamatuji Prahu 2015, to byl jeden z nejsilnějších zážitků,“ zmínil domácí šampionát, na kterém českou reprezentaci coby kapitán dovedl ke čtvrtému místu. „Opravdu je něco neuvěřitelného zahrát si doma. Je to maximálně jednou dvakrát za život.“

Třeba se Voráček dočká repete, nebude-li zdraví proti.