Z fracka národním hrdinou. Kanada velebí mladíka, jenž deptal Rusy

Nic z toho se v neděli večer nedělo. Rusové mu potřásli pravicí – byť mnozí nikterak vroucně – a kanadský kapitán poté v ostravské aréně zvedl pohár pro juniorské mistry světa nad hlavu. „Jeho hrdinství dovedlo Kanadu ke zlatu,“ velebila Haytona renomovaná stanice TSN po vítězství.

Sice dal ve třetí třetině veledůležitý gól a s bilancí 6+6 byl druhým nejproduktivnějším mladíkem celého turnaje, pro velkou část hokejového světa ale představoval na šampionátu spíš fracka, který nezvládá porážky.

Shodou okolností právě proti Rusům schytali v základní skupině hrdí Kanaďané nejkrutější lekci (0:6) v historii juniorských šampionátů.

A Hayton při ruské hymně nesundal helmu, čímž je dopálil. Kapitán Děnisenko a jeho tři spoluhráči mu odmítli potřást rukou. „Co udělal, je nesportovní. Pro mě to není chlap,“ hřímal bek Jegor Zamula.

Hayton se kál, že v návalu emocí zapomněl vzdát soupeřům hold, omlouvala se i kanadská federace. Ruští fandové žádali trest a i část těch z Kanady diskutovala, zda by nebylo lepší ho zbavit kapitánského céčka.

„Byl na něj obrovský tlak a trochu ztratil kontrolu,“ hájil ho i generální manažer Arizony John Chayka. „Je to ale dobrý a soutěživý kluk. Jen udělal chybu, za kterou se omluvil.“

Právě Coyotes Haytona draftovali, a to už předloni z velice solidní pozice číslo pět. V aktuálním ročníku NHL si připsal prvních 14 startů.

Na ledě v Ostravě i Třinci bruslili jinoši s větším potenciálem stát se globální hvězdou než Hayton. On byl ale nejen díky bodům nejpropíranější postavou šampionátu.

Ani ve finále nepůsobil jako napravený kajícník. Rusy opět často provokoval a vyvolával strkanice. Občas spíš vlastnímu týmu uškodil, než pomohl.

Přesto ho spoluhráči po zápase opěvovali. „On je pravý válečník,“ tvrdil spoluhráč Joe Veleno. „Lídr, který přemohl bolest,“ chválil i Alexis Lafreniere, předpokládaná jednička nejbližšího draftu.

Hayton si v sobotním semifinále proti Finsku poranil rameno, jeho bolestivý ryk se rozléhal halou. O necelých 24 hodin později byl znovu na ledě. „Ztratil sílu. S ramenem nemohl ani pořádně vystřelit,“ líčil kanadský manažer Mark Hunter.

Přesto devatenáctiletý kapitán ve finále odehrál přes dvacet minut. A když bylo třeba, v přesilovce převzal puk, sebevědomě vypálil a vyrovnal na 3:3. Kdo ví, zda by finále nedopadlo jinak, kdyby v úplném závěru rozhodčí posoudili vyhození puku mimo led jako nedovolené, což by Kanaďany při ruském náporu poslalo do tří.

Takhle Haytonova trefa nasměrovala tým ke zlatu a on s medailí na krku mohl blaženě líčit: „Bylo to dost bolavý. Ale když chcete, žádné zranění necítíte.“

Z padoucha se stal šampion.