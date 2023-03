Palát se blýskl třemi body, Vejmelka vychytal Arizoně výhru

Skvěle hrající Ondřej Palát (14:12, 1+2, +2, 3 střely) nejprve v 37. minutě asistoval u trefy na 1:1 v podání Erika Hauly a ve třetím dějství přidal proti Torontu další dva body.

V přesilovce z 46. minuty svou osmou trefou sezony upravoval stav pro změnu na 2:2 a záhy na to asistoval u další trefy Hauly - 3:2 pro New Jersey. Rodák z Frýdku-Místku v zápase utrpěl krvavé zranění v obličeji po zásahu hokejkou Pontuse Holmberga, po lékařském ošetření se však do hry vrátil.

Nejtěsnější vedení ovšem Devils proti kanadskému soupeři v závěru udržet nedokázali. Českého brankáře Vítka Vaněčka (kryl 21 z 25 střel) totiž za asistence Davida Kämpfa (16:05, 0+1, +2, 2 střely) v 56. minutě potřetí překonal Michael Bunting a rozhodující akci si schoval na 58. minutu kanonýr Auston Matthews, jenž v početní výhodě potrestal vyloučení domácího Timo Meiera.

V konfrontaci týmů ze spodních pater tabulky Centrální divize si domácí Arizona poradila vysoko 6:2 se St. Louis, za které si odbyl debut český útočník Jakub Vrána (16:32, -1, 6 střel). Posila Blues z Detroitu vyslala na krajana Karla Vejmelku šest střel, prvního bodu v novém dresu se však nedočkala.

Vítězně ze zápasu vyšel Vejmelka, jenž kryl vysoký počet 40 z 42 střel. Pod ofenzivu Coyotes se podepsali hlavně dvougólový Travis Boyd, tři zápisy bral klubový lídr bodování Clayton Keller (1+2).

Colorado rozneslo jasně 6:0 San Jose poté, co se shodnou bilancí 1+3 blýskli útočník Valerij Ničuškin a ofenzivní obránce Cale Makar. Gólman Alexandar Georgijev na čisté konto potřeboval jen 13 zásahů. Jednou střelou jej prověřil i český centr Tomáš Hertl (16:10, +/-: 0, 1 střela).

Pittsburgh ztrácel na domácím ledě proti Columbusu už 0:4, přesto se nakonec ještě dokázal radovat z výhry. Naději na zvrat oživil v 31. minutě forvard Jason Zucker. Do třetího dějství tak Penguins nastupovali za skóre 1:4 a už po 21. vteřinách hry se z druhé branky domácích radoval Jake Guentzel. V 44. minutě se opětovně prosadil Zucker a jen o dalších 43 vteřin později zařídil klíčové vyrovnání na 4:4 Danton Heinen.

Utkání tak přešlo do prodloužení, ve kterém se faulem provinil centr Blue Jackets Boone Jenner. Nabídnutou výhodu pak proměnili ve vítěznou branku hlavní ofenzivní hvězdy Pittsburghu, přihrávající Jevgenij Malkin a zakončující kapitán Sidney Crosby - 5:4PP. Velký obrat Penguins tak slavil i český zadák Jan Rutta (14:06, -1, 1 střela).

Výsledky NHL

Tampa Bay Lightning Tampa Bay Lightning : Philadelphia Flyers Philadelphia Flyers 5:2 (1:1, 3:1, 1:0) Góly:

07:38 Killorn (Kučerov, Sergačjov)

20:32 Kučerov (Sergačjov, Killorn)

28:46 Colton (Jeannot, Paul)

30:49 Killorn (Cirelli, Hagel)

57:38 Kučerov (Point) Góly:

05:52 Frost (Farabee, Tippett)

32:40 York (Ristolainen, Hayes) Sestavy:

Vasilevskij (Elliott) – Perbix, Sergačjov, Černák, Cole, Bogosian, H. Fleury – Kučerov (A), Point, Stamkos (C) – Killorn, Cirelli, Hagel – Jeannot, Paul, Colton – Perry, Eyssimont, Maroon. Sestavy:

Hart (Sandström) – York, Provorov, Ristolainen, Sanheim, DeAngelo, Seeler – Tippett, Frost, Farabee – Allison, Hayes, J. van Riemsdyk – Lemieux, N. Cates, Laughton – P. Brown, Laczynski, Deslauriers. Rozhodčí: P. MacDougall, F. L'Ecuyer – R. Galloway, J. Murray

Seattle Kraken Seattle Kraken : Anaheim Ducks Anaheim Ducks 5:2 (2:0, 1:1, 2:1) Góly:

03:41 Oleksiak (Eberle, Beniers)

10:58 McCann (A. Larsson, Beniers)

37:16 Sprong (B. Tanev, Schultz)

48:29 Tolvanen (McCann, Dunn)

59:43 Schwartz Góly:

20:35 Zegras (R. Strome, Harrington)

58:33 Comtois (Silfverberg, Fowler) Sestavy:

Grubauer (Mar. Jones) – Dunn, A. Larsson, Oleksiak, Borgen, Soucy, Schultz – McCann, Beniers, Eberle – Tolvanen, Gourde, Bjorkstrand – Schwartz, Wennberg, Frödén – Sprong, Geekie, B. Tanev. Sestavy:

Gibson (Dostál) – Fowler, Harrington, Benoit, Shattenkirk, Colt. White, Beaulieu – Max Jones, McTavish, Terry – R. Strome, Zegras, Silfverberg – Vatrano, Lundeström, Carrick – Comtois, Grant, Jays. Megna.

Colorado Avalanche Colorado Avalanche : San Jose Sharks San Jose Sharks 6:0 (3:0, 3:0, 0:0) Góly:

04:08 Makar (D. Toews, Ničuškin)

12:51 MacKinnon (D. Toews, Ničuškin)

17:01 Rantanen (Girard)

21:22 Ničuškin (Makar, MacKinnon)

22:45 Malgin (Nieto, Makar)

38:21 Lehkonen (Makar, Ničuškin) Góly:

Sestavy:

Georgijev (J. Johansson) – D. Toews, Makar, Girard, Byram, MacDermid, J. Johnson – Lehkonen, MacKinnon, Ničuškin – Rodrigues, Compher, Rantanen – Cogliano, Eller, L. O'Connor – Nieto, Newhook, Malgin. Sestavy:

Kähkönen (23. Reimer) – Knyžov, E. Karlsson, Vlasic, Benning, Ferraro, MacDonald – Johnsson, Couture, Barabanov – Eklund, Hertl, Zetterlund – Gregor, Sturm, J. Svečnikov – Lindblom, Lorentz, Labanc. Rozhodčí: Dwyer, Syvret – Murchison, Toomey Počet diváků: 18 092

Pittsburgh Penguins Pittsburgh Penguins : Columbus Blue Jackets Columbus Blue Jackets 5:4P (0:3, 1:1, 3:0 - 1:0) Góly:

30:23 Zucker (Malkin, Nylander)

40:21 Guentzel (Crosby, Rakell)

43:16 Zucker (Malkin)

43:59 Heinen (Rakell, Crosby)

62:45 Crosby (Malkin) Góly:

04:02 Bemström (Sillinger, K. Johnson)

07:54 Pederson (L. Foudy)

10:11 Laine (Roslovic, K. Johnson)

22:37 L. Foudy (Bemström) Sestavy:

Jarry (23. DeSmith) – Letang (A), Dumoulin, Petry, M. Pettersson, Rutta, Kulikov, P. Joseph – Rakell, Crosby (C), Guentzel – Nylander, Malkin (A), Zucker – Carter, D. O'Connor, Archibald – Bonino, Heinen. Sestavy:

Merzlikins (21. Hutchinson) – Gudbranson, Berni, Peeke, Blankenburg, A. Boqvist, Bayreuther – Marčenko, Jenner (C), J. Gaudreau (A) – Laine, Roslovic, K. Johnson – Olivier, Sillinger, E. Robinson – Bemström, Pederson, L. Foudy. Rozhodčí: T. Chmielewski, F. South – J. Deschamps, J. Marquis Počet diváků: 17 400

Minnesota Wild Minnesota Wild : Calgary Flames Calgary Flames 0:1N (0:0, 0:0, 0:0 - 0:0) s.n.1:2 Góly:

Góly:

Toffoli Sestavy:

Gustavsson (M. Fleury) – Spurgeon (C), Middleton, Dumba (A), Goligoski, Klingberg, Merrill – Zuccarello, Hartman, Kaprizov – Boldy, J. Eriksson Ek, M. Johansson – Sundqvist, F. Gaudreau, M. Foligno (A) – Reaves, Dewar, Shaw. Sestavy:

Markström (Vladař) – R. Andersson, Weegar, C. Tanev (A), Hanifin, Stecher, Zadorov – Toffoli, E. Lindholm (A), Pelletier – Huberdeau, Kadri, N. Ritchie – Coleman, Backlund (A), Mangiapane – Lewis, Dubé, Lucic. Rozhodčí: Mitch Dunning, Brian Pochmara. Čároví: Julien Fournier, Andrew Smith Počet diváků: 18998

New York Islanders New York Islanders : Buffalo Sabres Buffalo Sabres 3:2 (0:0, 1:1, 2:1) Góly:

32:38 Cizikas (Fasching, Romanov)

41:51 Bailey (Cizikas, Romanov)

47:37 Fasching (Bailey, Koivula) Góly:

25:00 Cozens

44:59 Okposo (Power, Luukkonen) Sestavy:

Sorokin (Varlamov) – Mayfield, Pelech, Pulock, Romanov, Dobson, S. Aho I – Engvall, Horvat, Lee (C) – Palmieri, Nelson (A), Parise – Fasching, Cizikas, M. Martin – Bailey (A), Koivula, Holmström. Sestavy:

Luukkonen (Comrie) – Clague, Dahlin (A), Jokiharju, Power, Ljubuškin, Bryson – Quinn, Ta. Thompson, J. Skinner – Hinostroza, Cozens, Mittelstadt – V. Olofsson, Krebs, Jost – Okposo (C), Girgensons (A), Greenway. Rozhodčí: Chris Rooney, Pierre Lambert. Čároví: Dan Kelly, Brandon Gawryletz Počet diváků: 17255

New Jersey Devils New Jersey Devils : Toronto Maple Leafs Toronto Maple Leafs 3:4 (0:0, 1:1, 2:3) Góly:

36:47 Haula (Palát, J. Boqvist)

46:00 Palát (Mercer, Haula)

49:02 Haula (Palát, J. Boqvist) Góly:

27:30 Järnkrok (Nylander, Lafferty)

44:57 Marner

55:10 Bunting (Kämpf, Holl)

57:07 Matthews (Nylander, Marner) Sestavy:

Vaněček (Schmid) – Hamilton, Siegenthaler, Marino, Graves, Severson, Bahl – Mercer, Hischier (C), Tatar – Bratt, J. Hughes (A), Meier – J. Boqvist, Haula, Palát (A) – Bastian, M. McLeod, Wood. Sestavy:

Samsonov (M. Murray I) – Brodie, McCabe, Liljegren, Rielly (A), Holl, Giordano – Marner (A), Matthews (C), Kerfoot – Nylander, Lafferty, Järnkrok – Acciari, Kämpf, Aston-Reese – Steeves, Holmberg, Bunting. Rozhodčí: McIsaac, Brenk – Cormier, MacPherson Počet diváků: 16 514

Arizona Coyotes Arizona Coyotes : St. Louis Blues St. Louis Blues 6:2 (1:1, 1:0, 4:1) Góly:

12:53 Fischer (Mackey, Maccelli)

36:25 Schmaltz (Hayton, Keller)

42:01 Boyd (Keller, Moser)

50:59 Boyd (Fischer, Söderström)

52:49 Keller (Schmaltz, Hayton)

57:54 Crouse (Maccelli) Góly:

02:12 Bučněvič (Faulk, Kyrou)

48:18 Bučněvič (Thomas, Tucker) Sestavy:

Vejmelka (Ingram) – J. Brown, Välimäki, Moser, Nemeth, Söderström, Mackey – Schmaltz, Hayton, Keller (A) – Crouse (A), McBain, Maccelli – Fischer (A), Boyd, Dea – Kassian, Dauphin, Imama. Sestavy:

Binnington (Greiss) – Parayko (A), Leddy, Faulk (A), Scandella, Tucker, Krug – Kyrou, Thomas, Bučněvič – Kapanen, B. Schenn (A), Vrána – Blais, L. Brown, Saad – T. Pitlick, Alexandrov, Toropčenko. Rozhodčí: Lee, Nicholson – Gawryletz, Kovachik Počet diváků: 4 600

Montreal Canadiens Montreal Canadiens : Carolina Hurricanes Carolina Hurricanes 3:4N (2:1, 1:1, 0:1 - 0:0) s.n.2:3 Góly:

10:17 Belzile (Pezzetta, Tierney)

16:16 Hoffman (Drouin)

22:49 Pezzetta (Tierney, Belzile) Góly:

16:31 Slavin (Stepan, S. Aho II)

21:00 Skjei (Pesce, Teräväinen)

56:22 Fast (Pesce)

Kotkaniemi Sestavy:

Allen (Montembeault) – Matheson, Savard, Harris, Kovacevic, Edmundson, Wideman – Harvey-Pinard, Suzuki, Ylönen – Hoffman, Drouin, Jos. Anderson – R. Pitlick, Dvorak, Gurjanov – Pezzetta, Tierney, Belzile. Sestavy:

Raanta (20. Andersen) – Slavin, Burns, Skjei, Pesce, Gostisbehere, Chatfield – A. Svečnikov, S. Aho II, Jarvis – Teräväinen, Kotkaniemi, Nečas – Martinook, J. Staal, Fast – Noesen, Stastny, Stepan. Rozhodčí: Sandlak, McCauley – Barton, Flemington Počet diváků: 21 105