Carolinu spasili v Montrealu ti druzí. Tyhle body potřebujeme, hlásí Nečas

„Byl to těžký zápas. Mají pár kluků, kteří hrají první zápasy v NHL. Vedli si dobře, měli jsme s nimi problémy. Dobře bruslí, jsou hodně na puku,“ prohlásil po zápase Nečas.

V Montrealu Carolina dvakrát prohrávala, pokaždé zvládla srovnat. Postupně se trefili Jaccob Slavin, Brady Skjei a Jesper Fast. Tedy až osmý, dvanáctý a čtrnáctý nejlepší střelec týmu.

Díky pravidelným příspěvkům od třetí i čtvrté formace zvládají Hurricanes vyhrávat i vyrovnané zápasy. Navíc generální manažer Don Waddell přivedl před uzávěrkou přestupů ještě finského útočníka Jesseho Puljujärviho a obránce Shaynea Gostisbeherea.

Právě posila z Arizony do defenzivních řad vstoupila do nového angažmá bravurně, v prvních dvou zápasech posbírala hned čtyři body. Naskakuje také do početních výhod, v těchto dvou zápasech jich Carolina proměnila hned sedm z devíti.

„Shayne je opravdovou pomocí. Potřebovali jsme přesně takového hráče do přesilovek, perfektně ovládá hru s pukem,“ chválil ho kouč Rod Brind´Amour.

To Puljujärvi se kvůli zdržení s vízy připojil k týmu teprve v úterý a do utkání v Montrealu ještě nenaskočil. „Ještě nevíme, jak přesně ho využijeme. Uvidíme, co nám přinese. Doufáme, že oživíme stále ještě mladého hráče,“ řekl trenér.

V juniorském věku patřil k nejlepším v ročníku, stal se dokonce nejužitečnějším hráčem mistrovství do dvaceti let. U Hurricanes by mu mohlo pomoci i velké množství krajanů. V týmu působí Antti Raanta, Sebastian Aho, Teuvo Teräväinen a Jesperi Kotkaniemi.

Právě se dvěma posledně jmenovanými nastupuje v současnosti v jedné formaci Nečas. Ten se proti Montrealu tentokrát do statistik nezapsal, nenaskočil ani do samostatných nájezdů. V aktuální sezoně Nečas absolvoval trestné střílení třikrát, ani jednou neuspěl.

Možná i proto tentokrát vsadil trenér na jiné, v šesté sérii rozhodl Jesperi Kotkaniemi.

Do prodloužení poslal zápas Fast, když překonal Jakea Allena tři a půl minuty před závěrečnou sirénou.

„Vždycky hrajeme až do konce, ve třetí třetině jsme se zlepšovali a naštěstí nám to tam padlo. V nájezdech jsme pak byli šťastnější,“ mínil Nečas.

Montreal patří v lize k nejhorším, přesto Carolina start utkání vůbec nezachytila a rychle prohrávala. „V první třetině jsme hráli špatně, ztráceli jsme puky, oni toho využívali,“ řekl český útočník.

V první přestávce hosté vyměnili brankáře, od 23. minuty naháněli soupeře a snažili se o vyrovnání. Nejprve rozhodčí neuznali gól Stastnyho, podle pravidel tak skóroval až Fast.

„Třetí třetinu jsme konečně začali trošku hrát a jsem rád, že jsme vyhráli na nájezdy. Týmy za námi i před námi skoro neprohrávají, takže tyto dva body jsme potřebovali,“ tvrdil Nečas.

Carolina zůstává druhá jak ve Východní konferenci, tak v celé NHL. V obou případech stíhá Boston, který drží suverénní jedenáctibodový náskok. Spíše se tak svěřenci Brind´Amoura musejí koukat pod sebe, kde je stíhají především New Jersey s Torontem.

Pokud však Carolina první místo v Metropolitní divizi před New Jersey uhájí, narazí v prvním kole na jednoho z postupujících z pozice divoké karty.

O ni stále bojuje až sedm týmů - New York Islanders, Pittsburgh, Florida, Buffalo, Ottawa, Washington a Detroit.

Do konce základní části zbývá Carolině odehrát dvacet zápasů. Už v noci ze čtvrtka na pátek hostí Philadelphii.