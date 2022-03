Zohorna bodoval u jedenáctigólové kanonády, Mrázek slavil další výhru

Do pátečních zápasů hokejové NHL zasáhli dva čeští gólmani. Pavel Francouz v dresu ligového lídra z Colorada slavil...

Pasta, ta, ta! Z Čecha se v NHL stává třígólový mág

Pro jistou domácnost v Bostonu to bylo pikantní střetnutí. Ona Švédka, která si ráda kopla do míče. On Čech a zapálený...