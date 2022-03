Pasta, ta, ta! Z Čecha se v NHL stává třígólový mág

„Já jsem se ani na náš zápas nerozcvičoval. Koukal jsem se na celý fotbal a šel jsem do utkání bez rozcvičky,“ líčil hokejový nezbeda pro portál hokej.cz.

S nadsázkou to docela vysvětlovalo, proč hvězda Bostonu v noci na pátek proti Tampě v úvodní třetině gólově mlčela. Tři trefy si Pastrňák schoval až do druhé poloviny zápasu, čímž zařídil výhru Bruins 3:2 nad dvojnásobnými vítězi Stanley Cupu. „Porazit takhle skvělého soupeře nám zvýší sebevědomí,“ libovalo si už před zámořskými žurnalisty křídlo Bruins.

Pastrňák se po pětizápasovém půstu prostřílel zpět do desítky nejlepších kanonýrů aktuální NHL. Ne, český kanon nejspíš nezíská trofej pro nejlepšího střelce sezony, jako to dokázal předloni. Nyní ztrácí deset zásahů na Austona Matthewse, který za Toronto nasázel už 46 gólů. Víc tref než „Pasta“ nastřádala ještě další čtveřice forvardů. Základní část načala poslední čtvrtinu a Bostonu zbývá odehrát 18 duelů.

Daleko působivěji však vypadají jiné Pastrňákovy statistiky, jež vás netrknou na první pohled. Dál platí, že v kalendářním roce 2022 není v NHL lepšího střelce. Bostonský útočník zaznamenal 28 z 36 zásahů po Novém roce.

Dvanáctým hattrickem v kariéře stíhá Jaromíra Jágra. Ten jich v NHL nasčítal celkem patnáct, což je cifra, k níž se nikdo z krajanů ani nepřiblížil.

A možná nejzajímavější údaj podtrhující Pastrňákovu výjimečnost? V současné NHL nyní naleznete jen jediného plejera, který zažil víc zápasů se třemi (či více) góly. Alexandr Ovečkin - báječný střelec a přívrženec ruského prezidenta Putina - jich zvládl osmadvacet.

A dál?

12 - Pastrňák, Crosby, Malkin.

10 - Tavares a McDavid.

9 - Perry, Stamkos a Laine.

Exkluzivní společnost, co říkáte?

A pozor, dosavadní gólový odkaz stihl Pastrňák vytvořit v NHL po pětistovce startů, které zakulatil minulý týden. A před 26. narozeninami, jež oslaví za necelé dva měsíce.

Brilantní numera po vítězství nad Tampou zámořští novináři s Pastrňákem nerozebírali. Víc než o individuální počiny se zajímali o celkové rozpoložení Bruins, jejichž stárnoucí jádro vyhlíží jednu z posledních příležitostí na Stanley Cup. „Jakákoliv výhra proti týmu z naší divize pro nás teď znamená hodně,“ odcitoval Pastrňáka například Boston Herald. „Zvlášť ve chvíli, kdy se honíme se třemi dalšími týmy.“

Bruins sice mašírují do play off, ale ve východní části soutěže si všímají, jak si počínají právě šampioni z Tampy, Toronto či Florida. Uvědomují si, že cesta ke stříbrnému pokladu je může už v prvních kolech nasměrovat na přetěžké protivníky.

Pastrňák při oficiální rozpravě s médii připomínal, jak týmu chybí zraněný kapitán a střední útočník Bergeron. Přitom pro něj osobně to zcela neplatí. U jeho třígólového představení si tři asistence připsal finský centr Haula, k němuž kouč Cassidy přiřadil Pastrňáka na přelomu roku.

Haula jako poctivec zastane spoustu práce, po loňském odchodu Davida Krejčího do Olomouce však Bruins dál marně pátrají po druhém špičkovém centrovi. Hovořilo se o Tomáši Hertlovi, který ale místo přesunu podepsal v San Jose nový luxusní kontrakt. Nevyšly ani Pastrňákovy námluvy s Krejčím, jenž minulý týden dosloužil extraligovou šichtu.

„Mluvil jsem s ním. Byl jsem smutný za něj, že mu sezona skončila brzy. Zkoušel jsem ho přilákat zpět do Bostonu, ale bylo to spíš z legrace. Vím, že se snaží trávit čas s rodinou,“ pravil Pastrňák.

To už zase přecvakl do češtiny. Vykládal, jak ho mrzí, že rodný Havířov sestoupil z první ligy. Připomněl, že ho vábí reprezentace. „V této chvíli se soustředím na play off a zisk Stanley Cupu,“ řekl Pastrňák. „Když budu zdravý a dovolí to situace, vždy rád přijedu reprezentovat.“

A dál debatoval o národním týmu. Jen tom fotbalovém, který až ve čtvrtek v prodloužení ztratil postupovou šanci do Kataru. Po porážce 0:1 a vyřazení krajanů z boje o mistrovství světa si umístil na instagramový profil logo švédské fotbalové federace. Gratuloval vítězům a sličné partnerce Rebecce. „Prohrál jsem sázku,“ vysvětloval. „Naštěstí jsem musel do práce a nemusel jsem být doma na druhý poločas a na prodloužení. Dala by mi to sežrat.“