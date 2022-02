Dva góly, nahrávka a skolení lídra. Zatím nejlepší výhra, liboval si Pastrňák

Prožil v NHL čtyřzápasovou sérii bez bodu, jenže v posledních dvou duelech už se hokejista David Pastrňák do střelecké listiny zapsal. Po brance proti Ottawě se trefil v pondělí do sítě Colorada hned dvakrát, k tomu navíc přidal asistenci a podílel se na výhře 5:1. „Byli jsme opravdu nabití, pro nás je to velké vítězství,“ měl radost český útočník.