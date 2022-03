Pastrňák má nakročeno za šestým triumfem v anketě Zlatá hokejka za sebou

Mezi nejlepší desítku se prosadili dva hráči působící v Evropě. Pátý je Roman Červenka ze švýcarského celku Rapperswil-Jona, devátý pak Filip Chlapík, jenž v dresu Sparty ovládl kanadské bodování i tabulku střelců po základní části extraligy.

Pětadvacetiletý Pastrňák měl sice o něco pomalejší rozjezd v sezoně, ale postupně se opět vyšplhal mezi nejlepší kanonýry celé NHL. V dosavadním průběhu ročníku má na kontě 59 odehraných utkání a 60 bodů za 33 gólů a 27 nahrávek. Je tak nejproduktivnějším hráčem Bruins. Za ním je Brad Marchand s 57 body a pak až s velkým odstupem Patrice Bergeron se 44 body.

Podobně táhne Sharks i osmadvacetiletý Hertl, jemuž patří druhá příčka klubového bodování díky 46 bodům z 58 startů. Hertl je zároveň s Timem Meierem nejlepším střelcem San Jose. Oba dali 25 branek. Voráčkovi patří v Blue Jackets čtvrté místo, stejně jako třetí Patrik Laine má 43 bodů. Voráček je nastřádal díky třem přesným zásahům a 40 asistencím, což z něho dělá jasně nejlepšího nahrávače klubu.

Mezi nejlepší desítkou figuruje sedm útočníků, dva brankáři a jeden obránce. Za Voráčkem se seřadili útočníci Ondřej Palát (Tampa Bay, 365 bodů), Červenka (Rapperswill-Jona, 195), Martin Nečas (Carolina, 188), obránce Filip Hronek (Detroit, 187), brankář Vít Vaněček (Washington, 134), útočník Chlapík (Sparta Praha, 131) a další gólman Karel Vejmelka (Arizona, 119).

V úvodním kole tradiční ankety vyhlašované od roku 1969 hlasovalo 66 trenérů, zástupců Českého hokeje a novinářů, přičemž alespoň jeden hlas obdrželo celkem 52 hokejistů. Hned 58 hlasujících zařadilo na první příčku právě Pastrňáka, na čtyřech hlasovacích lístcích se v čele objevil Hertl a na jednom Palát, Červenka, Radko Gudas a David Krejčí.

Uzávěrka druhého kola hlasování bude 30. května po mistrovství světa ve Finsku. Poslední třetí kolo za účasti desítky nejlepších se uskuteční po skončení vyřazovacích bitev o Stanley Cup v NHL. Pokud by Pastrňák potvrdil své dosavadní postavení, šestým triumfem by se odpoutal od Dominika Haška. Před sebou už by tak měl jen legendárního Jaromíra Jágra se 12 prvenstvími. Už nyní je však Pastrňák rekordmanem ankety s pěti po sobě jdoucími triumfy.