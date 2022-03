Nečas dvakrát překonal Vaněčka, Kubalík asistoval u dvou gólů

Útočník David Pastrňák pomohl gólem a asistencí hokejistům Bostonu k výhře 6:3 nad New York Islanders. Branku a...

Pasta, ta, ta! Z Čecha se v NHL stává třígólový mág

Pro jistou domácnost v Bostonu to bylo pikantní střetnutí. Ona Švédka, která si ráda kopla do míče. On Čech a zapálený...