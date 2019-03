Krejčí rozhodl prodloužení, Zadina slavil premiérovou trefu v NHL

Skvěle hrající David Krejčí (17:29, 1+1, +1, 4 střely) posbíral v deseti posledních startech za Boston, který ve stejné porci duelů postrádal produktivního Davida Pastrňáka, už v součtu 14 zápisů (4+10). Naposledy byl vyhlášen první hvězdou v úterní domácí partii proti Carolině.

Souboj dvou celků z postupových pozic tabulky Východní konference byl po 60 minutách nerozhodný 3:3. Domácí Bruins naplnili roli mírného favorita až v prodloužení. V 62. minutě Jake DeBrusk vybruslil zpoza brány a našel volného Krejčího, který si rychlou kličkou obhodil gólmana Curtise McElhinneyho a krásnou akci již snadno zakončil svou 16. trefou sezony do odkryté klece.

V řádné hrací době se nejprve do dvougólového trháku dostali hosté. V 7. a 22. minutě se o to postaral jejich bodový lídr Sebastian Aho. V závěru druhé dvacetiminutovky ale Chris Wagner a za asistence Krejčího útočník DeBrusk srovnali na 2:2. Zkušený Patrice Bergeron pak v 43. minutě při hře v oslabení dostal Boston poprvé do vedení. Do nastavení ale utkání poslal v 53. minutě veterán Justin Williams.

Hostující gólman Petr Mrázek tentokrát zůstal jen na střídačce. Za vítězné Bruins, kteří dokázali bodovat už v sedmnáctém startu za sebou, si připsal 34 úspěšných zákroků slovenský brankář Jaroslav Halák.

Ve svých prvních třech startech začínající kariéry v NHL si talentovaný útočník Filip Zadina mnoho radosti neužil. Jeho Detroit již pouze dohrává nevydařenou sezonu a podle toho vypadají i výsledky. Zadina zažil porážky 3:5 od San Jose, 1:8 od Montrealu a 1:3 od Arizony. Pozitiva si odnesl až z úterní partie v Coloradu.

Výhru sice opět neslavil, svým premiérovým gólem v soutěži z přesilovky v 58. minutě však k ní Red Wings hodně přiblížil. Od modré čáry asistoval obránce Filip Hronek (27:07, 0+1, -1) a šestka posledního draftu (18:16, 1+0, +1, 5 střel) pálila z první z pravého kruhu.

O play off bojující Avalanche ovšem dokázali v 59. minutě při hře bez brankáře zásluhou beka Tysona Barrieho srovnat na 3:3 a v prodloužení završil obrat favorita Nathan MacKinnon. Se ziskem 70 bodů tak Colorado figuruje na první nepostupové pozici do play off ze Západní konference. Na divokých kartách se drží Minnesota (72 bodů) a Dallas (73 bodů).

Výsledky:

Los Angeles Kings Los Angeles Kings : Montreal Canadiens Montreal Canadiens 1:3 (0:1, 0:1, -:-) Góly:

51:03 Luff (Doughty, D. Brown) Góly:

03:11 Gallagher (Mete, S. Weber)

30:07 Weal

40:41 S. Weber (Danault, Mete) Sestavy:

Quick (J. Campbell) – Doughty, Forbort, Roy, Martinez, Walker, Phaneuf – Toffoli, Kopitar, D. Brown – Kovalčuk, J. Carter, Leipsic – Brodzinski, Kempe, Iafallo – Luff, Lewis, Clifford. Sestavy:

Price (Niemi) – S. Weber, Mete, Petry, Jo. Benn, Folin, Kulak – Gallagher, Danault, Tatar – A. Shaw, Domi, Byron – Armia, Weal, Drouin – Weise, N. Thompson, Lehkonen. Rozhodčí: Dwyer, Morton – Miller, Galloway

Colorado Avalanche Colorado Avalanche : Detroit Red Wings Detroit Red Wings 4:3P (0:1, 1:0, 2:2 - 1:0) Góly:

21:44 Compher (Söderberg, C. Wilson)

48:30 Rantanen (Barrie, Landeskog)

58:25 Barrie (Rantanen, MacKinnon)

62:29 MacKinnon (Rantanen) Góly:

16:47 Kronwall (Vanek, Nielsen)

42:22 Kronwall (J. de La Rose, Abdelkader)

57:43 Zadina (Hronek, Vanek) Sestavy:

Varlamov (Grubauer) – Girard, E. Johnson (A), Cole, Barrie, Nemeth, Zadorov – Landeskog (C), MacKinnon (A), Rantanen – C. Wilson, Söderberg, Compher – Brassard, Jost, Calvert – Dries, Kerfoot, Andrighetto. Hlavní trenér: Jared Bednar. Sestavy:

J. Bernier (Howard) – Kronwall (A), Daley, DeKeyser, Hronek, Bowey, Ericsson – Bertuzzi, D. Larkin, Mantha – Glendening, Athanasiou, Zadina – Vanek, Nielsen (A), Helm – Abdelkader (A), J. de La Rose, Rasmussen. Hlavní trenér: Jeff Blashill. Rozhodčí: Eric Furlatt, Tom Chmielewski. Čároví: Travis Gawryletz, Brian Mach Počet diváků: 18011

Arizona Coyotes Arizona Coyotes : Anaheim Ducks Anaheim Ducks 1:3 (1:1, 0:0, 0:2) Góly:

18:32 Crouse (J. Archibald, Connauton) Góly:

03:52 Silfverberg (Rakell, H. Lindholm)

43:46 Henrique (Rakell, Fowler)

51:15 Terry (Silfverberg) Sestavy:

Kuemper (Pickard) – Hjalmarsson (A), Ekman-Larsson (C), Chychrun, Goligoski, Demers, Connauton – Keller, Cousins, Galchenyuk – Pánik, Richardson (A), Hinostroza – J. Archibald, Dvorak, Crouse – Garland, Kempe, Fischer. Sestavy:

R. Miller (Gibson) – Manson (A), H. Lindholm, Fowler, Guhle, Holzer, Jaycob Megna – Perry (A), Getzlaf (C), K. Roy – Silfverberg, Henrique, Rakell – Rowney, Kesler, Jones – Terry, Steel, Sprong. Rozhodčí: Hanson, Hebert – Knorr, Cherrey Počet diváků: 11 305

Dallas Stars Dallas Stars : New York Rangers New York Rangers 1:0 (0:0, 1:0, 0:0) Góly:

21:16 J. Klingberg (Heiskanen) Góly:

Sestavy:

Bishop (Chudobin) – J. Klingberg (A), Heiskanen, R. Polák, Lindell, Lovejoy, Fedun, Oleksiak – Ničuškin, Seguin (A), Hintz – Spezza, L'Esperance, Ja. Benn (C) – Comeau, Faksa, Janmark – B. Ritchie, Dickinson. Sestavy:

Georgijev (H. Lundqvist) – Pionk, Skjei, DeAngelo, M. Staal (A), Shattenkirk, Hájek, Br. Smith – Bučněvič, Zibanejad, Vesey – Fast (A), R. Strome, Naměstnikov – Kreider (A), Nieves, Lemieux – B. Howden, Chytil. Rozhodčí: St. Pierre, Kozari – Nansen, Gibbs

Nashville Predators Nashville Predators : Minnesota Wild Minnesota Wild 5:4N (1:1, 1:1, 2:2 - 0:0) s.n.1:0 Góly:

01:48 C. Smith (Grimaldi, Donovan)

33:38 B. Boyle (Arvidsson, P. K. Subban)

42:59 Josi (Ellis, Grimaldi)

48:21 Arvidsson

65:00 Johansen Góly:

15:35 Fiala (Pateryn)

37:49 Åberg (Greenway, Spurgeon)

42:25 Fehr (M. Foligno)

57:42 Fiala (Parise, E. Staal) Sestavy:

Rinne (Saros) – Ellis (A), Josi (C), P. K. Subban, Ekholm, Donovan, Irwin – Arvidsson, Johansen (A), F. Forsberg – C. Smith, Turris, Mikael Granlund – Simmonds, Bonino, Grimaldi – Järnkrok, Sissons, B. Boyle. Sestavy:

Dubnyk (Stalock) – Spurgeon, Suter (A), Hunt, Brodin, Bitetto, Pateryn – Zucker, E. Staal (A), Greenway – Fiala, Kunin, Parise (A) – Åberg, J. Eriksson Ek, Donato – J.T. Brown, Fehr, M. Foligno. Rozhodčí: Walsh, McCauley – Mills, Driscoll. Počet diváků: 17 668

Tampa Bay Lightning Tampa Bay Lightning : Winnipeg Jets Winnipeg Jets 5:2 (1:1, 2:0, 2:1) Góly:

01:34 Gourde (Palát, Girardi)

28:58 Erne (Joseph, Cirelli)

34:26 Stamkos (Hedman, Kučerov)

44:20 Paquette (Joseph, Erne)

49:50 B. Point (Kučerov, Stamkos) Góly:

06:31 Wheeler (Laine, Trouba)

55:03 Trouba (Hellebuyck) Sestavy:

Vasilevskij (Domingue) – Hedman, Girardi, McDonagh, Černák, Sergačjov, Strålman – Palát, Stamkos, Gourde – T. Johnson, B. Point, Kučerov – Killorn, Cirelli, J. T. Miller – Erne, Paquette, Joseph. Sestavy:

Hellebuyck (35.–38. Brossoit) – Beaulieu, Trouba, D. Kulikov, T. Myers, Chiarot, Niku – Laine, Scheifele, Wheeler – Connor, K. Hayes, Ehlers – B. Tanev, Copp, Little – Perreault, P. Lindholm, Roslovic. Rozhodčí: Watson, Rehman – Kovachik, Nagy Počet diváků: 19.092

Boston Bruins Boston Bruins : Carolina Hurricanes Carolina Hurricanes 4:3P (0:1, 2:1, 1:1 - 1:0) Góly:

32:28 Wagner (Carlo)

38:12 DeBrusk (Krejčí)

42:45 Bergeron (Marchand)

61:46 Krejčí (DeBrusk) Góly:

06:30 Aho (de Haan, T. van Riemsdyk)

21:10 Aho (Niederreiter, Faulk)

52:17 Williams (Martinook, Pesce) Sestavy:

Halák (T. Rask) – McAvoy, Chára (C), Carlo, Krug, Grzelcyk, J. Moore – Heinen, Bergeron (A), Marchand – Ma. Johansson, Krejčí (A), DeBrusk – Backes, Coyle, Cehlárik – Wagner, Acciari, Nordström. Sestavy:

McElhinney (Mrázek) – D. Hamilton, Slavin, Faulk (A), Pesce, T. van Riemsdyk, H. Fleury, de Haan (C) – Williams, Aho, Niederreiter – T. Teräväinen (A), J. Staal, Ferland – B. McGinn, Martinook, Svečnikov – Mäenalanen, Wallmark, McKegg – Foegele. Rozhodčí: Peel, South. Počet diváků: 17 565

New York Islanders New York Islanders : Ottawa Senators Ottawa Senators 5:4N (1:0, 3:2, 0:2 - 0:0) s.n.2:0 Góly:

08:22 B. Nelson (Jo. Bailey)

22:34 D. Toews (Dal Colle)

25:45 Lee (Leddy, Boychuk)

30:02 Johnston (Komarov, Cizikas)

Eberle Góly:

20:26 Gibbons (Chabot, White)

26:32 O. Lindberg (Bødker, Duclair)

47:38 B. Ryan (Wolanin, Z. Smith)

55:20 Pageau (B. Tkachuk, Pääjärvi) Sestavy:

Lehner (56. Greiss) – Boychuk, Leddy, Pulock, Pelech, D. Toews, Mayfield – Komarov, B. Nelson, Lee (C) – Jo. Bailey (A), Barzal, Beauvillier – Eberle, Filppula, Ladd (A) – Dal Colle, Cizikas, Johnston. Sestavy:

C. Anderson (A. Nilsson) – DeMelo, Chabot, Ceci, Harpur, Borowiecki (A), Wolanin – Gibbons, White, B. Tkachuk – Pääjärvi, Tierney, Balcers – B. Ryan, Pageau (A), Z. Smith (A) – Bødker, O. Lindberg, Duclair. Rozhodčí: Hebert, Pochmara – Devorski, Brisebois Počet diváků: 11445

New Jersey Devils New Jersey Devils : Columbus Blue Jackets Columbus Blue Jackets 1:2N (0:1, 1:0, 0:0 - 0:0) s.n.0:2 Góly:

37:00 Zajac (Coleman, Butcher) Góly:

00:54 Atkinson (D. Savard, Nutivaara)

Panarin Sestavy:

Schneider (Blackwood) – Severson, A. Greene, C. Carrick, Vatanen, Santini, Butcher, J. Jakovlev – Stafford, Zajac, Bratt – Coleman, Agostino, J. Anderson – Lappin, M. McLeod, Pietila – Rooney, Gabriel, Noesen. Sestavy:

Bobrovskij (Kinkaid) – Werenski, S. Jones, Nutivaara, D. Savard, Harrington, Kukan – Panarin, Duchene, Atkinson – N. Foligno, Wennberg, J. Anderson – Dzingel, Dubois, Bjorkstrand – Hännikäinen, Jenner, Dubinsky. Rozhodčí: Pollock, Lambert – Nowak, MacPherson