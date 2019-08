Přijde zlomový věk pro NHL. Brzy, tuší český brankář Washingtonu

Brankářská situace v prestižní organizaci pro 23letého Vaněčka není zrovna růžová. V prvním týmu si Capitals hýčkají hvězdného Bradena Holtbyho (29), kterému končí po sezoně smlouva, a Pheonixe Copleyho (27), jenž má kontrakt na další tři roky.

Na farmě navíc svádí souboj s protežovaným Rusem Iljou Samsonovem (22).

Byť navázali přátelský vztah a Samsonov dokonce Vaněčka v létě zval na svatbu, sportovně jsou konkurenti.

„Poprvé před sezonou cítím, že by moje šance mohla přijít. Samozřejmě klukům v prvním týmu nemůžou říct, že teď přijde Vítek a oni sedí,“ směje se český brankář. „Ani nedokážu říct, co si v klubu myslí, ale dali mi dobrou smlouvu, tak za tím asi něco bude.“

Příští sezonu bude ještě chytat na farmě, první rok je smlouva dvoucestná, brát bude 160 tisíc dolarů. Zbylé dva roky se už ovšem mění na jednocestné.

Co to znamená?

Vaněček bude mít garantovaný příjem 700, respektive 750 tisíc dolarů ročně, ať bude na farmě, nebo v prvním týmu. Zároveň tím klub dává najevo zájem, důvěru.

„To je hodně důležité. Kdybych dostal třeba na dva roky dvoucestnou, už by mi to nedávalo logiku. Teď jsem ještě mladej, ale za dva roky mi bude dvacet pět, a to už je zlomový věk, kdy bych měl pomalu začít chytat v NHL,“ míní Vaněček.



Slavnou ligu už trochu okusil. Během jarního play off plnil u Capitals roli třetího brankáře. Trénoval vedle Holtbyho, v kabině seděl u něj, chytal rány Alexandru Ovečkinovi, zápasy proti Carolině pak sledoval z tribuny.

„Nejvíc si pamatuju, jak se Ovečkin popral s krajanem Andrejem Svečnikovem. Zrovna na Ovečkina se zapomenout nedá,“ vzpomíná gólman.



Alespoň na chvíli by se ke Capitals rád dostal už v průběhu další sezony. „Ale kdo ví, jestli by třeba v případě zranění povolali mě, nebo Samsonova. Půjde o to, kdo bude chytat lépe. Minulou sezonu se mi dařilo, trenér mě chválil, že se mě nebál dát do brány. Věděl, že odvedu dobrou práci,“ těší ho.

„Teď už jen makat!“ hlásá.