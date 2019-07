Ukázal jsem, že umím dávat góly, tvrdí uzdravený Kaše

Zranění přišlo v nevhodnou chvíli: byl jste ve formě a ve 30 zápasech dal 11 gólů.

Sice se mi dařilo, ale týmu ne - bylo jasné, že se nedostaneme do play off. Horší by to bylo, kdyby zranění přišlo na začátku sezony, protože bych se snažil návrat urychlit. Takhle jsem měl dost času koncentrovat se na nový ročník.

Nemáte obavy, že budete muset v klubu začínat zase od nuly?

To si nemyslím. Už jsem odehrál dvě celé sezony a ukázal, že na NHL mám. Navíc mám podepsanou tříletou smlouvu na 7,8 milionu dolarů, která mi zaručuje určité postavení. Je mi ale jasné, že se v týmu bude bojovat o každý flek.

V klubu se přes léto udály změny, přišel například nový kouč. Jaká je to pro vás zpráva?

Dobrá, protože mě Dallas Eakins vedl první rok v Americe na farmě a hodně mi pomohl. Je to super člověk, takže se na sezonu těším, může to být dobré. Myslím, že jsem vlastně v lepší situaci než dosud.

S předchozím koučem Randym Carlylem jste neměl tak dobrý vztah?

Nebyl špatný, ale Eakins je mladší, hodně týmový a kamarádský. Umí přitvrdit, ale tráví hodně času v šatně a mluví s hráči. Navíc uznává útočný styl. Omladili jsme, budeme hodně brusliví, což je pro mě ideální. Počítám s tím, že ode mě bude čekat góly. Poslední dvě sezony jsem ukázal, že je umím dávat.

Z Anaheimu odešel známý střelec Corey Perry. Otevře se tím prostor pro vás?

Tak to nevnímám, protože tam budou jiní kluci. Spíš mě mrzí, že Corey odešel, protože to byl super kluk, který bude chybět v kabině. Určitě nemůžu počítat s tím, že mám tím pádem jisté místo v prvních dvou lajnách. Musím se ukázat na kempu, to je základ.

Uklidňuje vás, že jste se v minulosti po zranění vždycky dokázal rychle vrátit do formy?

Jo, ale takhle dlouho jsem mimo ještě nebyl. Skoro tři měsíce jsem nemohl vůbec nic dělat, takže jsem sám zvědavý. Rameno je už skoro v pohodě, trénuju s ním na 80 procent. Je to choulostivý kloub zvlášť pro hokejisty, protože absolvujeme hodně nárazů. Tak mu dáváme čas, aby se pořádně zahojilo.

Co se vám přesně stalo?

S tím ramenem jsem měl už problémy. Šel jsem na buly a po souboji mi vypadlo. Úplně jsem si ho vyhodil. Hned jsem věděl, že je to špatné. Vůbec jsem nemohl hýbat s rukou. Nebylo to nic příjemného, musel jsem na něj být dlouho opatrný.

Jak probíhala rehabilitace?

Tři měsíce jsem musel být v Americe, pak mě pustili na měsíc a půl domů. Ale musel jsem zpátky na kontrolu. V Česku mám fyzioterapeuta, se kterým posíláme do Anaheimu pravidelně reporty.

Kvůli zranění jste přišel o mistrovství světa. Štvalo vás to?

Je to škoda, každý hráč chce reprezentovat. Turnaj jsem sledoval, dokonce jsem se byl v Bratislavě kouknout na semifinále. Loni ani předloni se mi nepoštěstilo zahrát si na šampionátu, tak doufám, že to konečně vyjde. Hrozně rád přijedu, na druhou stranu je důležitější dostat se s Anaheimem do play off.