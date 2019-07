Gudas, Pánik, Kempný... Ve Washingtonu se rodí ambiciózní parta kamarádů

Nově příchozí se přitom nemusejí obávat, zda do týmu zapadnou. Kdybyste načrtli síť vztahů, zjistíte, že se téměř všichni už znají. S Vránou hrál Gudas třeba na letošním mistrovství světa v Bratislavě, s Kempným v mládežnických reprezentacích. Pánika si pamatuje z AHL z doby, než prorazil v NHL.

„Však jsme spolu na farmě vyhráli Calder Cup,“ vzpomíná 28letý Pánik na trofej z roku 2012. „A s Michalem Kempným jsme dobří přátelé. Dokonce i naše partnerky si jsou blízké.“



Na fotce vlevo je Radko Gudas, vpravo Richard Pánik.

„Těším se na to. I já se s Michalem znám dobře. Jsme skoro stejně staří, zažili jsme spolu jako junioři pár důležitých duelů za národní tým,“ povídá 29letý Gudas. Další významné souboje spolu zažijí za Capitals.

Role by všichni čtyři mohli a měli mít důležité.

Tedy pokud se i 23letý Jakub Vrána jako omezeně volný hráč domluví na nové smlouvě, což by ovšem závratný problém být neměl. „Rozmýšlíme, zda půjdeme do delšího kontraktu, nebo kratšího,“ uvedl manažer klubu Brian MacLellan. Jinak s Vránou dál počítají do druhé řady.

To Pánik přichází jako univerzální pravé křídlo. V případě zranění zaskočí v první i čtvrté řadě, obecně ale pro něj Capitals vyhradili místo ve třetím útoku. „Budu hrát kdekoliv. Chci být rozdílový. Rád bych nastřílel dvacet gólů, šance tu je,“ vykládá Pánik. „Navíc jsem v Arizoně začal hrát i oslabení, vyspěl jsem.“

Na fotce vlevo je Jakub Vrána, vpravo Michal Kempný.

Gudase získal Washington při výměně s Philadelphií za jiného obránce Matta Niskanena, a to zejména kvůli finančním důvodům. Niskanen si ročně vydělá 5,75 milionu dolarů, zatímco Gudas má ve zbývajícím roce svého kontraktu nárok na 3,35 milionu, přičemž 30 procent z této částky bude ještě platit Philadelphia.

Zároveň ale trenéři mohou počítat, že Gudas ve třetím obranném páru využije své přednosti - blokování střel, fyzickou hru i tvrdou střelu. „Vždyť víte, jak hraju. Jednoduše,“ odpověděl Gudas zámořským novinářům.

„Můžu tam vlítnout do druhé nebo třetí obrany, hrát to svoje a jenom jim pomoct,“ vysvětloval v rozhovoru v Česku.



Kromě Gudase a Pánika podepsal novou smlouvu s organizací Capitals český brankář Vítek Vaněček, konkrétně na tři roky za 2,15 milionu dolarů. První rok kontraktu je ještě dvoucestný, poslední dva už jednocestné, lze tak předpokládat, že i Vaněček má šanci proniknout v dalších letech do hlavního týmu. V minulé sezoně si zachytal v Utkání hvězd AHL a zařadil se mezi nejlepší gólmany ligy.