Kořenář: Sen každého hokejisty? Hrát NHL v Kalifornii nebo na Floridě

Udělal další výrazný krok na své cestě do nejslavnější hokejové ligy, zámořské National Hockey League.

Jedenadvacetiletý rodák z Vystrkova u Humpolce Josef Kořenář hned v první sezoně v American Hockey League zaujal. A to nejen trenéry farmy San Jose Sharks, kteří mu dávali hodně prostoru. Vždyť český mladík si vychytal i účast na All Stars zápase AHL.

„Byl jsem spokojený nadmíru. Protože jsem vůbec nepočítal s tím, že dostanu takovou porci zápasů,“ říká skromně Kořenář. „A nepočítali s tím ani trenéři.“

Opravdu? Co vám řekli?

Asi po nějakých dvaceti odchytaných zápasech mi řekli, že mi původně chtěli dát nějakých patnáct utkání a zbytek Bipsovi (Antoine Bineau - pozn. red.). Nakonec jsme chytali vyrovnaně. Oba jsme podávali stejné výkony, takže nám to rozdělili rovnoměrně, možná bez jednoho dvou zápasů.

A v play off jste dokonce odchytal víc než váš o čtyři roky starší kolega.

Tak to ale původně nemělo být. Play off začínal Bips. Při prvním zápase v San Diegu jsme dali rychlé tři góly a soupeř asi po pěti minutých vystřídal gólmana. Jenže pak zase oni asi za tři minuty dali tři góly a vystřídali jsme my.

Jak to nakonec dopadlo?

Už jsme zůstali chytat my, pomyslné dvojky. Nakonec jsme prohráli 1:3 na zápasy. První dvě utkání u nich jsme hráli dobře, ale doma nám to nevyšlo. Bohužel.

Jak na vás American Hockey League zapůsobila?

Určitě je znát velká konkurence. Každý chce být nahoře, protože rozdíl mezi NHL a AHL je obrovský. Takže všichni dřou naplno a je to vidět. Ale jen tak vede cesta nahoru.

A jaká je soutěž pohledem gólmana? David Rittich mi před lety řekl, že v AHL jsou šílenci, kteří střílejí snad z jakékoli pozice. Takže se asi nenudíte.

Určitě. Každý se chce prosadit, dát gól. Takže střílejí pomalu i zpoza brány. Ale hlavně si člověk musí dávat pozor. Ne, že by snad do toho šel někdo s tím, že chce druhého úmyslně zranit. Ale hraje se opravdu zostra, nikdo se toho nebojí. U gólmanů to až tak není, ale taky se stane, že nějakou někde koupíte.

Co příští sezona, počítáte, že ji znovu začnete na farmě? V áčku už jste v závěru sezony plnil roli trojky...

Zatím by to měla být farma. Ale uvidíme. Podepsali další dva gólmany a slyšel jsem, že se s brankáři bude něco dít. Zatím ale nic dalšího nevím, takže se připravuji na to, že to bude stejné jako minulý rok. Uvidíme. Třeba v sezoně něco přijde, nebo se někdo zraní. A na mně je, abych byl připravený.

Určitou výhodou je, že Barracuda i Sharks působí ve stejném městě. Případný „povolávací rozkaz“ do áčka tak může přijít kdykoliv.

To je pravda. Máme stejně tréninky s klukama z áčka, kabiny jsou od sebe ani ne deset metrů. Když se někdo nahoře zraní, tak jenom zavolají do vedlejší kanceláře a člověk je za dvě minuty na druhé straně. Když je farma v jiné městě, děje se to z hodiny na hodinu. Tady je to pomalu z minuty na minutu.

Josef Kořenář v dresu Jihlavy.

Jaké to je, být tak blízko hvězd NHL?

Když můžete každý den sledovat hráče z áčka, ať je to Brent Burns nebo Joe Thornton, je to samozřejmě velká motivace.

Vy navíc hrajete soutěžní zápasy ve stejné hale, že?

Ano, v SAP Center. Tohle je zase nevýhoda. Když jste v jednom městě, tak jdou všichni raději na NHL. Zatímco na áčko chodí osmnáct tisíc diváků, na nás dva tři. A to v té velké hale vypadá, že na zápase vlastně nikdo není. Na druhou stranu, když máme speciální zápasy, přijde taky dost lidí. Třeba i přes deset tisíc. A když je dobrá atmosféra, člověku se hned hraje jinak.

Lední hokej ve slunné Kalifornii, to je pro českého fanouška stále trochu těžko představitelné. Jak to vnímáte vy?

Myslím si, že sen každého hráče NHL je hrát na Floridě nebo v Kalifornii. Je to top, kde můžete být. Mnohem lepší než někde ve Winnipegu. Nechtěl bych - jako Ríťa (David Rittich) - být třeba v Calgary, kde je v zimě minus čtyřicet.

Josef Kořenář Hokejový brankář. Narodil se 31. ledna 1998 ve Vystrkově u Humpolce.

Je odchovancem Dukly Jihlava, v roce 2016 se vydal zkusit štěstí do juniorské zámořské soutěže USHL, v níž nastupoval za Lincoln Stars.

Svými výkony zaujal vedení týmu NHL San Jose Sharks, které mu, přestože nebyl draftován, nabídlo nováčkovskou smlouvu.

V sezoně 2017/18 se vrátil do Čech, nastupoval za prvoligové Benátky nad Jizerou a dočkal se i startů v tehdy extraligové Dukle.

Nejvyšší domácí soutěž však nováčkovi z Jihlavy přes své parádní výkony zachránit nepomohl.

Uplynulý ročník strávil na farmě San Jose: v AHL za Barracudu odehrál 38 duelů.

To v San Jose hrozí taková teplota spíše v kladné hodnotě, ne?

Letos to až tak hrozné nebylo. Je super, že tam nesněží. Ale nebylo ani tak hezky. Kluci říkali, že loni se už v půlce února koupali. Dva měsíce před koncem sezony bylo už jen krásně. Ale letos? Když to spočítám dohromady, tak opravdu slunečních dnů bylo tak deset čtrnáct.

Prozraďte, jak se pod palmami slaví Vánoce?

Úplně normálně, jako tady. Akorát není sníh. (usmívá se) Ale myslím, že ani tady ho nikdy moc není. Já jsem byl s přítelkyní, slavili jsme to úplně stejně jako v Česku.

Pro vás to sice byla první sezona v AHL, ale v zámoří už jste v minulosti působil. Takže s jazykem už asi problém nemáte?

Musím se přiznat, že první měsíc, dva jsem se ještě hledal. Přeci jen, v USHL (juniorská soutěž) jsem byl před dvěma lety, pak jsem byl rok v Česku, takže jsem zase něco zapomněl. Ale teď už je to v pohodě.

Jak vnímáte Sharks? Je to tým, který každoročně odvážně pokukuje po Stanley Cupu, ale na vrchol stále ještě nevystoupal.

Minulou sezonu byl Stanley Cup jasný cíl. Bohužel to nevyšlo, vypadli jsme kolo před finále (San Jose podlehlo pozdějšímu vítězi ze St. Louis 2:4 na zápasy - pozn. red.). A lidé z vedení to hodně těžce nesli. Hned po sezoně nám říkali, že nebudou spokojení a že to příští rok musíme napravit. Takže tam se fakt jede na nejvyšší pozice.

Podřizuje se tomu i přestupová politika klubu?

Sharks jsou známí tím, že jak manažeři, tak trenéři hrají na zkušené starší hráče. Takže je pro mladé těžké se do áčka dostat. Klukům dají šanci na jeden dva zápasy. Ale aby někdo hrál nastálo, tak buď musí být opravdu super talent, nebo si musí počkat do nějakých 25 let.

Josef Kořenář v dresu reprezentační dvacítky.

Mluví se o tom, že slabinou San Jose jsou právě gólmani. Což by mohla být dobrá zpráva pro vás.

Je pravda, že v sezoně Josiemu (Martin Jones) ani Dellerovi (Aaron Dell) moc nešlo. Naštěstí měli před sebou dobrý tým. I když dostali pět šest gólů, kluci sedm osm dali. A vyhráli. Ale bylo to znát. Protože když jste se podíval na statistiky, byli na tom hodně špatně. Ale pokud jste sledoval vítězné zápasy, tak Josie byl druhý nejlepší v lize. A musím říct, že v play off zachytal dobře, klukům pomohl hodně.

Když se bavíme o NHL, dostanete se na zápasy jako divák?

Určitě. Samozřejmě ne vždycky, protože se to často kryje s tím, že jsme pryč. Není tolik příležitostí. Ale když člověk chce na hokej jít, řekne manažerům a oni nám jsou schopní lístky sehnat. Někdy to nevyjde, protože většinou je plná hala. Ale někdy ano. Takže párkrát jsem se podívat byl.

Na farmě San Jose jste byl jediným českým hráčem. Ale v áčku pár krajanů bylo. Byl jste s nimi v kontaktu?

Občas se vidíme. Víc jsem byl v kontaktu s Radimem Šimkem. Protože jsme bydleli ve stejném komplexu, potkávali jsme se u bazénu. To samé Lukáš Radil. Když se mnou byl dole, hodně jsme se bavili. A hodně jsme se setkávali, i když byl nahoře. Měli jsme i nějakou grill party, hned ze začátku nás Tomáš Hertl pozval k němu domů. Takže bylo super mít české spoluhráče.

Krajany jste měl i v AHL, kterou letos znovu okusilo několik českých gólmanů. Bavíte se spolu?

Potkával jsem se s Francíkem (Pavel Francouz), hráli jsme pár zápasů s Coloradem, kde byl i Martin Kaut. A potom jsem byl na All Stars Game s Víťou Vaněčkem. Hodně jsme se kámošili. Akorát, že s nimi jsme v sezoně nehráli.

Není zvláštní, že nastupujete ve stejné soutěži a na ledě se vaše týmy nepotkají?

Bylo to tak. Koukal jsem se a tím, že jsme hodně na západě, nějakých pět týmů, jsme hráli o osm deset zápasů méně než zbytek ligy. Protože bychom museli stále cestovat a lítat a na to v AHL nejsou finanční prostředky. Nevím, s kolika přesně týmy - ale řekl bych, že jich je docela dost - jsme se nepotkali. Ať to bylo finálové Charlotte, nebo Chicago Wolves. S těmi jsme vůbec nehráli. Takže pak si člověk nemůže ani srovnat, jestli by se s nimi dalo hrát, nebo ne.

Naopak s jinými jste hráli s nadsázkou stále dokola. Není to trochu nuda?

Určitě. Nechci říct, že je to nudné, ale je to takový stereotyp. Přece jen, po dvanácté člověk už ví, kdo co hraje. Takže vás to ani nebaví. Ale už proto se člověk musí snažit, aby byl v NHL.