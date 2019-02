Pastrňák sbíral asistence. Utkání hvězd NHL vyhráli Crosby a spol.

Hokejisté Metropolitní divize porazili ve finále porazili Centrální divizi 10:5 a navázali na dva roky starý triumf, kdy zdolali v Los Angeles Pacifickou divizi (4:3). Shodně pěti body za dvě branky a tři asistence pomohli k zisku prémie ve výši jednoho milionu dolarů ve finálovém souboji Crosby a Mathew Barzal z New York Islanders.

Právě Crosby byl vyhlášen nejužitečnějším hráčem. V hlasování fanoušků uspěl poté, co nasbíral celkem osm bodů za čtyři góly a stejný počet přihrávek. Jedenatřicetiletý kapitán Penguins o den dříve vynechal dovednostní soutěže kvůli nemoci, ale v samotné exhibici nechyběl.

„Byla to velká zábava,“ řekl Crosby, který získal jako cenu vůz 2019 Honda Passport Elite. „Nepotřeboval jsem vyhrát auto, abych si to užil,“ usmíval se Crosby, který překonal střevní chřipku z minulých dnů. Byl zvolen nejužitečnějším hráčem Utkání hvězd jako první hráč Penguins od roku 1990, kdy získal ocenění potřetí a naposledy Mario Lemieux.

„Je pravděpodobně stále nemocný a mohl dát deset gólů. Tak výjimečný je,“ prohlásil obránce Kris Letang, Crosbyho klubový spoluhráč. Metropolitní divize vedla v polovině finále 5:0, a přestože se v druhé části začala prosazovat i Centrální divize, pětibrankový rozdíl nakonec zůstal.

„Hráli jsme chytře. Je to příjemné zakončení tohoto víkendu. Bylo to v San Jose skvělé. Opravdu jsme si to užili,“ prohlásil brankář Henrik Lundqvist z New York Rangers, který za polovinu finále pochytal všech šest střel.

Atlantické divizi nepomohly k posunu ze semifinále ani dvě asistence Davida Pastrňáka a prohrála s Metropolitní 4:7. Dvaadvacetiletý Pastrňák byl prvním českým zástupcem v tradiční exhibici po třech letech. Před ním se představil naposledy v roce 2016 v Nashvillu útočník Jaromír Jágr, který byl při působení v dresu Floridy kapitánem Atlantické divize.

Pastrňák měl nejpřesnější střelu Dovednostní soutěže při Utkání hvězd NHL

„Bohužel jsme skončili brzy po prvním zápase, ale byla to zábava. Skvělá akce. Setkal jsem se s hráči světové třídy a strávil jsem s nimi pár dnů,“ prohlásil Pastrňák, který při dovednostech ovládl soutěž v přesnosti střelby.

Na ledě nastupoval s Jackem Eichelem a Jeffem Skinnerem. „Hráli jsme tři útočníci. Užil jsem si to s nimi. Hrají spolu v Buffalu a jsou sehraní, to je jasné,“ dodal Pastrňák.

Celkem nabídly tři dvacetiminutové minizápasy hrané se třemi hráči v poli na obou stranách rekordních 40 branek. Padlo tak maximum z roku 2017, kdy fanoušci v Los Angeles viděli 36 gólů.

Pacifická divize se i při čtvrté účasti ve finále od zavedení současného systému All Star Game nedočkala a prohrála v semifinále s Centrální 4:10. Výběr s trojicí zástupců pořádajících Sharks Brentem Burnsem, Erikem Karlssonem a Joem Pavelskim prohrával po první desetiminutovce 1:7 a potom i 1:10.

Hattrick a jednu asistenci si připsal švédský útočník Gabriel Landeskog z Colorada a po čtyřech bodech za gól a tři přihrávky zaznamenali také obránce Roman Josi z Nashvillu a Ryan O’Reilly ze St. Louis.

Druhé semifinále mělo dramatičtější vývoj. Atlantická divize s Pastrňákem prohrávala 0:2 a 2:3, potom sice otočila stav na 4:3, ale nakonec ještě čtyřikrát inkasovala.

Kapitán Centrální divize Nathan MacKinnon z Colorada, který kvůli zranění nohy vynechal i dovednostní soutěže, byl v civilu jen na lavičce.