Zacha byl zvolen třetí hvězdou, u výhry nad Pittsburghem bral dva body

Proti Pittsburghu hokejisté New Jersey prostě umí zahrát. Z posledních sedmi vzájemných soubojů vyšli v tabulce Východní konference hůře postavení Devils vítězně už pošesté. Naposledy slavili výhru dokonce na ledě soupeře 6:3, přestože jsou nejslabším týmem soutěže v zápasech mimo domovskou arénu.

Nejvíce se činili centr Travis Zajac (1+3) s parťákem ze druhé formace Blakem Colmanem (1+1) a pozadu nezůstal ani lídr třetí řady Pavel Zacha (15:16, 1+1, +/-: 0, 3 střely). Hosté nakročili za úspěchem už v zahajovací třetině po gólech Zajace a Seversona z 14. a 15. minuty.

Zacha se poprvé prosadil na startu druhé dvacetiminutovky, když v oslabení vybojoval puk a asistoval u gólové pojistky Briana Boylea. Podruhé Zacha slavil v 54. minutě pro změnu v přesilové hře. Kapitán Andy Greene jej prudkým pasem našel zcela volného na pravém kruhu pro vhazování a český útočník pohotovou ranou dosáhl své osmé trefy sezony. New Jersey v danou chvíli vedlo 6:2, poslední slovo utkání si vzal v 59. minutě ještě domácí Bryan Rust za přispění Jevgenije Malkina.

Český útočník Pittsburghu Dominik Simon (12:20, +/-: 0) se stejně jako účastníci víkendového Utkání hvězd Sidney Crosby a Kris Letang bodově neprosadil.

Pondělní úspěchy týmů ze dna tabulky Metropolitní divize po New Jersey podpořila i Philadelphia, když si na domácím ledě vyšlápla 3:1 na lídra Centrální divize z Winnipegu. Hlavní hvězdou byl zvolen mladý brankář Flyers Carter Hart, jenž dostává šanci při zranění Briana Elliotta a Michala Neuvirtha. Proti Jets pochytal 31 z 32 střel.

Na góly se ve Wells Fargo Center čekalo až do druhé třetiny. Domácí ve 30. minutě poslal do vedení Phil Varone. Winnipeg záhy srovnal po využité přesilovce Jacka Roslovice, více už toho v zápase ale z ofenzivy nevytěžil. Flyers naopak po gólu Travise Konecnyho z 39. minuty odcházeli podruhé do kabin za vedení, které v závěrečném dějství ještě pojistil James van Riemsdyk.

Útočník Jakub Voráček (18:48, +/-: 0, 2 střely) ani obránce Radko Gudas (18:52, +1, 1 střela) se za vítěze bodově neprosadili. Philadelphia uspěla už počtvrté v řadě, což je nejdelší série klubu v letošním ročníku.

Výsledky:

Philadelphia Flyers Philadelphia Flyers : Winnipeg Jets Winnipeg Jets 3:1 (0:0, 2:1, 1:0) Góly:

29:47 Varone (M. Raffl, Folin)

38:46 Konecny (MacDonald)

56:25 J. van Riemsdyk (Konecny) Góly:

32:59 Roslovic (Trouba, Little) Sestavy:

Hart (Stolarz) – Sanheim, Provorov, MacDonald (A), Hägg, Gudas, Folin – Konecny, Giroux (C), J. van Riemsdyk – Voráček, Couturier, Lindblom – Simmonds (A), Patrick, Laughton – M. Raffl, M. Vorobjov, Varone. Sestavy:

Brossoit (Hellebuyck) – Trouba, Morrissey, T. Myers, D. Kulikov, Niku, Morrow – Wheeler (C), Scheifele (A), Connor – Roslovic, Little (A), Laine – B. Tanev, Lowry, Perreault – Appleton, Copp, Lemieux. Rozhodčí: Sutherland, South – Daisy, Sericolo Počet diváků: 19087

Pittsburgh Penguins Pittsburgh Penguins : New Jersey Devils New Jersey Devils 3:6 (0:2, 1:2, 2:2) Góly:

24:28 Brassard (M. Pettersson, Riikola)

52:30 Cullen

58:03 Rust (Malkin, Dumoulin) Góly:

13:08 Zajac (Wood, Santini)

14:53 Severson (Coleman, Zajac)

23:30 Boyle (Zacha)

32:57 Coleman (Zajac, Butcher)

51:42 Palmieri (Zajac, Ma. Johansson)

53:37 Zacha (A. Greene) Sestavy:

M. Murray (DeSmith) – Dumoulin, Letang, Määttä, Riikola, M. Pettersson, J. Johnson – Guentzel, Crosby, Simon – Rust, Malkin, Kessel – Pearson, Brassard, Hörnqvist – Sheahan, Cullen, G. Wilson. Sestavy:

Kinkaid (Johnson) – A. Greene, Severson, Butcher, Vatanen, Müller, Santini – Ma. Johansson, Hischier, Palmieri – Wood, Zajac, Coleman – Seney, Zacha, Bratt – Boyle, Rooney, Stafford. Rozhodčí: Lambert, StPierre – Amell, MacPherson Počet diváků: 18 609