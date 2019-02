Ženy naháněly na Utkání hvězd nejlepší hokejisty. NHL cítí hrdost

A opíral se nejen o obohacení „hokejové kultury“ ženským elementem, 26letá Kendall Coyneová oficiálně v rychlostním závodě s časem 14,37 vteřiny porazila Claytona Kellera z Arizony, za vítězem Connorem McDavidem z Edmontonu zaostala jen o necelou vteřinu.

Čtyři ženské účastnice Neoficiálně se dovedností zúčastnily také dvě kanadské reprezentantky Renata Fastová, Rebecca Johnstonová a Američanka Brianna Deckerová, která v soutěži přesných nahrávek skončila dokonce druhá (!) za Leonem Draisaitlem z Edmontonu, byť neoficiálně. 29letá Johnstonová a 27letá Deckerová hrají za Calgary Inferno v lize Canadian Women’s Hockey League (CWHL). Ve stejné lize za Toronto Inferno hraje 24letá Fastová. V National Women’s Hockey League (NWHL) hraje za Minnesota Whitecaps Coyneová.

„Asi dělá něco dobře, když mě porazila. Překvapila mě,“ přiznal Keller.

„Když vyrazila, úplně mě zaskočila, až jsem si říkal, jestli nakonec nevyhraje,“ přidal McDavid.

Coyneová byla náhradou na poslední chvíli za zraněného Nathana MacKinnona z Colorada. Když se rozmýšlela, zda pozvánku přijmout, rozhodl faktor podpory ženského hokeje.

Hokejistka pro agenturu AP řekla: „Byla jsem nervózní, ale tím rozhodnutím můžu zbourat hodně zábran, změnit náhled na ženský sport a zvýšit jeho podporu.“

„Při rozhodování mi prolétlo hlavou, jak skvělá by byla účast ženy pro hokej. Ne jenom ten ženský. Chtěli jsme se postavit za ty nejlepší hodnoty, a to jsme udělali,“ řekl Bettman v rozhovoru pro web Sportsnet. „Je přece jedno, jestli jste žena, z jakého zázemí pocházíte, jaká je vaše orientace, jde o inkluzi (ve smyslu přijetí žen do hokeje obecně, pozn.).

A dodal: „Jsme na naši rozmanitost hrdí, různorodost činí hokej silnějším, můžeme to využít jako životní lekci.“

„Vždycky jsme chtěly, aby na nás lidé nahlíželi jako na hokejové hráčky, ne ženy, které se snaží dělat mužský sport,“ řekla k tématu dojatá Američanka Cammi Granatová, jedna z prvních hokejistek uvedených do Síně slávy Mezinárodní hokejové federace (IIHF).

Letošní víkend Utkání hvězd byl už druhý, do něhož se ženy zapojily. Ale až Coyneová se bude oficiálně počítat jako první dáma, co do tohoto spektáklu zasáhla. Bettman doufá, že se účast bude v budoucnu ještě více rozšiřovat.



Jak si můžete přečíst v boxu na začátku článku, dovednostních soutěží se neoficiálně zúčastnily další tři hokejistky: dvě kanadské reprezentantky Renata Fastová, Rebecca Johnstonová a Američanka Brianna Deckerová.

Právě Deckerová se postarala ještě o větší humbuk než její krajanka, když s časem jedné minuty a necelých třinácti sekund skončila druhá za Leonem Draisaitlem z Edmontonu v soutěži přesnosti nahrávek. Jelikož se její výkon oficiálně neměřil, na dobrý čas upozornila až jedna z divaček, která dokonce nahlásila, že Deckerová vyhrála o tři sekundy.

„Porazila mě? Wow, to je obdivuhodné, dobrý pro ni,“ reagoval zprvu Draisaitl.

Společnost CCM, která prodává hokejové vybavení, dokonce veřejně slíbila, že Deckerové vyplatí 25 tisíc dolarů jako odměnu, kterou oficiálně dostal Draisaitl. Až po kontrole NHL se ukázalo, že byla druhá. I tak ovšem s mohutným náskokem překonala třeba hvězdného obránce San Jose Erika Karlssona (1:58), coloradského útočníka Mikka Rantanena (2:17), Ryana O’Reillyho ze St. Louis (1:25) a další.

„Když jsem po mě viděla Karlssona, říkala jsem si ok, jeho možná porazím,“ smála se Deckerová.

Na výkon bruslařky Coyneové se podívejte zde: