Hertl vystřílel pátý český hattrick sezony. Rekord je ale ještě daleko

Jeho Sharks byli přitom skoro celý zápas za soupeřem o krok pozadu. V polovině třetí části prohrávalo San Jose stále o dva góly, než Tomáš Hertl svou druhou trefou utkání v přesilovce snížil. Čas ale nemilosrdně ubýval a tým z Kalifornie ne a ne těsnou ztrátu dorovnat.

„Myslel jsem, že už je po zápase,“ pravil Hertlův spoluhráč Logan Couture, který ve vzteku v posledních vteřinách zlomil na střídačce hokejku. Jeho kolegové na ledě ale mezitím dokázali malý zázrak, když závěrečnou střelu tečoval před brankou Washingtonu Hertl a Evander Kane stihl doklepnout puk do sítě včas.

„Zbývalo pár vteřin, museli jsme vystřelit. Naštěstí se to odrazilo ke Kanerovi, který vyrovnal na 6:6,“ popisoval poslední chvíle naděje v divokém zápase Hertl, který poté rozhodl v prodloužení.

Smolař Ovečkin, který v utkání dosáhl na hattrick ještě před Hertlem, sehrál nelichotivou roli kromě prodloužení také při vyrovnávací brance, kdy se mu 20 sekund před koncem nepovedlo vyhodit puk z obranného pásma. „Je to jednoznačně moje chyba. Na takové věci si musím dávat pozor,“ byl na sebe přísný kapitán Capitals.

Podívejte se na sestřih utkání Washington - San Jose:

A po Hertlově třetím a zároveň vítězném gólu na 7:6 to byl nakonec mladý Čech, kdo měl ze tří branek v jednom zápase díky výhře radost. „I když Ovečkin je střelec úplně jiné kategorie, vždyť on má těch hattricků snad třicet,“ vyhýbal se srovnávání Hertl, který Rusovi ve svém odhadu přiřkl o šest zářezů navíc.

Historie českých hattricků v NHL

Hertlovi se mezi střelci mimořádný počin povedl přesně po týdnu, kdy třemi zásahy potopil Pittsburgh. Dva hattricky v této sezoně nasázel také krajan David Pastrňák z Bostonu, čepice na led přistály i po jednom představení Ondřeje Kašeho z Anaheimu.

Z českého pohledu se tak co do hattricků jedná o nejúspěšnější sezonu od ročníku 2005/06, kdy našincům napočítali v základní části hned osm třígólových utkání (z toho se to třikrát povedlo Jaromíru Jágrovi).

Vůbec nejbohatší byla na české hattricky sezona 2000/01, v níž jich napadalo 12 (třikrát slavil Jágr a třikrát Patrik Eliáš). Opačným extrémem byly od roku 1989 dva ročníky, kdy žádný z Čechů tří branek v jednom utkání nedosáhl (1989/90 a 2016/17).