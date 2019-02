Hertl s Ovečkinem zazářili hattricky, výhru ale slavil český útočník

První hvězdou divoké partie mezi Washingtonem a San Jose byl zvolen domácí Ovečkin (3+1), spokojenější však do kabin rozhodně odcházel dle hlasování novinářů druhý nejlepší hráč večera Tomáš Hertl (25:02, 3+1, +2, 7 střel). 25letý pražský rodák si skvělým výkonem upevnil pozici druhého nejlepšího českého střelce (22 branek) i druhého nejproduktivnějšího hráče (45 bodů) v soutěži za suverénním bostonským lídrem Davidem Pastrňákem (56 bodů, 27+29).

Nasázel svůj druhý hattrick sezony a třetí kariéry v NHL, když třemi góly se blýskl i 15. ledna proti Pittsburghu při výhře 5:2. Tehdy navíc završil svou první stovku branek kariéry. Tu druhou načal v 15. minutě úterního duelu poté, co v přesilovce vyrovnával na 2:2.

Podruhé se Hertl prosadil až ve třetí třetině. Běžela 51. minuta, domácí Ovečkin (s 36 trefami nejlepší ligový střelec) se již radoval z hattricku (třetí sezony a celkově 23. kariéry v NHL) a Washington držel nadějné vedení 6:4, když český reprezentant další využitou přesilovkou zařídil kontaktní trefu. Stejně jako u své první akce zakončoval z mezikruží sérii rychlých přihrávek.

Capitals odolávali o vyrovnání bojujícímu soupeři až do posledních vteřin, ale nakonec to neudrželi. Časomíra se zastavila na 59 minutách a 59 vteřinách, když před brankovištěm volný Evander Kane svou druhou brankou zápasu poslal puk do odkryté části brány Bradena Holtbyho - 6:6. Asistence u důležité akce sehrané po odvolání brankáře Martina Jonese putovaly na konto Joea Pavelskiho a Hertla, jenž navíc neřekl své poslední slovo. Ve druhé minutě prodloužení si totiž s Loganem Couturem vyměnil v útočném pásmu puk a střelou z pravého kruhu našel mezeru v postoji Holtbyho - 6:7.

Kromě skvěle hrajícího Hertla výhru slavili i Lukáš Radil (7:39, -2, 1 střela) a Radim Šimek (10:11, +/-: 0, 1 střela). Za domácí Washington, který tak padl už pošesté v řadě, bodoval Jakub Vrána (12:57, 0+2, +2, 2 střely). Dmitrij Jaškin (10:23, +/-: 0, 2 střely) i Michal Kempný (22:30, -2) zůstali bez bodu. San Jose hrající bez zraněných obránců Erika Karlssona a Marc-Edouarda Vlasice po předchozích třech šestigólových venkovních porážkách (3:6 s Arizonou a Tampou, 2:6 s Floridou) znova šestkrát inkasovalo, ale tentokrát již uťalo černou sérii a vrací se z tripu na domácí led pozitivněji nalaďěno.

Zápas mezi Calgary a Carolinou nabídl konfrontaci českých gólmanů. Po výhře domácích Flames 3:2 po prodloužení se mohl radovat David Rittich, jenž kryl 33 z 35 střel a byl zvolen druhou hvězdou.

Za třetího nejlepšího hráče utkání však zámořští novináři vybrali Petra Mrázka. Ten pochytal 22 z 25 střel favorizovaného kanadského celku a přispěl Hurricanes alespoň k zisku bodu. Ten zachraňoval až v poslední minutě řádné hrací doby finský talent Sebastian Aho. Vyrovnání na 2:2 trefil v čase 59:16 poté, co jej před Rittichem skvěle našel volného krajan Teuvo Teräväinen.

Brankář David Rittich z Calgary likviduje šanci Justina Faulka z Caroliny.

Z následného prodloužení ale uběhlo jen 15 vteřin, když rozhodl po průniku z pravého křídla Mikael Backlund. Český útočník domácích Michael Frolík (15:24, -1, 2 střely) se bodově neprosadil. Rittich ve svém 30. startu sezony vychytal už 19. výhru.

Hokejisté Chicaga porazili ve velké formě hrající Islanders. K výhře 3:2 po nájezdech Blackhawks dovedly útočné opory Jonathan Toews a Patrick Kane. Prvně jmenovaný kapitán vstřelil v 40. minutě vyrovnávací gól a pak rozhodl nájezdy, v nichž se prosadil i Kane (v zápase 0+1). Centr vítězů David Kämpf (15:36, -1, 1 střela) se bodově neprosadil.

To obránce Filip Hronek (15:40, 0+1, +/-: 0) přispěl k výhře Detroitu 3:2 na ledě Edmontonu jednou asistencí. V 47. minutě se podílel na rozdílové brance v podání Luka Glendeninga, jenž slavil vstřelený gól v zápase celkově dvakrát. Domácí hvězda Connor McDavid přidal na své konto jednu přihrávku poté, co v 58. minutě byl u snížení Matthewa Benninga. Na vyrovnání již ale jeho Oilers nedosáhli.

Už šestou výhru z posledních osmi startů vybojovali hokejisté Arizony. Naposledy v souboji týmů mimo postupové pozice obou konferencí uspěli těsně 3:2 na ledě Ottawy, proti které se třemi body blýskl útočník Vinnie Hinostroza (2+1). Dvakrát za Coyotes asistoval slovenský reprezentant Richard Pánik.

Výsledky:

Calgary Flames Calgary Flames : Carolina Hurricanes Carolina Hurricanes 3:2P (1:1, 1:0, 0:1 - 1:0) Góly:

01:58 Kylington (Hathaway, R. Andersson)

26:40 Jankowski (Backlund, Brodie)

60:15 Backlund (Brodie, E. Lindholm) Góly:

15:48 D. Hamilton (B. McGinn, Slavin)

59:16 Aho (T. Teräväinen, Williams) Sestavy:

Rittich (M. Smith) – Giordano (C), Brodie, Hanifin, Hamonic, Kylington, R. Andersson – J. Gaudreau, Monahan (A), E. Lindholm – Frolík, Backlund, Neal – Tkachuk (A), Jankowski, S. Bennett – Mangiapane, D. Ryan, Hathaway. Sestavy:

Mrázek (Nedeljkovic) – Slavin (A), D. Hamilton, Faulk (A), Pesce, de Haan, T. van Riemsdyk – Niederreiter, Aho, Williams (C) – Ferland, Wallmark, T. Teräväinen – B. McGinn, McKegg, Svečnikov – Martinook, Mäenalanen, Foegele. Rozhodčí: Tom Chmielewski, Trevor Hanson – Brian Mach, Trent Knorr Počet diváků: 18 508

Edmonton Oilers Edmonton Oilers : Detroit Red Wings Detroit Red Wings 2:3 (0:0, 0:2, 2:1) Góly:

44:31 Draisaitl (Chiasson, Nurse)

57:34 Benning (Draisaitl, McDavid) Góly:

24:03 D. Larkin (Nyquist, Bertuzzi)

30:01 Glendening (Helm, Athanasiou)

46:28 Glendening (Athanasiou, Hronek) Sestavy:

Koskinen (Talbot) – A. Larsson (A), Nurse, Benning, K. Russell, Petrovic, Manning – Puljujärvi, McDavid (C), Nugent-Hopkins (A) – Chiasson, Draisaitl, Khaira – Yamamoto, Cave, Spooner – Kassian, Brodziak, Lucic. Sestavy:

Howard (J. Bernier) – Green, Kronwall (A), Jensen, DeKeyser, Hronek, Ericsson – Nyquist, D. Larkin, Bertuzzi – Mantha, Nielsen (A), Vanek – Athanasiou, Glendening, Helm – Abdelkader (A), Ehn, J. de La Rose. Rozhodčí: Walsh, Peel – Cherrey, Brisebois

Chicago Blackhawks Chicago Blackhawks : New York Islanders New York Islanders 3:2N (0:1, 2:1, 0:0 - 0:0) s.n.2:0 Góly:

26:05 D. Strome (P. Kane, DeBrincat)

39:38 J. Toews (DeBrincat, D. Strome)

J. Toews Góly:

02:19 Filppula

27:33 Barzal Sestavy:

C. Ward (Delia) – Seabrook, Keith, C. Murphy, Jokiharju, E. Gustafsson, Koekkoek – P. Kane, J. Toews, Caggiula – Kahun, D. Strome, DeBrincat – Krüger, Kämpf, Saad – Hayden, Anisimov, Kunitz. Sestavy:

Lehner (Greiss) – Boychuk, Leddy, Pulock, Pelech, Mayfield, D. Toews – Eberle, B. Nelson, Lee – Jo. Bailey, Barzal, Beauvillier – Komarov, Filppula, Dal Colle – Clutterbuck, Cizikas, M. Martin. Rozhodčí: O'Halloran, Luxmore – Alphonso, Gibbs

Ottawa Senators Ottawa Senators : Arizona Coyotes Arizona Coyotes 2:3 (0:1, 1:2, 1:0) Góly:

21:09 B. Ryan (Dzingel)

47:35 Dzingel (Duchene) Góly:

11:39 Hinostroza (Pánik)

23:31 Hinostroza (Connauton, Pánik)

26:24 Stepan (Pánik) Sestavy:

C. Anderson (A. Nilsson) – DeMelo, Chabot, Ceci, Lajoie, Borowiecki, Wolanin, Jaroš – B. Ryan, Duchene, Dzingel – Mark Stone, Tierney, B. Tkachuk – Pääjärvi, Pageau, Z. Smith – Bødker, N. Paul. Sestavy:

Kuemper (Pickard) – Ekman-Larsson, Hjalmarsson, Goligoski, Connauton, Ljubuškin, Chychrun, Oesterle – Pánik, Stepan, Hinostroza – Keller, Cousins, Fischer – Galchenyuk, Weal, Garland – Crouse, Kempe, J. Archibald. Rozhodčí: Lambert, Charron – Barton, Kovachik Počet diváků: 12,236

Washington Capitals Washington Capitals : San Jose Sharks San Jose Sharks 6:7P (3:2, 2:2, 1:2 - 0:1) Góly:

10:41 Ovečkin (Bäckström, Oshie)

12:11 Burakovsky (Stephenson, Boyd)

15:19 Oshie (Ovečkin, Carlson)

22:53 Kuzněcov (J. Vrána, T. Wilson)

25:41 Ovečkin (Bäckström, Oshie)

45:52 Ovečkin (J. Vrána, Kuzněcov) Góly:

00:12 Pavelski (Meier, Burns)

14:27 Hertl (Pavelski, J. Thornton)

20:52 E. Kane (Meier, Burns)

34:39 Couture

50:02 Hertl (Pavelski, Couture)

59:59 E. Kane (Hertl, Pavelski)

61:48 Hertl (Couture) Sestavy:

Holtby (Copley) – Carlson, Orlov, Niskanen, Kempný, Siegenthaler, Orpik (A) – Oshie, Bäckström (A), Ovečkin (C) – T. Wilson, Kuzněcov, J. Vrána – Connolly, Eller, Jaškin – Burakovsky, Boyd, Stephenson. Sestavy:

M. Jones (Dell) – Burns, R. Šimek, Heed, Dillon, Braun, J. Ryan – M. Karlsson, J. Thornton (A), Sörensen – Pavelski (C), Couture (A), Meier – Donskoi, Hertl, E. Kane – Labanc, Goodrow, Radil. Rozhodčí: Furlatt, McIsaac – Suchánek, Nowak Počet diváků: 18 506