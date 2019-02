Voráček na hraně. Philadelphia chystá změny, dotknou se i Čechů?

V zámoří se čím dál častěji hovoří o možnosti, že se klub zbaví Jakuba Voráčka. On sám ostatně na toto téma řekl: „Pokud se nejmenujete Claude Giroux, nemůžete si být jistí ničím. Týmu to nejde a tahle parta je tady už hodně dlouho, jenže úspěchy nemáme žádné. Obzvlášť letos.“

Flyers se skutečně nedaří dlouhodobě a v tuto chvíli jsou ve Východní konferenci až čtrnáctí, s čtrnáctibodovou ztrátou na poslední místo zaručují postup do play off. Pokud se nestane zázrak a tým nezačne vyhrávat, je po sezoně. A to je důvod začít přemýšlet, co dál. Na koho se spoléhat do budoucna a s kým už nepočítat.

Voráček je sice třetím nejproduktivnějším hráčem týmu (ve 48 zápasech nasbíral 39 bodů za 11 gólů a 28 asistencí), na druhou stranu patří k nejhorším v hodnocení +/-. A vzhledem k tomu, že je nejlépe placeným hráčem (letos bere 9,25 milionu dolarů), tak se od něj čeká víc.

„Je jasné, že něco udělat musí,“ říká Václav Prospal, který za Philadelphii hrával a který má o dění v klubu výborný přehled. „Týmu se nedaří, má velké problémy. Přišel nový generální manažer, který bude chtít udělat změny. Je otázkou příštích pár týdnů, jestli to vezmou a rozprodají celý mančaft.“

Tak vážné by to podle slov zmiňovaného manažera Chucka Fletchera být nemělo. Spíš než o totální přestavbu by mělo jít o nový impulz, tedy o pár hráčů. Jenže Prospal taková slova bere s rezervou.

„Vždycky je to o správné nabídce. Osobně bych Voráčka nevyměnil, protože je to fantastický útočník a skvělý kluk do kabiny, ale když dostanou zajímavou protihodnotu, tak tu změnu udělají.“

Přestupní termín v NHL končí 25. února, ovšem Fletcher naznačil, že změny mohou nastat kdykoli. Tedy klidně až po sezoně.

U Voráčka však případný přestup výrazně limituje jeho vysoký a dlouhý kontrakt. Zajisté se najde spousta ambiciózních klubů, které by si jím rády zvětšily ofenzivní sílu pro play off, na druhou stranu si to kvůli platovému stropu nebudou moci dovolit. Minimálně v průběhu tohoto ročníku.

To se však nemusí týkat Radko Gudase. V jeho případě se hovoří o zájmu Toronta, které shání pravorukého obránce. Sílící spekulace natvrdo v zámoří propálil renomovaný televizní expert stanice Sportsnet Nick Kypreos.

„Takových beků jako on je málo. Má něco do sebe a byl by přínosem pro jakýkoli tým. Určitě je po něm poptávka. Potenciální zájemce bude lákat, že má 10 kladných bodů v +/-, což je v takovém mužstvu, které víc prohrává, než vyhrává, super výsledek. A nebojí se hrát tvrdě, což je zase ideální pro play off, kde se to bude řezat,“ myslí si Prospal.

Čísla Jakuba Voráčka 9,25 milionu dolarů bere v sezoně. Je nejlépe placeným Čechem v NHL

- 13 bodů v hodnocení +/- je 29. nejhorší vlize. Nelichotivá vizitka

29 let je Voráčkovi, ve Philadelphii působí už osmou sezonu



Nahnutou budoucnost ve Philadelphii má i věčně zraněný gólman Michal Neuvirth, jemuž po sezoně vyprší smlouva. Klidně se tak může stát, že v NHL skončí jedna česká kolonie. Tři Češi hrají už jen v San Jose (Hertl, Radil a Šimek) a ve Washingtonu (Vrána, Kempný a Jaškin).

Ostatně Prospal tvrdí, že právě dlouhodobá neschopnost Flyers vyřešit otázku v brankovišti stojí tým výsledky. Vždyť se také v brance letos vystřídalo sedm gólmanů!

„Kdybych měl dělat změnu, tak právě tady. Michal má smůlu, kdyby byl zdravý, tak by dokázal zabojovat o jedničku. Ale Philadelphia v téhle otázce chybuje často. Nechala třeba jít Rusa Bobrovského, kolem kterého v Columbusu postavili tým a on už dvakrát vyhrál Vezina Trophy pro nejlepšího brankáře ligy,“ popisuje Prospal.

Philadelphia má zřejmě na víc. Především v ofenzivě. Teď je otázka, jestli to bude dál chtít zkoušet s Voráčkem, nebo bez něj. „Hokej je byznys a my nevyhráváme,“ říká.