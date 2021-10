Kdo nahradí Krejčího? Nejvyšší ambice Bostonu mohou přilákat i Hertla

Ale zatím nepředbíhejme. Minimálně na začátku sezony si Bruins pomohou z vlastních zdrojů. Během léta přivedli hned tři hráče, kteří mohou naskočit ve středu útočné formace. Bývalého kapitána Columbusu Nicka Foligna, finského univerzála Erika Haulu a českého pracanta Tomáše Noska.



Všem ale zřejmě připadnou defenzivnější role ve spodních dvou lajnách. Po boku Taylora Halla a Craiga Smithe by měl do prvního zápasu základní části proti Dallasu naskočit Charlie Coyle, který přišel do Bostonu v únoru roku 2019 z Minnesoty.

„Je pro nás naprosto jasnou volbou. Už ho mezi sebou máme nějakou dobu, kluci jsou na něj zvyklí. Pokud naváže na Davida, vytvoří společně velmi dobrou lajnu,“ věří trenér Bruce Cassidy.



Je tu ale jeden háček. Ač Coyle patří k nejlépe placeným hráčům Bostonu a ročně si přijde na 5,25 milionů dolarů, ani zdaleka nedisponuje takovými schopnostmi jako Krejčí.

Charlie Coyle v dresu Bostonu.

Během svého působení v NHL jen dvakrát překonal hranici čtyřiceti bodů. Minulou sezonu zakončil s bilancí osmi branek a jedenácti asistencí ve dvaašedesáti utkáních. V přípravě navíc doléčuje zraněné koleno.

Pokud ho zdravotní problémy budou limitovat i nadále, v záloze číhá ještě dvaadvacetiletý Jack Studnicka, který ale vedení v čele s generálním manažerem Donem Sweeneym dosud nepřesvědčil.

Proto není překvapením, že Boston zvažuje i jiné varianty. „Pokud to nepůjde podle plánu, určitě se musí porozhlédnout jinde. Kvalitně obsazená pozice druhého centra je pro případný úspěch naprosto kritická,“ tvrdí novinář Fluto Shinzawa z renomovaného sportovního webu The Athletic, který je blízce obeznámen s děním v táboře Bruins.

Tím se dostáváme k Hertlovi, který má před sebou poslední rok z čtyřleté smlouvy se San Jose. Sharks mu za sezonu v průměru vyplácí 5,625 milionů dolarů.

Kdekdo by očekával, že český útočník vidí primární cíl dalšího podpisu v navýšení finančního ohodnocení, ale realita je trochu jiná.

„Nechci se dostat do situace, kdy přijmu obří kontrakt a dalších osm let budu prohrávat. Třeba Joe Thornton klidně mohl podepsat za více peněz, ale spokojil se s nižším platem ve velice kvalitním týmu. Takový přístup se mi líbí,“ říká.

Hertl zkrátka chce vyhrávat a každoročně se rvát o Stanley Cup. I za cenu skromnějších podmínek. Týmový úspěch je pro něj prioritou. Právě Boston mu může boj o nejvyšší příčky dopřát, San Jose nejspíš ne.



Sharks jsou od finálové prohry s Pittsburghem v roce 2016 na ústupu. V posledních dvou sezonách dokonce nepostoupili do play off. A co hůř, ani prognózy před nadcházejícím ročníkem nevypadají nikterak pozitivně.

Generální manažer Doug Wilson přestavbu stále odkládá a českého útočníka se nechce vzdát bez boje: „Tomáš ví, jak moc si ho vážíme a jak je pro nás důležitý. Na téma budoucnosti se spolu určitě pobavíme.“

Pokud jejich debata nepovede ke zdárnému konci a Sharks budou pokračovat v bídných výkonech, Hertl s největší pravděpodobností odejde už před koncem základní části.

„San Jose si za něj může říct o volbu v prvním kole draftu a k ní přidat mladého centra či obránce, který by ihned mohl naskočit do NHL,“ myslí si novinář Kevin Kurz z The Athletic.

Bruins, kteří mají pod platovým stropem k dispozici jen něco málo přes 1,5 milionu dolarů, by do výměny zřejmě museli zahrnout také někoho ze svých štědře placených hráčů. Třeba právě Coylea.

S odchovancem pražské Slavie by ale rozhodně nešlápli vedle. Hertl sice není Krejčí, ale silově založený hokejista s kvalitním zakončením se vedle kreativců Pastrňáka, Marchanda či Halla náramně hodí.