Boj o sestavu vrcholí, Simona se Zohornou trenér Pittsburghu chválí

V červnu 2015 jej Penguins draftovali a rychle s ním podepsali nováčkovský kontrakt. Uběhlo více než šest let a Dominik Simon stále balancuje na hraně mezi farmou a NHL. Po loňské špatné sezoně v Calgary, kde odehrál pouhých 11 zápasů, dostává ještě jednu možnost, aby dál pokračoval ve své kariéře za oceánem.

Sedmadvacetiletý Pražan ani pořádně nevěřil tomu, když mu Pittsburgh po přesunu do Calgary nabídl novou jednoletou smlouvu: „Úžasný, těžko se to popisuje. Nečekal jsem to.“

Teď už však opět hraje v tučňáčím dresu. V přípravě nastoupil do tří ze čtyř možných duelů. Minulou sobotu se navíc v zápase s Buffalem i gólově prosadil. A figuruje také v sestavě pro páteční utkání s Detroitem.

Dominik Simon z Pittsburghu slaví se spoluhráči svou trefu do sítě Buffala.

„Dominikova hra je nám dobře známá. Je o rok starší, o trochu vyspělejší... Vždycky jsme měli velkou úctu k jeho síle na puku. Výborně hraje na menším prostoru i v místech, kde se svádí souboje... Je to velmi dobrý tvůrce hry. Dokáže připravit příležitosti, takže s ním hodně kluků rádo hraje,“ říká o Simonovi pro tamní média trenér Penguins Mike Sullivan.

Odchovance Sparty často kritizovali fanoušci Pittsburghu za jeho nízkou produktivitu, přestože si zahrál také v první lajně. Při vyrovnaném počtu hráčů na ledě nicméně dokázal i v elitní formaci vytvořit velké množství příležitostí pro své spoluhráče. V tom bude chtít zcela jistě pokračovat.

„Určitě udělám maximum pro to, abych tady zůstal. Snažím se ze všech sil a chci ukázat, že sem patřím. Celou dobu se snažím zlepšovat a pracovat na sobě,“ shrnuje jasně Simon pro list Pittsburgh Post-Gazette. I podle nasazení do tréninkových formací vše nasvědčuje tomu, že si ho trenéři ponechají v prvním týmu také pro ostrý start sezony.

Pokud bychom stejným měřítkem posuzovali šance Radima Zohorny, tak bychom se pohybovali přímo na pomezí mezi farmou a prvním týmem. Havlíčkobrodský rodák se totiž řadí do čtvrté lajny, ve které se na levém křídle točí s Američanem Samem Laffertym.

I 198centimetrový velikán si vysloužil pochvalu trenéra Sullivana: „Na svou výšku má opravdu dobrý reflex. Má dobré ruce, je silný na puku a je schopen kvalitně rozehrát. Skvěle využívá svůj rozsah ke krytí puku a pro obránce je těžké se k němu dostat... To je zajímavý aspekt jeho hry.“

Obránce Buffala Rasmus Dahlin (26) bojuje o pozici v předbrankovém klinči s levým křídlem Pittsburghu Radimem Zohornou (67) v přípravném zápase před startem NHL. Puk míří k brankáři Sabres Craigu Andersonovi.

Zohornova pozice je oproti té Simonově dost odlišná. Svou štaci u Penguins v podstatě stále ještě otevírá. Rozehrál ji před necelým rokem, kdy se vrátil z hostování v Mladé Boleslavi. V osmi duelech nasbíral čtyři body, které rovnoměrně rozložil mezi góly a asistence. Skvěle se uvedl brankou z první střely při debutu proti Buffalu.

„Chci ukázat svou rychlost a prostě dát gól. Zkrátka udělat všechno, co je v mých silách,“ sdělil Zohorna lakonicky před dalším duelem se Sabres, který se hrál ve středu. A také se do jejich sítě znovu trefil.

Do již zmíněného zápasu proti Detroitu by měl taktéž naskočit. Zatím ovšem odehrál pouze dvě přípravná utkání a více času tráví v nižším týmu Wilkes-Barre/Scranton. Trenérům se chce předvést, aby přidal další starty v NHL co nejdříve.

„Je to opravdu dobrý hráč s ofenzivními instinkty,“ ještě jednou nejmladšího z bratrského hokejového tria chválil Sullivan, „má za sebou rok mezi profíky v NHL a je mu 25 let. Není to žádný mladík, takže v sobě také má určitou vyzrálost,“ srovnával částečně Zohornu se Simonem.

Problém s centry může pomoct

Penguins nyní potřebují přečkat krátkodobou krizi na pozici centra. Kvůli zraněním jim vypadli jak Sidney Crosby, tak Jevgenij Malkin. Kanadská hvězda by se do hry měla vrátit zhruba po pěti odehraných duelech základní části. Ruský útočník bude chybět minimálně ještě měsíc a půl.

To je šance právě i pro Čechy, které realizační tým ve středu útočných formací také zkouší.

„Je to větší zodpovědnost hrát centra než křídlo, takže je to jiné. Mám pocit, že jsem zvyklý hrát spíše na křídle, ale samozřejmě se snažíme být připravení na každou roli,“ uvedl Simon pro server DK Pittsburgh Sports.

Kouč Sullivan vyzdvihoval, mimo ještě zlepšenou obranu, Simonovu všestrannost a dodal, že v minulosti už centra hrál. „Vím, že to není jeho preferovaná pozice, ale je schopen tam zahrát, když to tým potřebuje.“

Zohorna si pod Sullivanem pozici centra zahrál už v loňské sezoně. Podle Post-Gazette by měl o místa na středu bojovat s Kanaďanem Evanem Rodriguesem a Američanem Brianem Boylem.

Otázkou pak zůstává, jak moc se změní role obou českých hráčů po návratu Crosbyho s Malkinem. Oba můžou putovat na farmu, mají dvoucestné smlouvy. Simon by šel přes waiver list, tudíž by si ho mohl stáhnout některý z jiných týmů v NHL. Zohornův kontrakt přejde za rok na jednocestný.