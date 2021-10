Palát se blýskl třemi body, gól v přípravě slavili i Zacha se Simonem

Tampa Bay po úvodních dvou nezdarech (1:3 s Carolinou a 2:6 s Nashvillem) v přípravě poprvé zabrala, když s ofenzivními hvězdami v sestavě přestřílela Carolinu vysoko 8:5. Elitní formace Palát (19:46, 1+2, +1, 5 střel) - Point (1+2) - Kučerov (0+3) na tom sehrála klíčovou roli. Dařilo se rovněž nováčkovi Gabrielu Fortierovi, jenž nasázel hattrick, a zkušené posile Coreymu Perrymu se dvěma zásahy. V obraně Lightning nechyběl Jan Rutta (21:34, +1).

Vysokou výhru slavilo rovněž New Jersey poté, co rozneslo 7:1 konkurenty z Rangers. Premiérově za Devils nastoupil hvězdný obránce Dougie Hamilton, jenž si připsal dvě asistence. Dvěma body za gól a přihrávku se zviditelnil centr Pavel Zacha (19:07, 1+1, +1, 2 střely), stejnou bilanci měla také letní slovenská posila klubu Tomáš Tatar. Naopak v útoku New Yorku se nedokázal prosadit Filip Chytil (15:53, -1, 3 střely).

Sedm gólů nastříleli také hokejisté Ottawy, když roznesli 7:2 Montreal s českým mladíkem Janem Myšákem (13:10, -2, 1 střela) v sestavě. Vidět byli hlavně útočníci Senators Alex Formenton (2+1) a Josh Norris s Drakem Bathersonem (oba 1+2).

Po Palátovi se Zachou byl třetím českým střelcem daného hracího dne přípravy NHL Dominik Simon (17:27, 1+0, +2, 2 střely) z Pittsburghu, jenž v 17. minutě otevíral skóre duelu na ledě Buffala. V sestavě Sabres figuroval i mladý český útočník Matěj Pekař (6:51, +/-: 0, 2 střely). Ze své role ve čtvrtém útoku se v první třetině pustil do pěstního souboje s Jordy Bellerivem a podruhé mířil na trestnou lavici po hákování krajana Radima Zohorny (20:01, +/-: 0, 1 střela). V 35. minutě z využité přesilovky srovnal domácí Tage Thompson, rozhodnutí ale krátce na to zařídil pittsburghský Michael Chaput.



Ligový nováček Seattle Kraken v samém závěru otočil duel proti Edmontonu. Oilers vedli od 6. minuty trefou Brendana Perliniho a nejtěsnější náskok udrželi až do času 59:02, kdy duel poslal do prodloužení Jaden Schwartz. V 65. minutě pak Jared McCann využil přesilovku a zařídil týmu Kraken třetí výhru ze čtyř přípravných startů.

Florida díky vydařené první třetině, kdy nasázela hned čtyři branky, přehrála Dallas 6:3. Jednou asistencí se na výsledku podílel i obránce Panthers Radko Gudas (19:04, 0+1, -1, 4 střely). V dresu Stars byl s deseti vyhranými buly nejlepší v týmu český centr Radek Faksa (18:36, +2, 2 střely).



Přípravné zápasy hokejové NHL:

New Jersey Devils New Jersey Devils : New York Rangers New York Rangers 7:1 (3:1, 1:0, 3:0) Góly:

04:29 Subban (McLeod, DeLeo)

06:35 Kuokkanen (Holtz, Subban)

12:50 Thompson (Hamilton)

26:09 Tatar (White, Zacha)

47:26 Zacha (Hamilton, Tatar)

56:34 Vesey

57:21 Mercer Góly:

16:44 Zibanejad (Lundkvist, Goodrow) Sestavy:

Bernier (Daws) – White, Hamilton, Graves, Groleau, Subban, Vukojevic – Holtz, Thompson, Hischier, Vesey, Mercer, McLeos, Zacha, Wood, DeLeo, Kuokkanen, Boqvist, Tatar Sestavy:

Šesťjorkin (32. Húska) – Tinordi, Jones, Trouba, Schneider, Geertsen, Lundkvist, Miller – McKegg, Gauthier, Kreider, Goodrow, Hunt, Barron, Pajuniemi, Chytil, Kravcov, Blais, Zibanejad Rozhodčí: Charron, Halkidis – Suchánek, Baker

Tampa Bay Lightning Tampa Bay Lightning : Carolina Hurricanes Carolina Hurricanes 8:5 (1:2, 2:1, 5:2) Góly:

08:06 Palát (Point, Kučerov)

31:42 Fortier (Point, Kučerov)

33:18 Perry (Sergačov, Maroon)

49:38 Maroon (Perry, Thompson)

50:43 Point (Palát, Kučerov)

50:54 Fortier (Goncalves, Čajkovič)

56:33 Fortier (Palát)

58:18 Perry (Green) Góly:

06:31 Stepan (Keane, Cotton)

14:37 Smallman (C.J. Smith, Suzuki)

26:33 Martinook (Stepan)

41:45 C.J. Smith (Suzuki, Smallman)

49:51 C.J. Smith Sestavy:

Alnefelt (Lagace) – Rutta, Sergačov, Hedman, Crawley, Thompson, Green – Perry, Maroon, Palát, Point, Dureau, Bellemare, Somppi, Koepke, Čajkovič, Fortier, Kučerov, Goncalves Sestavy:

Raanta (Makiniemi) – B. Smith, Gélinas, Bear, Keane, Sellgren, Chatfield – Stepan, Jarvis, Noesen, Leivo, C.J. Smith, Martinook, Poturalski, Suzuki, Drury, Smallman, Rees, Cotton Rozhodčí: Rooney, Dwyer – Tobias, Fournier Počet diváků: 12,509

Vegas Golden Knights Vegas Golden Knights : Los Angeles Kings Los Angeles Kings 4:0 (1:0, 1:0, 2:0) Góly:

09:29 Miromanov (Marchessault, Karlsson)

29:46 Martinez (Pietrangelo, Marchessault)

40:30 Karlsson (Pietrangelo, Smith)

46:40 Miromanov (Smith) Góly:

Sestavy:

Brossoit (Thompson) – Martinez, Pietrangelo, Hague, Miromanov, DiLiberatore, Pachal – Marchessault, Karlsson, Smith – Pacioretty, Patrick, Dadonov – Carrie, Stephenson, Janmark – Rondbjerg, Leschyshyn. Dugan Sestavy:

Petersen (Sparks) – Määttä, Bjomfot, Doughty, Anderson, Clague, Strand – Kopitar, Moore, Vilardi, Andersson, Tkačev, Brown Anderson-Dolan, Arvidsson, Byfield, Fagemo, Kupari, Grundström Rozhodčí: Skilliter, Rehman – Mills, Hunt Počet diváků: 17 542

Seattle Kraken : Edmonton Oilers Edmonton Oilers 2:1P (0:0, 0:1, 1:0 - 1:0) Góly:

59:02 Schwartz (Giordano, Wennergr)

64:02 McCann Góly:

25:14 Perlini (Griffith, Shore) Sestavy:

Grubauer (Daccord) – Giordano, Dunn, H. Fleury, Soucy, Lauzon, Oleksiak – Eberle, McCann, Schwartz – M. Johansson, Wennberg, Järnkrok – S. Wilson, Henman, Lind – Bastian, True, Twarynski Sestavy:

S. Skinner (Rodrigue) – Koekkoek, Barrie, Broberg, Berglund, Lagesson, Kemp – Hyman, D. Ryan, Yamamoto – Perlini, D. Shore, Griffith – Benson, McLeod, Sceviour – Hamblin, Malone, Marody

Chicago Blackhawks Chicago Blackhawks : St. Louis Blues St. Louis Blues 3:6 (0:1, 2:2, 1:3) Góly:

30:53 DeBrincat (T. Johnson, P. Kane)

38:50 C. Jones (DeBrincat)

55:58 Carpenter (de Haan, Strome) Góly:

10:54 Todd (Kaspick, Toropčenko)

30:14 Bučněvič (B. Schenn)

34:45 Thomas (Neighbours, Faulk)

45:17 Barbašev (Bolduc, Bučněvič)

54:35 Tarasenko (Neighbours, Thomas)

58:28 Neighbours (Thomas, Tarasenko) Sestavy:

Fleury (34. Delia) S. Jones, McCabe, C. Jones, de Haan, Mitchell, Allan – A. DeBrincat (A), T. Johnson, P. Kane (A) – Hagel, Toews (C), L. Reichel – Carpenter, D. Strome, A. Nylander – Osipov, R. Johnson, Pour. Sestavy:

Binnington (41. Ellis) – Scandella, Perunovich, Walman, Faulk (A), Luce, Bortuzzo – Bučněvič, B. Schenn (A), Barbašev – Thomas, Tarasenko (A), Neighbours – Todd, Kaspick, Toropčenko – Clifford, L. Brown, Bolduc. Rozhodčí: Sandlak, L ́Ecuyer – Kelly, Murray Počet diváků: 16 445

Florida Panthers Florida Panthers : Dallas Stars Dallas Stars 6:3 (4:0, 1:1, 1:2) Góly:

01:17 Barkov (Verhaeghe, Gudas)

10:10 Nutivaara (Montour, Bennett)

12:38 Connauton (Barkov, Reinhart)

16:00 Weegar

39:48 Huberdeau (Bennett, Weegar)

58:49 Reinhart (Huberdeau, Barkov) Góly:

20:49 Gurianov (Heiskanen, Chudobin)

46:16 Robertson (Bourque, Gurianov)

57:56 Gurianov (Robertson) Sestavy:

Bobrovskij (41. Gibson) – Ekblad, Gudas, Connauton, Weegar, Montour, Nutivaara, Priskie – Bennett, Duclair, Huberdeau, Reinhart, Barkov, Noel, Verhaeghe, Luostarinen, Acciari, Hornqvist, Tippett, Vatrano Sestavy:

Chudobin (Point) – Heiskanen, Borgman, Lindell, Cecconi, Rosburg, Shea, Barteaux – Glendening, Faksa, Damiani, Comeau, Caamano, Robertson, Kiviranta, Gurianov, Back, Kawaguchi, Bourque, Aksiantsiuk, Gardner Rozhodčí: South, StLaurent – McNamara, Barton

Calgary Flames Calgary Flames : Vancouver Canucks Vancouver Canucks 4:1 (1:0, 1:1, 2:0) Góly:

15:19 Gaudreau (Lindholm, Tkachuk)

23:30 Backlund (Richardson, Zadorov)

46:54 Tkachuk (Mackey, Gaudreau)

59:12 Ritchie (Mangiapane, Tanev) Góly:

25:23 Gadjovich (Juolevi, HIghmore) Sestavy:

Markstrom – Andersson, Backlund, Dube, Duehr, Froese, Gaudreau, Gudbranson, Kirkland, Kylington, Lindholm, Mackey, Mangiapane, Markstorm, Pattersen, Richardson, Ritchie, Tanev, Tkachuk, Zadorov Sestavy:

Demko – Burroughs, Dickinson, Di Guiseppe, Dowling,, Dries, Gadjovich, Garland, Highmore, Hoglander, Hunt, Juolevi, MacEwen, Miller, Myers, Petan, Podkolzin, Rathbone, Schenn

Buffalo Sabres Buffalo Sabres : Pittsburgh Penguins Pittsburgh Penguins 1:2 (0:1, 1:1, 0:0) Góly:

34:40 Thompson (Mittelstadt, Dahlin) Góly:

16:45 Simon (Puustinen, Chaput)

35:33 Chaput (Reinke) Sestavy:

Anderson (40. Tokarski) – Dahlin, Jokiharju, Hagg, Miller, Schuldt, Pysyk – Skinner, Mittelstadt, Olofsson – Bjork, Girgensons, Hinostroza – Caggiula, MacInnis, Okposo – Pekař, Malone, Thompson Sestavy:

DeSmith (30. Domingue) – Fedun, Reinke, Bartkowski, Pettersson, Reilly, Almari – O'Connor, Björkqvist, Poulin, Chaput, Legare, Kapanen, Gruden, Simon, Angello, Bellerive, Zohorna, Olson, Puustinen Rozhodčí: MacDougall, Lambert – Cherrey, Flemington Počet diváků: 6 846