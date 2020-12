Demko dopadl jako Rittich. Stejně chci být jednička, tvrdí gólman Vancouveru

Jejich kariérní postup je vskutku hodně podobný. Z farmy se dlouhé měsíce protloukali až na samotný vrchol pozice takzvaného startera, tedy gólmana, jenž nastupuje od začátku utkání.

Když už se v brance svých klubů trvaleji usadili, budou se z ní muset zase pakovat. Calgary, za které chytá Rittich, sáhlo po Jacobu Markströmovi (na šest let za 36 milionů dolarů), který dříve chytal právě za Vancouver. V Canucks ho nahrazuje Braden Holtby z Washingtonu, jenž podepsal dvouletý kontrakt na 8,6 milionu dolarů.

Co to pro oba znamená? Že by měli chytat jejich konkurenti s tučnými smlouvami a ti dva se zase vrátí na pozice levných spolehlivých dvojek. Demko se s vysedáváním na střídačce odmítá smířit, navzdory příchodu vítěze Stanley Cupu a držitele Vezina Trophy z roku 2018.

„Chci být ve Vancouveru tak dlouho, jak jen to půjde, a chci být tím chlápkem, co tu bude pravidelně chytat. Poslední play off bylo jen dalším krokem k cíli,“ prohlásil Demko pro server stanice Sportsnet.

Americký gólman Thatcher Demko zasahuje v utkání s Francií.

Demkovo sebevědomí pramení z vydařených vyřazovacích bojů v edmontonské bublině. Při zranění Markströma dostal šanci chytat tři zápasy v řadě během čtyř dnů proti Vegas, kde zazářil jen dvěma obdrženými góly. Nakonec ale postup přes konferenční semifinále nevychytal.



„Měl jsem v minulosti nějaké příležitosti, které možná nevyšly skvěle, ale dokázal jsem se z nich poučit. Chtěl jsem vyhrát ten sedmý zápas proti Vegas. Ale i tak jsem si to užil a užívám dál. Stačí mít sebedůvěru a věřit si, že to zvládnu. Chytat tři zápasy během čtyř večerů pro mě bylo velkým krokem a důkazem, že to půjde,“ dodal mladý Američan.

Experti už dlouho ve 24letém gólmanovi vidí budoucí jedničku Vancouveru a očekávalo se, že začne mezi tyčemi i následující ročník.

Letos prožil nejen podařený záskok za Markströma. Hlasitě si o větší šanci řekl spolehlivými výkony během 27 zápasů základní části, kde se jeho průměr úspěšných zákroků vyšplhal na solidních 90,5 %.

„Myslím, že to ukázalo nejen mně, ale také spoluhráčům a trenérům, našim fanouškům a médiím, že je to člověk, z kterého by mohl být první gólman,“ řekl generální manažer Canucks Jim Benning.

„Věřili jsme, že je toho schopen, ale vidět ho ve třech zápasech po sobě v takové formě bylo pro všechny fantastické,“ opěvoval Demka.

Jenže posezónní tah s Holtbym ukazuje něco jiného a dobře to ví i Demko, jemuž na jeho cestě za stálou pozicí v NHL přibyla těžká překážka.



Mluví Benning pravdu, nebo se diplomatickou frází snaží udržet svého ambiciózního brankáře v klidu, aby neměl tendenci prchnout za pořádnou zápasovou porcí jinam?

Šanci ukázat se podle všeho zase dostane. Nicméně Holtbyho smlouva i věhlas dávají tušit, že Demko bude alespoň na začátku ročníku následovat Rittichův příběh.

Teprve se ukáže, jestli oba budou opět jedničkou.