Rittich do Washingtonu? Velká příležitost, záleží na dohodě s Calgary

Pro samotného Ritticha jde o bezvadnou zprávu, na kterou vlastně toužebně čekal. V Calgary totiž ztratil před touto sezonou pozici jedničky a nemá tam budoucnost.

Pokud se tedy nechce spokojit s pozicí brankářské dvojky. Prosadit se přes Švéda Jacoba Markströma, jenž v klubu podepsal šestiletý kontrakt na 36 milionů dolarů, je bez nadsázky předem prohraná bitva.

Rittichova výzva: Nezačnu jako jednička. Ale chci tak sezonu NHL skončit rozhovor z listopadu 2020

To ve Washingtonu jsou šance mnohem vyšší. Capitals v létě sice přivedli legendárního Henrika Lundqvista, ten však nečekaně musel na operaci srdce a sezona pro něj skončila. Vedení nedávno oznámilo, že by se měl vrátit k hokeji, jenže kdo ví, zda mu to zdraví dovolí a v jaké bude po roční pauze formě.

Na Ritticha by navíc čekalo příjemné prostředí, kde českým gólmanům tradičně věří - v minulosti tam působili Tomáš Vokoun s Michalem Neuvirthem a aktuálně jeho dres obléká i talentovaný Vítek Vaněček.

Washington chce na brankářském postu posílit před play off a v 28letém rodákovi z Jihlavy vidí solidního a především hotového gólmana s potenciálem stát se jedničkou. Nebo přinejhorším se schopností zvednout konkurenci té aktuální - Rusovi Iljovi Samsonovovi.



Ať tak, či onak, v obou případech jde pro Ritticha o lepší volbu než zůstat v Calgary. Výkony v novém prostředí by si mohl říct o novou smlouvu (ta aktuální mu končí po sezoně) a také by na sebe výrazněji upozornil.

Agentura Sport Invest, která Ritticha zastupuje, nechtěla celou záležitost komentovat. Je to logické, dokud nebude nic na papíře, bylo by to netaktické. Teď bude záležet pouze na dohodě obou klubů, zda najdou konsenzus ohledně podmínek brankářova odchodu.