Pokorný kluk, co toužil něco dokázat, představuje Dietz vítěze Stanley Cupu

Hokejový obránce a písecký rodák tak měl před novým ročníkem víc času sledovat svého kamaráda v bojích o nejcennější hokejovou trofej. S Janem Ruttou jsou stejně staří, vyrůstali spolu a nastupovali v jednom týmu a často i společně v obranné dvojici.

„Známe se velmi dobře. Začínali jsme spolu v Písku, chodili i na stejnou základní školu. V mládí jsme spolu trávili hodně času. Jezdili jsme na chalupu, hodně jsme se kamarádili. Jako většina kluků jsme byli pořád venku, hráli fotbal, hokej, co se dalo,“ vzpomíná 30letý Dietz.

Jejich cesty se rozdělily až na přelomu žákovského a dorosteneckého věku. „Honza pak šel do Plzně a já o rok později do Budějovic. To bylo asi v 16 nebo v 17 letech. Pak už jsme spolu tak často nebyli,“ vysvětluje.

Přátelství jim ale vydrželo. „Doteď jsme v kontaktu a občas si napíšeme. A když to vyjde, tak se doma v Písku sejdeme jednou za rok na pivo,“ uvádí Dietz.

Jaký je podle kamaráda Jan Rutta, čerstvý vítěz Stanley Cupu? „Je to hodný a férový člověk, který si na nic nehraje. Zároveň je i pokorný. Tvrdě si šel za tím, že chce něco dokázat,“ popisuje.

Jan Rutta zvedl v dresu Tampa Bay Lightning nad hlavu Stanley Cup.

Ani sláva a prestiž z působení a úspěchů v zámoří reprezentačního beka nezměnily. „On je pořád stejný. Už je tedy rozumnější, dřív jsme dělali blbiny. Ale sláva mu vůbec nestoupla do hlavy. Tlak z okolí ustál dobře,“ oceňuje bývalý obránce Budějovic, Třebíče, Hradce Králové, Litvínova či Chomutova.

Dietz se s Ruttou potkal před čtyřmi lety, kdy společně reprezentovali. „Bylo to na turnaji Euro Hockey Tour ve Finsku, kde jsme také nastoupili spolu v obranné dvojici. A hrálo se mi s ním skvěle. Mohl jsem se na něj spolehnout, vždy byl tam, kde měl být,“ tvrdí.

I v průběhu vyřazovacích bojů byli oba hokejisté v kontaktu. „Jak se ve finále popral s Jamie Bennem, tak jsem mu hned psal a společně jsme se tomu zasmáli. Gratuloval jsem mu i k zisku poháru. Na to mi neodpověděl, ale to se ani nedivím, protože má jistě starosti s oslavami,“ usměje se.

Stanislav Dietz v dresu Chomutova a české reprezentace.

Urostlý obránce svému parťákovi na dálku fandil i v závěrečných bojích v play off NHL. „Sledoval jsem celý Stanley Cup. Hned ráno jsem koukal na výsledky, protože čekat do dvou v noci na mě bylo pozdě. U Honzy jsem se konkrétně díval, kolik strávil času na ledě a jak se mu dařilo,“ pokračuje.

Rutta se společně s Ondřejem Palátem přidal ke stávajícím 26 českým vítězům Stanley Cupu. „Je to skvělé. Někdo odehraje v NHL celou kariéru, ale Stanley Cup nevyhraje. Honza měl štěstí, že se mu to povedlo rychle. Dostal se do skvělého týmu, chytil šanci a vedl si dobře,“ doplňuje.

Tampa Bay ve finále přehrála Dallas 4:2 na zápasy. „Nikomu v NHL vysloveně nefandím. Ale když se Tampa dostala do semifinále, tak jsem si říkal, že by to mohla dotáhnout. A Honzovi jsem to přál. V kariéře zažil leccos, kvůli zranění rok nehrál. Zaslouží si to,“ zdůrazňuje.

Až příště půjdou Dietz s Ruttou doma v Písku na pivo, útrata bude na beka Tampy. „Doufám, že by mohl pár piv zaplatit. Ale s časem je to složité. On si konečně našel přítelkyni, takže je s ní a nechodí na pivo tak často. Už se usadil, to taky potřeboval.“