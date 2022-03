Nejistota, věčné čekání, milionové odměny. Co čeká v NHL české gólmany

Mrázek patří k rekordní sedmičce českých brankářů, která zasáhla do rozjetého ročníku NHL. S blížícím se závěrem základní části a uzavřením okna pro výměny se rozkrývá i budoucnost nebývalého počtu maskovaných vyslanců.

Právě u Mrázka vypadá značně nejistě. Poslední výhra a chvála trenéra i novinářů zcela nezahladí zpackaný březen a kritiku. Brzy se uzdraví konkurent Campbell a českého třicátníka čeká boj o brankoviště. A nejspíš také o udržení v prvním týmu Maple Leafs.

„Toronto je známé tím, že často mění brankáře,“ poznamená Ondřej Pavelec, bývalý dlouholetý gólman NHL a Mrázkův kamarád. „Podepsali ho ale na tři roky. Vědí, jaký je gólman. Stačí týden nebo pár dobrých zápasů. Tohle je jen momentální situace.“

Pro Mrázka mohla být ještě komplikovanější. Maple Leafs si vyhlédli Fina Säteriho, který po rozpoutání války vypověděl v KHL smlouvu. Zámořská pravidla nakazují, aby se podobné příchody uskutečnily přes zmíněný seznam nechráněných hráčů, kde ovšem Torontu zlatého olympionika z Pekingu vyfoukla Arizona.

Neradostná zpráva pro další český brankářský objev, který se jmenuje Karel Vejmelka? Zase tolik ne, vždyť před pár dny pětadvacetiletý gólman vzkázal přes Twitter: „Jsem šťastný, že zůstávám další tři roky.“

K tomu vyinkasuje přes osm milion dolarů, což z něj od příští sezony učiní druhého nejlépe vydělávajícího českého gólmana v NHL. „Je to pro něj super, když v ní odchytal nějakých 30 zápasů,“ vyzdvihuje Pavelec. „Vzpomínám si, čím jsem si já, Petr Mrázek nebo další kluci ze starší generace museli projít, aby konečně uzavřeli víceletou jednocestnou smlouvu.“

Vejmelka ve slaboučkém týmu Coyotes zaujal. I přes pravidelnou smršť střel si drží důstojné statistiky (90,5 % a 3,37 gólu na zápas) a jen potvrzuje, že z extraligy dál může vést cesta až do obdivované společnosti.

Před ním ji vyzkoušel i David Rittich. Z vytáhlého úkazu se v Calgary stala jednička, poslední dobou se ale hledá. Rittich věřil, že kariéru nakopne díky ročnímu kontraktu v Nashvillu, kde měl jistit výtečného Fina Sarose. Velký počet dvou zápasů ve dvou dnech (tzv. back-to-back) mu dával příslib dostatečného vytížení.

„Bohužel David dvakrát v sezoně onemocněl covidem a Saros se rozchytal do výborné formy,“ líčí Rittichův agent Robert Spálenka. „David je navíc brankář, který je zvyklý být v permanenci. S tímhle vytížením nemůže být spokojený, což taky řekl vedení klubu.“ Rittichova nepohoda se projevuje i v průměrných statistikách.

O poznání lépe se vede jinému Spálenkovu klientovi. Ač Pavel Francouz poslední dva roky spíš marodil, než čapal, Colorado mu nedávno nabídlo další dvouletý kontrakt na celkové čtyři miliony dolarů.

„Když dlouho nechytáte, jen tak smlouvu v NHL nedostanete. Musel si to nějak zasloužit,“ upozorňuje znalec Pavelec. „Vědí, co od Francíka čekat, a vědí, jak se chová. Navíc je pod zdravotním dohledem. Kdyby vedení klubu cítilo, že je to risk, nešlo by do toho.“

V Calgary se jako dvojka za hvězdným Švédem Markströmem uchytil Dan Vladař. „Máme představu, kolik toho kdo odchytá,“ naznačil kouč Flames Darryl Sutter. „Jako trenér je známý tím, že sází na jednoho gólmana. Když s Los Angeles vyhrával Stanley Cupy, chytal Quick, ať se dělo cokoliv,“ připomene Pavelec.

V NHL se mihl také Lukáš Dostál, za Anaheim zasáhl do tří zápasů, většinu sezony ale tráví na farmě.

Ze sedmičky opancéřovaných našinců má před play off nejlepší postavení Vítek Vaněček. Předčil Rusa Samsonova, odchytal devět z jedenácti posledních washingtonských duelů se solidní úspěšností zákroků přes 92 procent. „Když je v bráně, tým se cítí čím dál jistější,“ pochválil ho kouč Capitals Peter Laviolette.

Podobné věty pohladí snad každého gólmana. Češi se v NHL musí činit, aby je slýchali ještě častěji.