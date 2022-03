Nová smlouva pro gólmana Vejmelku. S Arizonou prodloužil o tři roky

Na oficiální potvrzení od klubu a ligy se ještě čeká, zámořští novináři však už berou podpis i výši mzdy jako hotovou věc.

Ačkoliv Coyotes neprožívají zrovna povedený ročník, Vejmelka si svou premiérovou sezonu v zámoří užívá. Možná až nečekaně rychle si vybojoval stabilní pozici a několika skvělými výkony na sebe významně upozornil.

Statisticky nevyniká, to je však způsobeno především faktem, že je Arizona defenzivně skutečně slabá. To se pak právě promítá i do čísel, která do statistik zapisuje Vejmelka.

Pětadvacetiletý český gólman dosud naskočil do 36 zápasů, průměrně inkasuje 3,35 branky na utkání, jednou se mu podařilo vychytat čisté konto.

O místo mezi tyčemi se relativně rovnoměrně dělil s parťákem Wedgewoodem, toho však Arizona během noci z neděle na pondělí vyměnila do Dallasu za výběry v draftu. Z Vejmelky je tak rázem neohrožená jednička.

Není vyloučené, že na konci dne se v mužstvu potká s dalším českým brankářem. V zámoří se spekuluje, že by mohli Coyotes sáhnout po Petru Mrázkovi, kterého Toronto umístilo na listinu volných hráčů.

Arizona už nemá reálnou šanci na postup do play off. Aktuálně jí v tabulce Západní konference patří patnácté místo. Bodově už je v NHL horší pouze Montreal.