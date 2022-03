Gólmanské machinace. Mrázek mezi volnými hráči a Säteri v Torontu. Skoro...

Mrázkova situace je teď poměrně jasná. Toronto ho co nevidět pošle na farmu, aby ukrojilo jeho mzdu z přeplněného platového rozpočtu a vtěsnalo se pod ligový strop, což ani tak nebude jednoduché.

Maple Leafs se totiž rozhodli na poslední chvíli před uzávěrkou přestupů přivést Marka Giordana ze Seattlu, což je relativně drahý špás, přestože si Kraken ponechali polovinu z jeho více než šestimilionové roční výplaty.

V Torontu zároveň toužili po zvýšení konkurence v brankovišti. Experiment s Mrázkem, který v sezoně průměrně inkasoval 3,48 gólu na zápas a úspěšnost zákroků jen ztěžka držel nad 88 procenty, zjevně nevyšel.

„Podepsat jej před sezonou byla prostě chyba, vsadili na špatného člověka,“ říká otevřeně na adresu českého brankáře novinář Jonas Siegel ze zámořského serveru The Athletic.

Torontská nepříliš věhlasná jednička Jack Campbell je momentálně zraněná, šanci tak dostává švédský nováček Erik Källgren. Vsázet ale před play off na neprověřeného mladíka, to se generálnímu manažerovi Kylu Dubasovi nezamlouvalo, a tak začal jednat.

S Mrázkem už nepočítal, Marc-André Fleury byl zase podle jeho názoru luxusem, za který by musel obětovat až příliš. Vyhlédl si tak Harriho Säteriho. Dvaatřicetiletý nedávný olympijský šampion prchl kvůli válce z Novosibirsku a byl bez angažmá.

Zdánlivě ideální a bezrizikový byznys.

Jenže zde nastává potíž. Pokud totiž hráč z Evropy, na kterého daný klub nedrží práva, podepíše během sezony smlouvu, musí projít listinou volných hráčů.

Dubas se mohl jen hořce usmívat, když zjistil, že mu Säteriho vyfoukla Arizona, která ve Finovi viděla perfektního parťáka ke Karlu Vejmelkovi.

Pro Maple Leafs totiž nejde ani zdaleka o novou situaci. Pokud byste hledali největšího smolaře, co se „waiver listu“ týče, rovnou můžete přestat. Vítěz je totiž naprosto jasný.

„To spíš proleze velbloud uchem jehly, než aby Toronto nepřišlo o hráče, který projde waiverem,“ píše v nadsázce hokejový reportér Luke Fox z portálu Sportsnet.

Před měsícem ztratil celek z Ontaria útočníka Ryana Dzingela. Klub získal Kanaďana v rámci trejdu s Arizonou, jenže podobně jako v Mrázkově případě potřeboval ukrojit jeho výplatu z částky započítávající se pod platový strop.

„Trochu sobecky doufám, že si jej nikdo nevezme a rozšíří nám kádr,“ pronesl tehdy Dubas.

O pár hodin později se Dzingel s hokejovou taškou přes rameno už hlásil v San Jose. Přitom jen o tři dny dříve přišlo Toronto stejným způsobem o dalšího forvarda Adama Brookse. Na konci října zmizel do Vegas skrz listinu volných hráčů Mike Amadio, v průběhu minulé sezony zase takto společně nabrali směr Vancouver forvardi Jimmy Vesey a Travis Boyd.

Maple Leafs tedy nemohou být se svým počínáním před přestupovou uzávěrkou, která nastala v pondělí večer, plně spokojení. Mají Giordana, k němuž Seattle přibalil i útočníka Colina Blackwella, jenže kýžené posílení brankoviště schází.

Co se Mrázka týče, jeho vyhlídky na návrat nejsou příliš optimistické. Povolání do NHL by zřejmě přišlo jen v momentě krajní nouze.

„Toronto evidentně počítalo s variantou, že skrz waiver přijde o něj i o Säteriho. Znamená to, že jsou v pohodě s tím, aby byl případně Källgren dvojkou a o pozici trojky zabojovali Michael Hutchinson, Joseph Woll a Carter Hutton,“ dodává Siegel.

Aktuálně patří Torontu v Západní konferenci šestá pozice a play off by mu uniknout nemělo. Zapeklitou brankářskou otázku ovšem nejspíš jen tak nevyřeší.