Ovečkin se baví, hokejoví šéfové se bojí: vrátí se do NHL Rusové?

Ovečkin vypadá jako prominent režimu než jako jeho rukojmí, o čemž opakovaně přesvědčoval jeho hokejový zaměstnavatel z Washingtonu. Jeden z nejslavnějších střelců historie si doma v Rusku náramně užívá po sezoně, ve které přepisoval gólové rekordy NHL.

aleksandrovechkinofficial Спасибо огромное @fcdynamo за то, что осуществили мою мечту, сыграть за родной клуб! Это незабываемые эмоции для меня, моей семьи и друзей! Этот момент запомниться мне на всю жизнь oblíbit sdílet odpovědět uložit

Mnozí jeho krajané nejspíše podobnou pohodu neprožívají. „Myslím, že někteří Rusové by měli přes léto zůstat v Americe,“ přiznal jeden z agentů, který v NHL zastupuje některé ruské klienty.

A jeden z šéfů NHL anonymně pro respektovaný server The Athletic přidal: „Bezpečnější by pro ně bylo zůstat v Severní Americe. Ale jak chcete zakázat dospělým mužům, aby neodcestovali domů? Záleží na nich. My jen můžeme držet palce, aby nenastala nějaká potíž.“

Ta ovšem nastala. Celé téma silně rezonuje.

Útočník Washingtonu Alexandr Ovečkin sleduje letící kotouč.

Falšování vojenských propustek

V poslední sezoně si v NHL zahrálo celkem 57 Rusů. Po rozpoutání války na Ukrajině jim vedení soutěže nezatrhlo účast, jako se stalo na tenisovém Wimbledonu, v kvalifikaci o fotbalový šampionát v Kataru nebo na květnovém mistrovství světa v hokeji.

Komplikace se objevují jiné.

Počátkem července ho odstartovalo zatčení brankáře Ivana Fedotova. Po zdařilé sezoně v CSKA Moskva se upsal týmu Philadelphia Flyers, jenže místo do USA musí zjevně zamířit do armády. Dál v jeho případu vycházejí stále nové a znepokojivé zprávy.

Hospitalizace v nemocnici. Možný pokus o otravu. Přesun za Severní polární kruh, kde by měl sloužit na vojenské základně. Právník pětadvacetiletého Fedotova se už odvolal proti násilnému odvedení do armády. Úřady hokejového gólmana viní za zfalšování dokumentů, s nimiž se měl vyhnout roční vojně, kterou musí absolvovat mladí Rusové mezi 18. a 27. rokem života.

Brankáře Fedotova zadrželi u stadionu. Zřejmě narukuje

Ovečkin: Co mám říkat?

Nyní se naplňují obavy manažerů NHL, protože problémy v rodné vlasti má i první velká ruská hvězda. Ze stejného důvodu jako Fedotova stíhá režim i útočníka Minnesoty Kirilla Kaprizova, jenž patří mezi osmičku borců, kteří v sezoně překonali magickou stobodovou hranici.

Kaprizovův otec Oleg pro Sport Express argumentoval, že syn coby student Národní hospodářské akademie při Úřadu Ruské federace v Moskvě je dočasně osvobozen od povinné vojenské služby. U Fedotova se zase zmiňuje, že v minulosti vojnu suplovalo angažmá ve vojenském oddíle CSKA Moskva.

Snad ještě zajímavější je, že se hledají prohřešky u jedinců, kteří na ledě vzorně reprezentovali vlast a které Kreml oceňoval.

Vždyť samotný prezident Putin vyznamenával Kaprizova za úspěchy i za to, že v minulosti místo přesunu do zámoří pokračoval v KHL. Gólman Fedotov na únorové olympiádě prahl po úspěchu tak moc, že si po prohraném finále s Finy 1:2 z frustrace nepověsil na krk stříbrnou medaili, což způsobilo mezinárodní poprask.

Jeho nucené narukování do armády vzbuzuje zájem znovu. Krok kritizují i některé ruské legendy a také kanonýr Ovečkin dostal otázku, zda chce něco říct k případu Fedotov. „Ne. Proč?“ citoval jeho reakci server Sport.ru.

„Jakékoli emotivní komentáře nejsou na místě, řídíme se zákonem,“ uvedl i Putinův mluvčí Dmitrij Peskov.

Ben Noble - odborník na ruskou politiku z britské University College London - pro The Athletic upozorňuje na nevypočitatelné chování Kremlu ve válečné době. „V zákoně není nic, co by úřadům umožnilo zablokovat lidem odchod ze země v případě, že řeknou něco, co se Kremlu nelíbí,“ sděluje Noble.

Kirill Kaprizov z Minnesoty se raduje ze své branky v promrzlém utkání proti St. Louis.

Na druhou stranu Rusové nemohou opustit zemi, pokud například vědí státní tajemství, mají nesplacený dluh nebo jsou vyšetřovaní za údajné porušení zákona, do čehož může spadat případ Kaprizova.

Ruská média už zveřejnila, že se s ním počítá k výsadkové jednotce. Podle nich už ale známý útočník zmizel do USA. Americké servery naopak citují generálního manažera Minnesoty Billa Guerina, že eso Wild dál zůstává v Rusku.

Připomíná se také jejich vzájemný rozhovor po konci sezony, kdy se Guerin Kaprizova tázal, zda nechce strávit léto v Americe nebo kdekoli jinde než v Rusku.

Další hokejoví profíci v potížích

Celý komplikovaný příběh se bude dál vyvíjet. Mezitím ruský web Championat.com upozorňuje, že podle jeho zdroje se zahájila trestní řízení s dalšími ruskými profíky z Kontinentální ligy - s Michailem Vorobjovem (24 let) z Petrohradu, Vladislavem Lukinem (24) z Vladivostoku a gólmanem Anvarem Sulejmanovem (22), který stejně jako ostatní dřív hrál za Ufu.

Trojici hrozí až dvanáctileté vězení. Dá se předpokládat, že je otázkou času, kdy se objeví další zvláštní obvinění. „K pochopení hlavního tématu letošního hokejového léta je zatím katastrofální nedostatek informací,“ podotýká Championat.com.

Jistě se jeví, že v Rusku je dusno. Komplikace se mohou vyskytnout i u hokejistů, ač se na ně Kreml nezaměří.

Kvůli krveprolití na Ukrajině se komplikovaně cestuje z Ruska. Komunikace s úřady drhne. Americký konzulát v Moskvě momentálně nevydává víza, což může cestu do Spojených států zcela znemožnit. „Někteří ruští hráči dostali víza v zemích Evropské unie, což je ale stále obtížnější, protože konzuláty jsou zavaleny spoustou žádostí,“ upozorňuje hráčský zástupce ruských hokejistů.

I proto sílí obavy, zda se všichni ruští hokejisté po létě vrátí do NHL. A šéfové soutěže se jen modlí, aby v ruské pasti neuvázlo další slavné jméno.