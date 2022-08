Léto ruských hokejistů: Georgijev odmítá jet do Moskvy, Ovečkin si dál užívá

„Letos se do Moskvy nevydám,“ říká Georgijev, který se po výměně z New York Rangers do Colorada připravuje na další ročník nejslavnější hokejové soutěže a těší se na novou příležitost.

Přitom brankář s bulharsko-ruskými kořeny v Moskvě vyrůstal a návštěvu hlavního města vynechává zcela výjimečně.

„Po sezoně jsem odjel na pět dní na Bahamy. Také jsem byl na dovolené v Evropě,“ popisuje pro finský sever Iltalehti.

Brankář Alexandr Georgijev ještě v dresu New York Rangers

„Léto je pokaždé krátké, nyní je zase čas na práci,“ dodává rodák z bulharského města Ruse, jenž bude konkurentem českého gólmana Pavla Francouze.

V Rusku platí, že každý dospělý občan ve věku osmnácti až sedmadvaceti let by měl strávit rok v armádě. To může být důvod, proč se šestadvacetiletý Georgijev tentokrát nevrací.

O válce na Ukrajině ovšem mluvit nechce.

Obavy o bezpečnost ruských hráčů vyjadřoval už v červenci jeden z agentů a jeden z hokejových šéfů v NHL: „Měli by zůstat v Americe,“ shodli se.

Třeba obránce Philadelphie Ivan Provorov se v reakci na zadržení brankáře a spoluhráče Ivana Fedotova do rodné vlasti radši nevracel. Putinův vládní režim by ho zpátky za oceán už nemusel pustit.

Útočník Minnesoty Kirill Kaprizov se naopak rozhodl opačně, stýskalo se mu po domově a rodině. Následně z Ruska prchal přes Turecko, jelikož mu za údajné falšování vojenského průkazu hrozila služba u výsadkářů.

Stejného prohřešku se měl dopustit právě i zmíněný Fedotov, který putoval do výcvikového střediska ruského námořnictva v Severodvinsku.

Ovečkin se předvádí, válka je v kabině tabu

V kontrastu ke zmíněným hráčům stojí v současnosti největší ruské hokejové hvězdy - například Jevgenij Malkin, Andrej Vasilevskij nebo Nikita Kučerov. Veřejně nejaktivnější je pak asi Alexandr Ovečkin.

Kanonýr Washingtonu se v červenci představil na fotbalové exhibici Dynama Moskva. Nedávno se ukázal rovněž na fanouškovské akci stejnojmenného hokejového klubu, kde při otevřených trénincích rozdával úsměvy, podpisy i čepice.

dynamo_ru Направили камеру на нашего специального гостя — смотрим, как Александр Овечкин участвовал в тренировке родной команды oblíbit sdílet odpovědět uložit

Prakticky hned od začátku Ruskem rozpoutané války na Ukrajině se řeší Ovečkinova profilová fotka na Instagramu, na níž stojí vedle svého oblíbeného prezidenta Vladimira Putina.

Ovečkinův dlouholetý klubový parťák Nicklas Backström ze Švédska pro list Expressen přiznal, že invazi na Ukrajině se při společné komunikaci musí vyhýbat.

„S Oviem jsme se rozhodli, že v našem vztahu nebudeme vůbec mluvit o tom, co se děje na Ukrajině. V kabině je to stejné, nikdo o tom nemluví,“ popisuje čtyřiatřicetiletý centr, jenž se zotavuje z operace kyčle.

„Je ale opravdu hrozné, co se tam děje. Trpí nevinní, děti, dospělí. Je mi špatně, když vidím obrázky z Ukrajiny.“