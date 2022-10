Nový železný muž NHL. Tvrďák a hotdogový král Kessel je blízko rekordu

„Když se nad tím zamyslíte, je to opravdu neuvěřitelné,“ komentoval Kesselovu vytrvalost hvězdný spoluhráč Jack Eichel. „Málokdy uvidíte chlapa hrát všech 82 utkání v sezoně. A když to dělá tolik let v řadě, je to docela působivé.“

Není divu, šikovný střelec je skutečně blízko něčemu nevídanému. V zápasech NHL totiž nechyběl od 31. října 2009.

The Athletic NHL @TheAthleticNHL Phil Kessel has tied the longest ironman streak in NHL history, playing in his 989th consecutive game.



Kessel’s consecutive games streak began on Oct. 31, 2009.



https://t.co/krcYn0kk8y https://t.co/NxlJCIuNAo oblíbit odpovědět

Jen pro představu, v té době Jakub Voráček v dresu Columbusu načínal teprve druhou sezonu mezi zámořskou elitou a Jaromír Jágr válel za Omsk v ruské KHL.

35letý oblíbenec fanoušků vystřídal během kariéry řadu klubů a po protrápené sezoně v Arizoně zamířil do Nevady. V barvách Golden Knights nastoupil k rekordnímu utkání číslo 989.

Proti Torontu přispěl asistencí k výhře Vegas 3:1, posunul tým do čela Pacifické divize a chválu si vyslechl také ze strany soupeře.

„Neuvěřitelný respekt,“ řekl trenér Maple Leafs Sheldon Keefe před pondělním zápasem. „Tento sport je velmi náročný fyzicky i psychicky. Hráči se potýkají s velkým opotřebením těla, tudíž je obtížné být neustále k dispozici svému týmu. Je to dovednost sama o sobě a Kessel to očividně dokázal.“

„Vždy jsem byl ten, kdo by raději hrál, než aby seděl,“ reagoval skromně Kessel.

Phil Kessel v dresu Vegas během utkání s Torontem.

Nové maximum věhlasné ligy by měl stanovit už v noci z úterý na středu, kdy se spoluhráči zamíří na led San Jose. Po zápase by si pak definitivně přivlastnil titul železného muže.

Ten doposud patřil bývalému obránci Keithu Yandleovi, který dlouhé roky toužil po tisícovce odehraných zápasů v řadě.

Plány mu ovšem loni překazil trenér z Philadelphie Mike Yeo, jenž ho odmítl nasadit do sestavy, a ukončil tak úctyhodnou sérii.

„Vzal to přesně tak, jak byste očekávali. Je to úžasný profík. Přijal to mimořádně dobře, i když byl samozřejmě zklamaný, což se od takového bojovníka a profesionála dalo čekat,“ uvedl v dubnu Yeo.

V případě Kessela je situace jiná. Sám hráč zprvu neměl ponětí o tom, že se blíží velkému milníku.

„Opravdu čekáte, že to budu vědět?“ opáčil se s úsměvem na novináře, který se ho ptal, kdy naposledy chyběl v zápase. „Nemám tušení, budete se na to muset podívat.“

„Nepochybuji, že to neví,“ doplnil hráčův dlouholetý agent Wade Arnott. „Phil není někdo, kdo se dívá na čísla, statistiky a podobné věci. Neohlíží se zpět. Žije okamžikem.“

Útočník Vegas Phil Kessel slaví se spoluhráči výhru proti Torontu.

Výjimečnost jeho série podtrhuje skutečnost, že se v roce 2006 potýkal s rakovinou varlat. Kariéra devatenáctiletého mladíka tak byla v ohrožení teprve půl roku poté, co ho draftoval Boston.

Po úspěšné operaci se ovšem brzy vrátil na led a postupně se zapsal do historie NHL.

„Samozřejmě nikdy nevíte, co se v životě může stát. Život je krátký. Důležité pro mě bylo hraní. Ostatní věci kolem mi byly jedno. Bavilo mě hrát tehdy a baví mě to i teď,“ vysvětloval.

Přes velkou porci zápasů a nespočet úspěchů Kessel nebyl vždy příkladným hráčem světové úrovně.

Mezi fanoušky je dobře známý častými problémy se životosprávou. Tradovalo se o něm, že si hot dogy dopřává každý den. V roce 2017, kdy ovládl s Pittsburghem play off NHL, si dokonce nechal naservírovat oblíbené jídlo přímo do Stanleyova poháru.

Full Slate Podcast @Full_Slate_Pod Happy hockey season! Never forget when Phil Kessel ate hot dogs out of the Cup. The true glizzy god https://t.co/5F9FKnU2pR oblíbit odpovědět

Realita je ale taková, že k párkům v rohlíku vlastně nijak zvlášť netíhne.

Podle jeho sestry Amandy, která je rovněž profesionální hokejistkou, si informaci o pravidelných Kesslových výletech ke stánkům rychlého občerstvené před lety vymyslel deník Toronto Sun.

„Phil opravdu nemiluje hot dogy. Ano, občas si jeden dá na golfovém hřišti, ale rozhodně to není jeho vášeň,“ uvedla Amanda Kesslová prostřednictvím twitterového účtu.

V NHL je v současnosti jediným aktivním hráčem, který se přiblížil hranici rekordu. Za ním je s necelými sedmi sty zápasy pouze 37letý obránce Caroliny Brent Burns.

Případný historický zápis mu tak bude patřit dlouhé roky.