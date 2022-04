Rekordní série železného muže NHL skončí před tisícovkou, rozhodl trenér

Pětatřicetiletý Yandle nebude hrát z rozhodnutí trenéra Mika Yea, jenž v situaci, kdy je Philadelphia bez šance na play off, umožní debut v NHL Ronniemu Attardovi.

„Vzal to přesně tak, jak byste očekávali, že to Keith Yandle vezme. Je to úžasný profík. Přijal to mimořádně dobře, i když byl samozřejmě zklamaný, což se od takového bojovníka a profesionála dalo čekat,“ uvedl Yeo.

Yandle svou sérii zahájil v dresu Phoenixu (nyní Arizony), poté hrál ještě za New York Rangers, Floridu a nyní Philadelphii. Předchozí rekord NHL překonal 25. ledna 965. zápasem a v roli „železného muže“ vystřídal Douga Jarvise, jenž odehrál 964 duelů v letech 1975-87.