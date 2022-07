Zacha jde do Bostonu za Pastrňákem. New Jersey jej vyměnilo za Haulu

Pětadvacetiletý Zacha vstoupil do světa nejlepší hokejové ligy světa jako šestka draftu 2015. V dresu New Jersey následně odehrál během šesti sezon 386 zápasů s bilancí 179 bodů za 69 gólů a 110 asistencí. V posledním ročníku za Devils nasbíral 36 zápisů (15+21) z 70 duelů, což vylepšilo jeho dosavadní sezonní maximum.

Do Bostonu přichází v roli chráněného volného hráče poté, co mu končí dosavadní tříletý kontrakt se sezonní gáží 2,25 milionu dolarů. Pokud se dohodne na nové smlouvě, v kádru Bruins se rodák z Brna potká s hvězdným krajanem Davidem Pastrňákem, centrem Tomášem Noskem, obráncem Jakubem Zbořilem a ve hře je rovněž návrat zkušeného Davida Krejčího.

O šest let starší Haula v NHL prošel více kluby. Do New Jersey zavítá po předchozích štacích v Minnesotě, Vegas, Carolině, Floridě, Nashvillu a naposledy Bostonu. Celkově má na kontě 534 startů a 240 bodů (112+128).