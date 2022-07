První změna dresu v NHL. Kubalík opouští Chicago, stěhuje se do Detroitu

Kubalík rozšíří už tak nabitý zástup českých hokejistů v organizaci Red Wings. V obraných řadách Filipa Hronka a v útoku Jakuba Vránu s Filipem Zadinou. S nimi se avšak v jednom útoku nepotká, všichni tři útočníci totiž hrají výhradně na křídle.

Detroit v posledních sezonách hrál spíše o vysoké pozice na draftu, než o postup do play off a útok na Stanley Cup. Šestkrát za sebou nepostoupil do play off, přičemž se ani jednou nepřehoupl přes 80 získaných bodů v základní části.

Příští sezona by mohla být pro Detroit zlomová. I s přispěním Kubalíka.

Generální manažer klubu Steve Yzerman se rozhodl udělat minimálně částečnou čáru za přestavbou a pokusí se se svým týmem postoupit v silné Atlantické divizi do play off.

Do Red Wings nejprve po výměně se St. Louis přišel brankář Ville Husso, ve středu při otevření trhu s volnými hráči pak dále posilovali.

Na dvouleté spolupráci se domluvil útočník David Perron, pětileté Andrew Copp. Obranné řady vyztuží Olli Määttä a Ben Chiarot, který se s příjmem 4,75 milionu dolarů stane nejlépe placeným obráncem týmu.

Pro Kubalíka půjde o čtvrtou sezonu v NHL. A co už má v nejlepší hokejové lize na světě za sebou?

Nejprve dvěma roky ve Švýcarsku zaujal natolik, že na něj v roce 2019 Chicago získalo práva z Los Angeles. A o čtyři měsíce s Blackhawks podepsal první kontrakt.

Zapadl náramně. Hned v premiérové sezoně v NHL nasázel třicet branek a vysloužil si přídavek. Konkrétně se upsal za 3,7 milionu na dva ročníky.

Jenže přišel střelecký propad. Nasázel sice 32 branek, ovšem za obě sezony dohromady. Nač jeho forma byla nadále solidní, na uspokojení vedení Chicaga to nestačilo. Za což se ovšem nemusí stydět.

Organizaci Blackhawks totiž zasáhlo v červenci zemětřesení. Ještě pár hodin před draftem nevlastnila ani jednu volbu v prvním kole. Nakonec měla tři.

Poprask odšpuntovala výměna Alexe DeBrincata do Ottawy za volby v prvním, druhém a třetím kole draftu. Ještě než stihly odstartovat žhavé diskuze ohledně „slabé“ protihodnoty, přišla druhá rána.

Odchází Kirby Dach. Hráč, jehož si Chicago vybralo na draftu teprve před třemi lety jako třetího v pořadí, a který měl do budoucna nahradit Jonathana Toewse. Za první a třetí kolo putoval do Montrealu.

Nakonec se zásluhou trejdu s Torontem posunulo ze své volby v druhém kole do prvního a získalo Petra Mrázka.

Po rušném draftu při udělování kvalifikačních nabídek chráněným volným hráčům to bylo opět Chicago, o kterém se nejvíc mluvilo. Ponechalo si jen Caleba Jonese a Philippa Kurasheva.

Právě Kubalík a také Dylan Strome, Wyatt Kalynuk, Andrej Altybarmakyan, Cam Morrison a Cale Morris zadarmo klub opustili.