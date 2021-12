NHL a olympijský smutek. Connor nadává, Mrázek věří, Stamkos už moc ne

„Reprezentovat Česko na olympiádě byl a stále je můj sen, takže mě to hodně mrzí. Bohužel se tu situace každým dnem zhoršuje, čím dál víc týmů do toho padá. To byl v kombinaci s hrozící několikatýdenní karanténou v Číně jak pro NHL tak i pro nás hráče velký problém. Naděje se každým dalším dnem rychle zmenšovala a toto rozhodnutí se dalo čekat,“ sdělil Mrázek na sociálních sítích.

Odchovanec Vítkovic chytal za reprezentaci v juniorském věku, jako senior startoval pouze na Světovém poháru v roce 2016 a mistrovství světa o rok později. Pro Peking byl kandidátem na pozici reprezentační jedničky.

„Mám z toho smíšené pocity. Moc rád bych si za repre na olympiádě zahrál, ale za těchto okolností vedení NHL nemělo na vybranou a já mám pro toto rozhodnutí pochopení. Pevně věřím, že za čtyři roky v Miláně to bude už pevně pod kontrolou a já o účast na olympiádě dostanu ještě šanci zabojovat,“ doufá Mrázek.

Kanadskou hvězdu Sidneyho Crosbyho z Pittsburghu zrušení startu mrzí. „Měl jsem štěstí, že jsem byl na dvou olympiádách. S klukama, kteří tuto šanci nedostali, soucítím. Není to něco, co byste mohli zažít v příštím roce nebo za pár měsíců. Jsou to zážitky na celý život, kterých jako sportovec moc nezažijete. Je to nešťastné.“

Čtyřiatřicetiletý Crosby má zlato z Vancouveru 2010 a ze Soči 2014. V Rusku, kde se hráči z NHL představili naposledy, byl i kapitánem kanadské reprezentace.

Jedním z těch, kteří již šanci zahrát si na olympiádě nemusí dostat, je útočník Steven Stamkos z Tampy Bay.

„Když jsem byl malý, snil jsem o tom, že získám Stanley Cup, což se mi podařilo. Ale přejete si i reprezentovat svou zemi na olympiádě a získat zlatou medaili. To je něco, co už pravděpodobně nebudu mít možnost dokázat,“ řekl jedenatřicetiletý kapitán Tampy, kterého o start na hrách v Soči připravilo zranění.

„Nějaký čas to bude bolet. Dlouho jsme se na to těšili,“ připojil se jeho švédský spoluhráč Victor Hedman, jenž také na olympiádě ještě nestartoval.

O poznání ostřejší byl útočník Winnipegu Kyle Connor: „Je to na ho*no. Všichni jsme se těšili... V kolektivní smlouvě jsme si stanovili, že se na olympijské hry vrátíme. Navzdory všem okolnostem ohledně cesty do Číny, covidu a podobně by to byl skvělý turnaj,“ domnívá se.

Vedení ligy se domluvilo se zástupci hráčské asociace NHLPA. Švéd Nicklas Bäckström pro deník Aftonbladet označil jejich rozhodnutí o neúčasti hokejistů z NHL za vtip.

„Natěšeně jsme čekali osm let. Hráči, kteří měli šanci jet do Pekingu, budou zklamáni... S virem budeme muset dál žít, ale takhle to dál nejde,“ hlesl centr Washingtonu, který byl umístěn na covidový protokol.