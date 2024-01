Osmnáctiletý obránce Dvořák odešel z Liberce, přednost dostala Kanada

Dvořák patří mezi talenty českého hokeje, loni jej ve druhém kole draftovalo Los Angeles a následně s Kings podepsal i nováčkovskou smlouvu. Sezonu začal v mateřském klubu a do poloviny prosince si připsal 19 startů v extralize, ve kterých vstřelil dvě branky a přidal asistenci.

Následně ale na vlastní žádost přestal do soutěžních zápasů nastupovat a z osobních důvodů se vzdal nominace na juniorské mistrovství světa, na které jej chtěl kouč Patrik Augusta nominovat. Nyní se Dvořák, jenž byl v minulé sezoně kapitánem reprezentace do 18 let, přesunul do zámoří.