Dvořák přesvědčil v Los Angeles, s týmem NHL podepsal nováčkovskou smlouvu

Kapitán reprezentačního výběru do 18 let, kterého o start na juniorském světovém šampionátu připravilo zranění, je odchovancem Liberce. V dresu Bílých Tygrů v minulém ročníku debutoval v extralize a odehrál celkem 24 zápasů, ve kterých si připsal dvě asistence.

Dvořák byl letos třetím nejvýše draftovaným českým hokejistou a první volbou Kings. Na draftu ale osobně nebyl, rozhodl se, že bude trénovat doma. Už ale absolvoval takzvaný development kemp Los Angeles.

„Ze začátku jsem si to úplně neuvědomoval, ale po kempu, který jsem v Los Angeles absolvoval, se mi otevřela realita a ty pocity jsem naplno docenil. Beru to jako skvělou novou příležitost, které se do budoucna budu snažit co nejlépe držet,“ uvedl Dvořák na libereckém webu.

V současnosti se připravuje s reprezentací do 20 let na přípravné zápasy ve Finsku. Zda bude v příští sezoně působit v Evropě nebo zamíří do zámoří, momentálně ještě není jasné. „Ještě nic není definitivní, ale nějaké náznaky mám. Pravděpodobná je i varianta, že mě ještě rok nechají hrát v Liberci. Nemůžu to ale říct s jistotou, uvidíme,“ řekl Dvořák.