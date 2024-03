Zpátky do výstroje, pánové! Hokejisté zjistili až v kabině, že vítězný gól neplatí

Domnělá vítězná trefa Owena Powera nebyla nijak sporná. Naopak to byla ze strany jedničky draftu 2021 pohledná akce – mladý bek na vrcholu kruhu zpracoval přihrávku, najel si do lepší pozice a svižnou střelou k tyči překonal Stuarta Skinnera.

To vše pod časovým tlakem. Do konce prodloužení zbývaly jen dvě sekundy, když puk zapadl do sítě a červené světlo se rozzářilo.

Jenže zatímco hráči postupně vyklízeli ledovou plochu, rozhodčí po chvilce ještě zamířili k videu. Kontrola záznamu navíc nějaký čas trvala, což dalo vzniknout kuriózní situaci.

„Gólu předcházel ofsajd, branka neplatí!“ zahlásil rozhodčí rázně.

To už ale obě střídačky zely prázdnotou.

„Neuvěřitelné! Vždyť hráči už mohou být částečně vysvlečení z výstrojí,“ žasli komentátoři za mikrofonem. Že tomu tak opravdu bylo, později potvrdil zadák Buffala Jacob Bryson, který ve třetí části srovnal na 2:2.

Podívejte na neuznaný gól a kuriózní situaci, která následovala:

Přestože trenéři obou celků tušili, že situace se bude ještě kontrolovat, v aréně nastal po odvolání branky poněkud zmatek. Bučící diváci se vraceli na svá sedadla a pro domácí hokejisty musel podle zámořských reportérů běžet do kabiny dokonce maskot.

„Jo, bylo to nezvyklé,“ usmíval se po utkání gólman Sabres Ukko-Pekka Luukkonen. „Ale taková jsou prostě pravidla, takže asi správné rozhodnutí.“

Právě domácí brankář se o verdiktu rozhodčích dozvěděl jako jeden z prvních hráčů, neboť měl být vyhlášen první hvězdou zápasu, a proto čekal mimo kabinu nedaleko od ledu.

Na hrací plochu se nakonec vrátil nejen on, ale i postupně i zbylí hokejisté, kteří museli navléknout zpět své propocené vesty, helmy či rukavice. Časomíra se posunula o necelých dvacet sekund zpět, a protože do konce prodloužení už další gól nepadl, rozhodovaly nájezdy.

V nich Buffalo, které zatím marně dotahuje ztrátu na postupové příčky, přece jen získalo důležité dva body díky trefám Tageho Thompsona a Alexe Tucha. Když na závěr rozstřelu Luukkonen vychytal Ryana Nugenta-Hopkinse, propukla aréna opět ve vítězné nadšení.

„Buffalo nad Edmontonem vítězí podruhé a tentokrát už nadobro!“ ozvalo se z komentátorského stanoviště.